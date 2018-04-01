В Одесской Юракадемии в День освобождения Одессы чествовали ветеранов

74 года назад, в результате Одесской операции, начавшейся 26 марта 1944 года, войска 3-го Украинского фронта в ходе успешного проведения Березнеговато-Снигиревской операции под командованием генерала армии Родиона Малиновского форсировали Южный Буг и развернули решительное наступление в общем направлении на Николаев и Одессу. К 10 часам утра 10 апреля 1944г. Одесса была полностью освобождена от фашистских захватчиков советскими войсками! И неповторимый голос Левитана сообщил из всех репродукторов: "Войска 3-го Украинского фронта овладели важным хозяйственно-политическим центром страны, областным городом Украины и первоклассным портом на Черном море - Одесса». Этот день по праву можно назвать Днём спасения: вход в город советских войск спас тысячи беззащитных мирных горожан от мучительной казни и голодной смерти, а сам город избежал полного разрушения.

Реалии наших дней

Сегодня уже мало осталось в живых участников и свидетелей тех событий. Скоро, наверное, уйдут от нас и последние из них, так и не дождавшись обещанного государством повышения пенсий. Тяжело, больно и обидно видеть, как шельмуется сегодня тот период героической истории нашего народа, как оскорбляют наших ветеранов, умаляя значение их подвига и ущемляя их простые и естественные человеческие права на достойную жизнь, отдавая предпочтение тем, кто в те страшные годы отстаивал иные цели, а зачастую и был в числе карателей. Сегодня история искажается, ценности переоцениваются, учебники переписываются. Цель очевидна - перепрограммировать общество, подготовив его к принятию «новых ценностей». А ветераны, кровь отдавшие за то, чтоб наше будущее было светлым, обречены на безрадостное угасание.

Праздник с сединою на висках

Уже стало хорошей традицией, что каждый год в день освобождения Одессы ветераны встречаются под гостеприимными сводами Национального университета «Одесская юридическая академия». Здесь перед ними гостеприимно распахнуты двери и накрыты для дорогих гостей хлебосольные столы.

Студенты Юракадемии подготовили для ветеранов войны и труда замечательную концертную программу, составленную из любимых многими поколениям фронтовых песен.

Гости входят в зал, рассаживаются за столики, радостно приветствуя друг друга. Некоторые ветераны поддерживают отношения друг с другом в повседневной жизни, некоторые видятся только здесь, а бывают и моменты, замечательные тем, что люди, давно потерявшие из виду старинных друзей, неожиданно встречают их в этом гостеприимном зале. Как, например, в этот день неожиданно встретились два старых «морских волка» - Борис Васильевич Бондарь, в прошлом капитан дальнего плавания, и его давний соратник, бывший на его судне старшим электромехаником. Оба они единодушны во мнении:

Сергей Васильевич – замечательный человек. Мы, ветераны, сегодня чувствуем, что мы никому не нужны. А невостребованность угнетает человека больше, чем самая тяжелая работа. И вот, благодаря Сергею Васильевичу мы время от времени встречаемся, вспоминаем минувшие дни, и это продлевает нашу жизнь.

Говорит заместитель председателя совета ветеранов Приморского района Шапочка Владимир Иванович:

Большая человеческая благодарность Сергею Васильевичу за то, что он с душевной заботой относится к ветеранам. К сожалению, в сегодня забота общества о ветеранах находится на недопустимо низком уровне, часто о них вообще забывают, а ведь людям, чья земная жизнь близится к завершению, так страшно остаться в забвении. Всем нам так важно чувствовать внимание и заботу окружающих. И эти ветеранские «посиделки» - это настоящий праздник для наших ветеранов, который вселяет в их души новые силы.

Особая честь в этот день – освободителям Одессы.

Яков Андреевич Савченко – участник партизанского подполья Одессы. Когда была снята оборона, приписав себе лишние годы, записался в действующую армию и прошел с ней до самого Берлина. При взятии рейхстага получил ранение, в результате чего лишился ноги.

Сейчас Яков Андреевич уже практически ничего не видит. Перед глазами — размытые образы. К вопросам своих собеседников прислушивается, но события тех лет помнит до мелочей. На пиджаке партизана Савченко — россыпь наград.

Среди них — медаль за отвагу и четыре ордена Боевой Славы. На вопрос, какая из его наград наиболее для него важна, Яков Андреевич нащупывает с левой стороны пиджака медаль «За взятие Берлина». С обратной стороны — короткая надпись «2 мая 1945 года». Она напоминает Савченко о втором его рождении.

Это как раз мой день рождения. Наш полк 248-й Одесской дивизии штурмовал рейхсканцелярию, — вспоминает ветеран. — В последнем бою я попал под пулеметную очередь. Позже друг Иван признался, что когда отмечали Победу и поминали погибших, помянули и меня. Потому что никто не верил, что я выживу, даже врач сказал: «Этот до утра не доживет».

Но он выжил, хотя из-за начавшейся гангрены пришлось ампутировать ногу. Голос Якова Андреевича немного дрожит — он сожалеет о том, что никто из его боевых товарищей не дожил до сегодняшнего дня. Яков Андреевич признается, что его заветным желанием долгие годы было самому покарать Гитлера. Потому что главная его мечта – чтоб никто не посягал на нашу землю, на волю и жизнь нашего народа.

Еще один ветеран-освободитель – Московой Николай Иванович посетил сегодняшний праздник.

Главное, чтобы над нашим городом всегда было мирное небо. Чтобы, вы и ваши дети никогда в жизни не познали тех ужасов войны,

- говорит Николай Иванович.

Особое настроение царило в зале в этот день. Ветераны слушали песни, сами пели, немного танцевали, но больше общались, стремясь впитать в себя радость этих минут.

Мы имеем сегодня честь и возможность видеть здесь людей, которые отдали частицу себя при освобождении Одессы и одесситов. Многие не дожили до этого дня, а те, кто есть – являются носителями истории. Если мы не будем организовывать такие встречи, то прервется преемственность. А ведь это так важно, чтобы наши молодые люди знали, что ветераны, которые прошли годы войны и которые защищали свою Родину, являются для нас примером и в мирные годы. Они очень сильные, крепкие телом и духом, и я рад тому, что молодежь воспринимает наших ветеранов. Значит, мы делаем все правильно, и впредь будем делать то же. И никто нашу историю не перепишет – мы не позволим. Даты наших доблестных побед мы будем отмечать, даже если юридически они будут отменены. Инициативу отменить 9 мая, 10 апреля – наши люди не восприняли. Мы будем чтить наших ветеранов и создавать им все необходимые условия, чтобы они как можно дольше были вместе с нами. Я всем им желаю, чтоб они были здоровы, чтоб они были востребованы, чтоб Господь хранил их на многие и многие десятилетия,

- сказал, поздравляя ветеранов, президент Одесской Юракадемии, народный депутат Сергей Кивалов.

Необходимо особо подчеркнуть, что такие торжественные мероприятия являются традиционными и регулярно проходят у народного депутата Украины Сергея Кивалова, который постоянно сотрудничает с ветеранскими организациями и чтит традиции, заложенные старшими поколениями.