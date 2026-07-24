Шведский центр любителей викингов заявил, что его судно использовалось при съемках эпического фильма Кристофера Нолана, но после возвращения нуждалось в ремонте. Теперь центр добивается компенсации.

Оказалось, что зрители "Одиссеи" Кристофера Нолана не ошиблись, когда поняли, что "древнегреческий" корабль Одиссея подозрительно напоминает драккар викингов из совершенно другой эпохи и культуры. Оказалось, что кинокомпания связалась с Центром викингов Вермланда в центральной Швеции в 2024 году и заявила о желании арендовать копию корабля викингов для проекта под названием "История Чарли". Глава центра Петер Олауссон с готовностью согласился, но дальше история разворачивалась непредсказуемым способом, пишет The New York Times.

Когда несколько месяцев спустя корабль вернули поврежденным, Олауссон вспоминал, что он не слишком волновался. Кинокомпания была обязана по контракту оплатить ремонт.

Теперь на экраны вышла "История Чарли" — оказалось, что на самом деле это "Одиссея" Кристофера Нолана, создатели которой хотели использовать корабли викингов, несмотря на то, что действие фильма происходит в мире древнегреческой мифологии.

И Олауссон в интервью сказал, что его удовольствие от просмотра этого "фантастического фильма" на этой неделе немного омрачилось тем, что Universal все еще должна ему 6000 долларов за ремонт.

"Для голливудской студии это "ничто", — сказал Олауссон. За первые выходные проката "Одиссея" собрала около 264,1 миллиона долларов .

Представитель компании Universal Pictures не ответил на запрос о комментарии.

Хотя в массовом сознании викинги чаще всего ассоциируются с Норвегией и Данией, Швеция в равной степени гордится своим наследием.

70-летний Олауссон рассказал, что в 1993 году группа энтузиастов викингов в Вармланде, регионе в центральной Швеции, решила построить копию корабля, используя традиционные методы, чтобы посетители могли грести и управлять им так же, как это делали их предки. Группа завершила строительство почти 60-футового судна, получившего название Glad av Gillberga, в 1998 году, и с тех пор использует его для прогулок по воде со школьными группами и другими посетителями. По словам Олауссона, в центре также есть небольшая копия деревни и музей.

В 2024 году, по словам Олауссона, центр подписал контракт с компанией Charlie's Tale Limited на использование судна в качестве одного из нескольких современных кораблей в стиле викингов, использованных в фильме. Согласно британским бизнес-реестрам, эта компания является дочерней компанией Universal Pictures .

В рамках контракта, с которым ознакомилась газета The New York Times, компания Charlie's Tale обязалась вернуть судно "в хорошем состоянии" и "заменить или отремонтировать любые повреждения", за исключением "разумного износа".

По словам Олауссона, когда лодка вернулась со съемок в Средиземном море, на ее корпусе обнаружилась трещина, требовалась замена некоторых элементов такелажа, и ее срочно нужно было перекрасить.

Волонтеры принялись за ремонт корабля, и в декабре прошлого года Олауссон выставил счет Нилу Андреа, своему контакту в Charlie's Tale, который, по данным IMDb, также был морским координатором "Одиссеи". Сумма счета составляла 6000 долларов — сумма, которая, по словам Олауссона, включала материалы, но не работу, поскольку работы выполнялись волонтерами.

В своем электронном письме Олауссон сообщил, что снизил запрашиваемую сумму с 9000 долларов в надежде урегулировать вопрос "до Рождества".

Олауссон признал, что его контакты, возможно, не отвечают за такие платежи, и сказал, что понятия не имеет, как теперь получить деньги, кроме как обсудить этот вопрос со СМИ. Необходимость ремонта корабля задержала его использование этим летом, добавил он, что привело к дальнейшим убыткам для небольшого центра викингов.

Несмотря на трудности, Олауссон сказал, что он уже посмотрел "Одиссею" в кинотеатре в Стокгольме и видел свой корабль на экране около десяти раз, в основном в ранних сценах, когда флотилия Одиссея покидает осаду Трои.

"Конечно, вы не можете разглядеть никаких реальных деталей, — сказал Олауссон, — но для меня это было: "Ах, вот Глад! Вот мой корабль".