В США искусственный интеллект (ИИ) уже проник в названия должностей. На сайте по поиску работы Indeed каждая двенадцатая вакансия содержит "AI" в названии — в три раза больше, чем в 2022 году. И речь уже давно идет не только о программных инженерах: клиники ищут физиотерапевтов, которые будут вести документацию с помощью ИИ, а школы — учителей с навыками работы с ИИ. В Indeed объясняют: работодатели не придумывают новые профессии, а включают ИИ в требования к уже существующим.

В Украине таких должностей пока единицы. На Work.ua лишь около 0,1% вакансий прямо упоминают в названии искусственный интеллект или нейросети. В прошлом году агрегатор вакансий насчитал немногим более сотни ИИ-должностей — от директора по внедрению ИИ до AI-дизайнера и AI-инженера — на фоне более 100 тысяч вакансий, которые ежемесячно публикуются на платформе. Таким образом, ИИ пока не стал обязательным требованием к кандидатам, но, похоже, уже влияет на спрос на отдельные специальности.

Международная организация труда (МОТ) в прошлом году оценила, сколько профессий в мире затронет генеративный искусственный интеллект. Примерно каждый четвертый работник занят в сфере, где языковые модели уже способны выполнять часть задач: написать письмо, составить отчет или ответить клиенту.

Больше всего ИИ влияет на офисные, в частности канцелярские, должности. Поэтому сейчас под наибольшим ударом находятся богатые государства: там искусственный интеллект затрагивает примерно треть рабочих мест, тогда как в бедных странах — лишь каждое девятое. Среди женщин таких должностей почти втрое больше, чем среди мужчин.

Методологию МОТ можно применить к данным украинского рынка труда. Каждую из 459 профессий на сайте Work.ua мы сопоставили с международным классификатором занятий и уровнем влияния ИИ, присвоенным в МОТ. Затем посмотрели, сколько вакансий по каждой профессии появлялось ежемесячно в течение трех лет — с июля 2023 года по июнь 2026 года.

Три года назад работодатели публиковали около 125 вакансий копирайтера в месяц. Сейчас — всего 50, то есть на 60% меньше. ChatGPT, возможно, и не лучше, но точно пишет быстрее и дешевле, чем человек. Столько же потерял переводчик с английского языка.

В то же время в объявлениях уже встречается должность AI-копирайтер с зарплатой от 18 тыс. грн до 45 тыс. грн — это человек, который пишет тексты совместно с ИИ-моделью. Работодателям по-прежнему нужен специалист, работающий со словами, просто в меньшем количестве из-за роста производительности и замены мелких задач.

Веб-программисты потеряли от 56% до 76% вакансий в зависимости от специализации. В IT-компаниях это не скрывают: SoftServe нанимает меньше джуниоров, потому что задачи, на которые новичок тратил часы, ИИ-ассистент выполняет за минуты. Аутсорсеры тем временем перестраивают свои рабочие процессы — от написания кода до консалтинга и готовых решений.

Количество вакансий веб-дизайнеров сократилось на 39%, администраторов интернет-магазинов — на 42%, контент-менеджеров — на 25%, а вакансий редакторов и журналистов стало меньше на 20–25%. Это и есть та самая офисная работа, которую МОТ называет самой уязвимой в мире.

В целом за последние годы рынок труда Украины восстановился после спада 2022 года. Но одновременно с распространением ИИ растёт доля профессий, в которых вакансий становится меньше.

На двух нижних ступенях графика (ниже 0%) — это примерно каждая пятая профессия (хотя медианный рост групп составляет +29%), выше (умеренное влияние) — четверть, далее высокое влияние — треть. На вершине шкалы (профессии с наибольшим влиянием), правда, это наименее значимая группа — вакансии сократились в половине профессий, а типичная (медианная) из них потеряла 9%.

Зміна кількості вакансій за три роки

Влияние ИИ еще более заметно из-за противодействия со стороны профессий, которые находятся вне его досягаемости — рабочих специальностей. Спрос на них растет под воздействием других факторов: мобилизации и выезда людей за границу. Работодатели предлагают монтажникам на 53% больше вакансий, чем три года назад, так же как и разнорабочим. Строителей ищут на 33% чаще, а сварщиков — на 28%.

О том, насколько острым стал дефицит рабочих, ЕП уже писала. На одно резюме по рабочим специальностям приходится пять вакансий, тогда как по остальным профессиям — всего 3,3.

Тяжелее всего приходится киевской энергетике: там на одного соискателя приходится 39 вакансий. Не хватает слесарей и электриков для ремонта сетей после обстрелов. Министерство экономики прогнозирует, что в 2026 году Украине будет не хватать более 600 тысяч работников.

Таким образом, этот разрыв формируется двумя силами одновременно. ИИ может сократить спрос на копирайтеров, переводчиков и часть программистов, в то время как в рабочих профессиях наблюдается все больший дефицит кадров. Именно это экономисты называют структурной безработицей: вакансии есть, соискатели тоже есть, но их навыки не совпадают. Копирайтер не заменит сварщика.

На этот дисбаланс регулярно жалуется и Национальный банк. В апрельском инфляционном отчете он, благодаря проведенному опросу, пришел к выводу, что "дефицит квалифицированных кадров является вторым по важности фактором, ограничивающим производство" — сразу после военных действий.