Компания Maersk приостанавливает оказание услуг в черноморском порту из-за усиления российских ударов по портовой инфраструктуре.

Об этом сообщили в компании "Маерск Украина".

"Вынуждены сообщить, что в связи с текущей ситуацией, которая влияет на нашу операционную деятельность, фидерный оператор не имеет возможности продолжать предоставление услуг через Черноморский рыбный порт, которые временно приостанавливаются до дальнейшего уведомления.

Судно MEDKON MIRA V.629S с импортным грузом, которое планировалось разгрузить в Черноморском рыбном порту, будет перенаправлено и разгружено в порту Констанца (Румыния).

Все импортные отправления с портом выгрузки Черноморск, которые в настоящее время находятся в Порт-Саиде (Египет) или ожидаются к прибытию в Порт-Саид, также планируется перенаправить в Констанцу.

Компания согласует с клиентами варианты дальнейшей перевозки груза из Румынии в Украину.

Что касается отправлений из Украины, компания предложила бесплатную отмену бронирования (без штрафа за отмену или внесение изменений).

Напомним:

Усиление российских атак на суда вынудило часть судовладельцев воздержаться от захода в порты Украины: они пересматривают фрахтовые соглашения или отменяют бронирования.

По итогам первого полугодия 2026 года украинские морские порты обработали 42,4 млн тонн грузов, несмотря на российские атаки, которые в июле стали интенсивными.

В Ассоциации аграриев Украины сообщили, что страна потеряла около трети своих возможностей по экспорту зерна через ключевые черноморские порты из-за усиления российских атак.