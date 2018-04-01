В Одесской Юракадемии в День освобождения Одессы чествовали ветеранов

74 года назад, в результате Одесской операции, начавшейся 26 марта 1944 года, войска 3-го Украинского фронта в ходе успешного проведения Березнеговато-Снигиревской операции под командованием генерала армии Родиона Малиновского форсировали Южный Буг и развернули решительное наступление в общем направлении на Николаев и Одессу. К 10 часам утра 10 апреля 1944г. Одесса была полностью освобождена от фашистских захватчиков советскими войсками! И неповторимый голос Левитана сообщил из всех репродукторов: "Войска 3-го Украинского фронта овладели важным хозяйственно-политическим центром страны, областным городом Украины и первоклассным портом на Черном море - Одесса». Этот день по праву можно назвать Днём спасения: вход в город советских войск спас тысячи беззащитных мирных горожан от мучительной казни и голодной смерти, а сам город избежал полного разрушения.
Реалии наших дней
Сегодня уже мало осталось в живых участников и свидетелей тех событий. Скоро, наверное, уйдут от нас и последние из них, так и не дождавшись обещанного государством повышения пенсий. Тяжело, больно и обидно видеть, как шельмуется сегодня тот период героической истории нашего народа, как оскорбляют наших ветеранов, умаляя значение их подвига и ущемляя их простые и естественные человеческие права на достойную жизнь, отдавая предпочтение тем, кто в те страшные годы отстаивал иные цели, а зачастую и был в числе карателей. Сегодня история искажается, ценности переоцениваются, учебники переписываются. Цель очевидна - перепрограммировать общество, подготовив его к принятию «новых ценностей». А ветераны, кровь отдавшие за то, чтоб наше будущее было светлым, обречены на безрадостное угасание.
Праздник с сединою на висках
Уже стало хорошей традицией, что каждый год в день освобождения Одессы ветераны встречаются под гостеприимными сводами Национального университета «Одесская юридическая академия». Здесь перед ними гостеприимно распахнуты двери и накрыты для дорогих гостей хлебосольные столы.
Студенты Юракадемии подготовили для ветеранов войны и труда замечательную концертную программу, составленную из любимых многими поколениям фронтовых песен.
Гости входят в зал, рассаживаются за столики, радостно приветствуя друг друга. Некоторые ветераны поддерживают отношения друг с другом в повседневной жизни, некоторые видятся только здесь, а бывают и моменты, замечательные тем, что люди, давно потерявшие из виду старинных друзей, неожиданно встречают их в этом гостеприимном зале. Как, например, в этот день неожиданно встретились два старых «морских волка» - Борис Васильевич Бондарь, в прошлом капитан дальнего плавания, и его давний соратник, бывший на его судне старшим электромехаником. Оба они единодушны во мнении:
Говорит заместитель председателя совета ветеранов Приморского района Шапочка Владимир Иванович:
Особая честь в этот день – освободителям Одессы.
Яков Андреевич Савченко – участник партизанского подполья Одессы. Когда была снята оборона, приписав себе лишние годы, записался в действующую армию и прошел с ней до самого Берлина. При взятии рейхстага получил ранение, в результате чего лишился ноги.
Сейчас Яков Андреевич уже практически ничего не видит. Перед глазами — размытые образы. К вопросам своих собеседников прислушивается, но события тех лет помнит до мелочей. На пиджаке партизана Савченко — россыпь наград.
Среди них — медаль за отвагу и четыре ордена Боевой Славы. На вопрос, какая из его наград наиболее для него важна, Яков Андреевич нащупывает с левой стороны пиджака медаль «За взятие Берлина». С обратной стороны — короткая надпись «2 мая 1945 года». Она напоминает Савченко о втором его рождении.
Но он выжил, хотя из-за начавшейся гангрены пришлось ампутировать ногу. Голос Якова Андреевича немного дрожит — он сожалеет о том, что никто из его боевых товарищей не дожил до сегодняшнего дня. Яков Андреевич признается, что его заветным желанием долгие годы было самому покарать Гитлера. Потому что главная его мечта – чтоб никто не посягал на нашу землю, на волю и жизнь нашего народа.
Еще один ветеран-освободитель – Московой Николай Иванович посетил сегодняшний праздник.
Особое настроение царило в зале в этот день. Ветераны слушали песни, сами пели, немного танцевали, но больше общались, стремясь впитать в себя радость этих минут.
Необходимо особо подчеркнуть, что такие торжественные мероприятия являются традиционными и регулярно проходят у народного депутата Украины Сергея Кивалова, который постоянно сотрудничает с ветеранскими организациями и чтит традиции, заложенные старшими поколениями.