В Украине вводятся штрафы для коллекционеров, хранивших незарегистрированные культурные ценности или хранивших музейные предметы в ненадлежащих условиях. Об этом говорится в новом законопроекте №15436, который упорядочивает деятельность Музейного фонда Украины. В документе впервые появляется понятие коллекционера, который может хранить исторически значимые предметы у себя дома. Какие нововведения предлагают народные депутаты для защиты культурных ценностей?

Законопроект о штрафах для коллекционеров и защите культурных ценностей появился на портале Верховной Рады 21 июля, говорится в материале СМИ "Судебно-юридическая газета". Если народные депутаты поддержат нормативно-правовой акт, то за нарушение правил хранения культурных артефактов возможна конфискация и штраф до 17 000 гривен. Кроме того, в Украине создадут реестр культурных ценностей, а предметы, которые в него попадут, будут регулярно проверяться специальной комиссией.

Штрафы для коллекционеров — законопроект о культурных ценностях

Законопроект о культурных ценностях вносит изменения в закон Украины о музеях и музейном деле, а также в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Инициаторы документа — народные депутаты Никита Потураев, Ярослав Юрчишин и Олег Бондаренко. В пояснительной записке указано, что планируется лучше защитить культурное наследие, и для этого следует упорядочить негосударственную часть Музейного фонда и развивать частное коллекционирование. Отдельный пункт — об ответственности за нарушение требований законодательства: появилось дополнение к ст. 92 КУоАП.

Как будут наказывать за незарегистрированные артефакты:

за продажу, приобретение и дарение незарегистрированных археологических артефактов — штраф от 3400 до 6800 грн и конфискация;

за повторное совершение такого преступления в течение года — штраф от 6800 до 13600 грн и конфискация.

Какое наказание грозит за ненадлежащее хранение, если ценный предмет будет поврежден или утерян:

штраф от 2500 до 17 тыс. грн.

Реестр культурных ценностей — конфискация и незарегистрированные артефакты

В законопроекте содержится ряд нововведений, на которые обратили внимание на портале СЮГ. Одно из главных — народные депутаты впервые дают определение понятию "коллекционер". В документе указано, что это человек, законно владеющий культурными ценностями и выполняющий требования законодательства относительно их хранения, приобретения и т. п. Отдельно отмечается, что государство будет стимулировать частное коллекционирование, которое станет негосударственной частью Музейного фонда.

Коллекционеры и частные музеи должны предоставить документы, подтверждающие законность приобретения предметов коллекции, говорится в законопроекте. Впрочем, если такого документа нет, можно подписать специальную "Декларацию о добросовестном владении культурными ценностями": форма будет позже утверждена Кабмином. Право на подачу декларации имеет гражданин, который хранил предмет не менее пяти лет и при этом принимал все необходимые меры, чтобы не повредить и не утерять его.

Кроме того, все предметы, хранящиеся в частных музеях и у коллекционеров, будут внесены в специальный реестр культурных ценностей. К тому же эксперты будут регулярно проводить экспертизу на предмет того, хранятся ли они в надлежащих условиях. Если условия будут плохими, то предмет могут забрать в государственный музей на временное хранение, пока владелец не устранит недостатки, предлагают народные депутаты.

Отметим, что Фокус писал о культурных ценностях, которые вернулись в Украину благодаря помощи западных партнеров. В 2024 году пресс-служба Министерства культуры сообщила, что злоумышленники вывезли из Украины в Нидерланды артефакты времён Римской империи и Средневековья. Нидерландские правоохранители задержали контрабанду и вернули предметы.

Напоминаем, что в 2023 году Генеральная прокуратура сообщила о "черном археологе", который обнаружил клад III века и продал его за 590 тыс. грн.