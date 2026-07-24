Украина в 2027 году может начать процесс постепенного повышения тарифов на электроэнергию и газ для домохозяйств после разработки соответствующих программ защиты.

Об этом говорится в обновленном меморандуме Международного валютного фонда (МВФ) по итогам первого пересмотра его программы.

"Из-за фиксированных тарифов на коммунальные услуги для домохозяйств, которые в настоящее время составляют около 55 % от сопоставимых контрактов на поставку, возникают значительные фискальные риски", — говорится в документе.

В результате энергетический сектор всё больше полагается на дотации, гранты и льготное финансирование для удовлетворения потребностей в восстановлении и импорте.

Так, например, "Нафтогаз" взял дополнительный кредит для финансирования ремонтов и импорта, в результате чего его долг в 2025 году вырос на 63% по сравнению с 2024 годом.

Кроме того, моратории на повышение тарифов, введенные с началом полномасштабной войны, ежегодно обходятся Украине как минимум в 2,2% ВВП, тогда как целевые трансферты на коммунальные услуги составляют около 0,6% ВВП.

МВФ отмечает, что после разработки механизмов защиты можно было бы начать постепенное повышение тарифов для домохозяйств, чтобы обеспечить потребности в восстановлении и сокращении задолженности энергетического сектора.

При этом со временем потребуется полная либерализация цен для привлечения послевоенных инвестиций.

В то же время украинское правительство подчеркивает, что повышение тарифов должно происходить только после оценки и возможного реформирования системы социальной защиты.

Кроме того, правительственные чиновники считают, что для завершения необходимых ремонтных работ и обеспечения защиты энергетики потребуется дополнительная поддержка со стороны доноров, а не только повышение тарифов.

В меморандуме указан следующий план действий:

Июль 2026 года: Министерство энергетики должно разработать проект "дорожной карты" постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии.

Декабрь 2026 года: правительство обязуется официально утвердить этот документ.

Февраль 2027 года: Кабинет министров совместно с МВФ оценит бюджетные и социальные последствия корректировки цен и подготовит сценарии адресной поддержки населения.

"Любые корректировки в политике будут направлены на защиту уязвимых домохозяйств, сохранение платежной дисциплины и обеспечение среднесрочной финансово-бюджетной устойчивости", — уверяют в МВФ.

Напомним:

С июня 2026 года местные водоканалы по всей Украине пересматривают тарифы на водоснабжение и водоотведение.

Недавно Совет исполнительных директоров МВФ завершил первый обзор новой программы для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования, что открывает возможность получить от МВФ около 690 млн долларов.