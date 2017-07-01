Как действует уникальная система подготовка будущих сотрудников правоохранительных органов

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» функционирует новейшая современная учебная аудитория – Автоматизированное рабочее место следователя, детектива и прокурора». На кафедре криминалистики университета создан уникальный и единственный комплекс, в компьютерах которого запрограммированы образцы процессуальных документов, разработанные на основе украинской судебной практики. Основная цель его разработки – закрепление, расширение и углубление знаний в области уголовно-процессуального права Украины, наработка навыков самостоятельного анализа уголовно-процессуального закона, принятия решений в конкретных ситуациях и овладение методикой составления уголовно-процессуальных документов з использованием возможностей компьютерной программы. При создании данной компьютерной программы использовались методические рекомендации и позитивный опыт работы сотрудников правоохранительных органов Одесской области, других областей Украины, а также научные разработки учёных университета. Данная компьютерная программа интегрирована для работы с операционной системой Windows и имеет функцию редактирования при изменении действующего законодательства. Структура программы «Автоматизированное рабочее место следователя, детектива и прокурора» включает в себя два функциональных блока – первый блок включает в себя правовую информацию и всю необходимую нормативно-правовую базу, второй – функциональные системы (методика расследования уголовных производств, типовые образцы документов, судебные экспертизы). Также компьютерная программа предоставляет возможность создавать различные группы тестов для проведения независимого тестирования студентов по типу того тестирования, которое применяется при конкурсном отборе на должности в правоохранительных органах Украины.

Такая форма работы одобрена президентом нашего университета Сергеем Васильевичем Киваловым и он лично руководит работой учёных и специалистов, которые разрабатывают эту систему. Система постоянно обновляется с учётом того, что действующее законодательство не стоит на месте, а постоянно претерпевает изменения. Программа «Автоматизированное рабочее место следователя, детектива и прокурора» предназначена для организации работы студента с информационными базами данных правоохранительных органов Украины, современными методиками расследования уголовных производств, а также образцами процессуальных документов. Всё это даёт возможность студентам в условиях, приближённых к реальным, отрабатывать практические навыки составления процессуальных документов как участников уголовного и гражданского судопроизводства, что значительно облегчает им освоение профессии и трудоустройство по специальности. — отмечает доцент кафедры криминалистики Виктор Евстафьевич Загородний.

Ещё одним важным обучающим центром Одесской Юракадемии является Центр тестирования на полиграфе, который функционирует с февраля 2016 года. Полиграф (детектор лжи) - это многоканальное психофизиологическое устройство, предназначенное для регистрации и записи в реальном времени показателей эмоционального напряжения, возникающих в ответ на информацию в виде слов, словосочетаний, рисунков, фотографий. На сегодняшний день полиграф используется в правоохранительной практике многих стран мира, а в последнее время активно внедряется и украинскую правоохранительную систему. Национальный университет «Одесская юридическая академия» является единственным вузом в Украине, получившим лицензию на использование полиграфа в учебном процессе.

Кроме того, в Одесской Юракадемии студенты посещают занятия на специальном полигоне места происшествия, где они учатся применять свои знания на практике в расследовании различных дел.