Дублин призвал Брюссель учесть собственные потребности ЕС в глиноземе – сырье, используемое для производства алюминия, – в то время как он рассматривает санкции, которые могут затронуть завод в Ирландии, принадлежащий российской компании.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр финансов Ирландии Саймон Харрис изданию Financial Times, передает "Европейская правда".

По его словам, судьба завода по производству глинозема Aughinish на юго-западе страны является "в равной, а то и в большей степени европейской проблемой, чем ирландской".

Ожидается, что на этой неделе Дублин направит Европейской комиссии результаты своего официального расследования о том, используется ли продукция этого завода для производства алюминия, который затем применяется в российских ракетах, дронах и другом оружии, используемом против Украины.

Aughinish, крупнейший в Европе завод по переработке глинозема и одно из пяти таких предприятий в ЕС, оказался в центре международного скандала после того, как опубликованное в этом году расследование газеты Irish Times указало на то, что продукция завода продавалась торговой компании, поставляющей продукцию в крупный военно-промышленный центр в России.

Премьер-министр Михол Мартин заявил журналистам в Киеве в четверг, что "расследование не выявило конкретных или окончательных доказательств, которые бы связывали глинозем с производителем оружия в России". Однако он добавил: "В то же время оно также не выявило окончательных доказательств того, что глинозем не может поступать производителям оружия, поэтому ситуация сложная".

В четверг ЕС принял 21-й пакет санкций против России, но глинозем в него не вошел, несмотря на настойчивые требования некоторых государств-членов. Не называя конкретно компанию Aughinish, Зеленский во время торжественного открытия ирландского председательства в ЕС в Дублине в этом месяце потребовал ввести санкции против европейских компаний, которые "продолжают поставлять агрессору необходимые материалы".

В четверг Зеленский заявил, что поддерживает "применение санкций в отношении соответствующего производства". Харрис отказался комментировать, считает ли он, что завод, на котором работают почти 900 сотрудников и подрядчиков, следует защитить от санкций, но отметил: "Европейский рынок будет нуждаться в глиноземе".

"Мы производим глинозем в Ирландии, от которого европейский рынок очень зависит", – добавил он.

Три недели назад во время визита Зеленского в Дублин Мартин сообщил, что его страна уже завершает расследование сообщений об экспорте в Россию глинозема – сырья для производства алюминия.

Этот вопрос также привлек внимание Европейской комиссии.