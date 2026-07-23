МВФ оновив структурні маяки для України: частину податкових реформ відклали на 2027–2028 роки

Міжнародний валютний фонд оновив Меморандум про економічну та фінансову політику, який містить переглянутий перелік структурних маяків для України. Про це йдеться у повідомленні фонду від 21 липня.

Деталі

Ключова зміна стосується податкового пакета реформ, який мав бути ухвалений до кінця березня 2026 року. МВФ розділив його на кілька окремих заходів і переніс строки виконання.

Зокрема, закони про оподаткування доходів від цифрових платформ та скасування пільг для дрібних поштових відправлень перенесли на кінець липня 2026-го.

Перший документ Верховна Рада вже ухвалила, тоді як законопроєкт щодо поштових відправлень парламент відхилив. Найбільш чутливу реформу – скасування звільнення від ПДВ для платників спрощеної системи оподаткування – відклали ще на рік. Її ухвалення очікується до кінця квітня 2027 року, а набуття чинності – з 1 січня 2028-го.

Оновлена програма також містить кілька нових структурних маяків. Серед них:

заборона на запровадження нових спеціальних або позапланових видатків для Пенсійного фонду України (постійний маяк);

підвищення порогу для проведення позапланових перевірок під час відшкодування ПДВ зі 100 000 грн до 1 млн грн – до кінця серпня 2026 року;

ухвалення законодавства для посилення незалежності НКРЕКП – до кінця жовтня 2026-го;

затвердження нових KPI для Державної податкової служби, спрямованих на зменшення витрат бізнесу на виконання податкових вимог, – до кінця грудня 2026 року;

подання до Верховної Ради правил протидії зловживанням спрощеною системою оподаткування, зокрема боротьби зі штучним дробленням бізнесу, – до кінця грудня 2026-го.

Водночас окремі зобов’язання України перенесли на пізніші строки.

Запровадження ризик-орієнтованої системи перевірки декларацій про доходи відклали з червня на кінець вересня 2026 року. Також на кінець жовтня замість кінця липня перенесли публікацію аналізу квазіфіскальних витрат у газовому, тепловому та електроенергетичному секторах.

У меморандумі також зазначається, що Україна не виконала цільовий показник чистих міжнародних резервів (NIR) на кінець червня. Причиною стали збільшення валютних інтервенцій Національного банку через подорожчання імпортного пального та зростання попиту на валюту. Через це Україна звернулася до МВФ із проханням надати так званий вейвер – дозвіл на невиконання цього критерію програми.

Контекст

Програма Міжнародного валютного фонду залишається одним із головних джерел зовнішньої підтримки України в умовах повномасштабної війни.

Чинна програма EFF обсягом $8,1 млрд замінила попередню чотирирічну програму на $15,6 млрд, яку МВФ затвердив у березні 2023 року. У межах попередньої програми Україна отримала дев’ять траншів на загальну суму $10,6 млрд.

Перший транш за новою програмою – близько $1,5 млрд – надійшов до державного бюджету на початку березня. У 2026 році заплановано три перегляди програми – у червні, вересні та грудні. У разі успішного завершення цих оцінок Україна зможе залучити додатково понад $2,4 млрд.

Загалом нова програма МВФ передбачає мобілізацію для України $136,5 млрд міжнародного фінансування за базовим сценарієм і $146,3 млрд – у разі погіршення економічної ситуації.

У червні Фонд і український уряд досягли попередньої домовленості про виділення наступного траншу майже на $700 млн. Це стало можливим попри невиконання Верховною Радою однієї з ключових умов програми – МВФ погодився перенести терміни її виконання до липня.