Если бы "проблему "Скалы" исследовал Филипп Зимбардо, он, скорее всего, подчеркнул бы: всё, что там произошло, неверно сводить к проблеме "ложки дегтя" — нескольких плохих солдат и офицеров — в бочке мёда украинских сил обороны.

Индивидуальные качества людей, совершивших жестокие преступления против своих подчинённых, безусловно, тоже нужно принимать во внимание. Однако более важны ситуационные факторы — условия, которые способствовали проявлению худших качеств у военнослужащих и превратили их в палачей. Но ключевыми являются системные факторы – кто и как именно способствовал созданию условий, когда пытки и бессудные казни стали не просто допустимой, а основной формой дисциплинарного воздействия.

Наивно полагать, что преступные практики пыток и убийств подчинённых командирами, использование "заградительных отрядов", уничтожение личного состава в бессмысленных лобовых атаках, которые уже давно существуют в штурмовых полках, могли укорениться без ведома и согласия высшего военного и политического руководства страны. И, если мы стремимся избавиться от этих явлений, мы должны требовать не только немедленного прекращения упомянутых практик, не только быстрого и эффективного расследования совершенных преступлений и справедливого наказания исполнителей, но и тщательного изучения предпосылок возникновения этого явления. Мы должны знать, какую роль своими действиями и/или бездействием здесь сыграли Генеральный штаб и президент. И на основании данных, полученных по результатам такого исследования, дать этим действиям правовую и политическую оценку.

Учитывая сложность контекста (всепроникающий конфликт интересов), вряд ли мы справимся с такой задачей в одиночку. Думаю, для распутывания этого клубка нам стоит привлечь профессиональных и беспристрастных экспертов из наших стран-партнеров. Желательно, экспертов мировоззрения и масштаба Зимбардо.

Если этого не будет сделано, если общество не поймёт причины и основные факторы проблемы, ситуация будет повторяться. Вероятно, в ещё большем масштабе и с ещё более страшными проявлениями.

Никакой статус, никакие предыдущие заслуги не оправдывают совершение или подстрекательство к тяжким преступлениям. Звание героя или высокая должность в военной иерархии не дают права на произвол и убийства сограждан. Подвиги остаются подвигами, а преступления — преступлениями. За подвиги нужно благодарить и вознаграждать. За преступления — соразмерно наказывать. Это и есть справедливость, к которой мы все стремимся и которую отстаиваем ценой больших жертв.