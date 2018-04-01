Представители Одесской Юракадемии вошли в состав Научно-консультативного совета при Верховном Суде Украины

Верховный Суд Украины определил персональный состав научно-консультативного совета. Он был сформирован посредством открытого конкурсного отбора, желающим принять участие необходимо было отправить своё резюме с полным изложением профессиональной деятельности, а также предоставить перечень опубликованных научных трудов и описать свои основные научные интересы. Каждая палата Верховного Суда Украины отбирала среди претендентов свой список кандидатур и подавала его на заседание Пленума ВСУ, на котором уже с помощью голосования и был определён полный персональный состав научно-консультативного совета. Всего в конкурсе приняло участие несколько сотен претендентов.

По результатам отбора в состав вновь сформированного научно-консультативного совета вошли сразу восемь представителей Национального университета «Одесская юридическая академия» - д. ю. н., доцент, заведующая кафедрой уголовного процесса НУ «ОЮА» Ирина Васильевна Гловюк, д.ю.н., профессор кафедры конституционного права НУ «ОЮА», Заслуженный юрист Украины, адвокат Марьяна Владимировна Афанасьева, д.ю.н, профессор кафедры гражданского права, заведующая кафедрой гражданского процесса НУ «ОЮА» Голубева Нелли Юрьевна, д.ю.н, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой хозяйственного права и процесса НУ «ОЮА» Олег Петрович Подцерковный, д. ю. н, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, декан социально-правового факультета НУ «ОЮА» Галина Ивановна Чанышева, д.ю.н., профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой гражданского права НУ «ОЮА», заслуженный деятель науки и техники Украины Евгений Олегович Харитонов, д.ю.н., профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующая кафедрой права интеллектуальной собственности и корпоративного права НУ «ОЮА», заслуженный деятель науки и техники Украины Елена Ивановна Харитонова, к.ю.н., доцент, доцент кафедры международного права и международных отношений НУ «ОЮА» Николай Иванович Пашковский.

Доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного права Одесской Юракадемии, Заслуженный юрист Украины, адвокат Марьяна Владимировна Афанасьева рассказала о важности привлечения учёных к деятельности высшей судебной инстанции и о своей первой неделе работы в научно-консультативном совете при ВСУ:

Привлечение учёных к работе в высшей судебной инстанции – это исключительно позитивная тенденция. Такое взаимодействие судей и представителей научных школ станет надёжным фундаментом качества правовых позиций, формулируемых Верховным Судом Украины. Искренне благодарна новому составу Верховного Суда за оказанное мне доверие и предоставленную возможность быть полезной общему делу реализации принципа верховенства права и становления человеческого измерения деятельности судебных органов. Следует отметить, что уже в первую неделю работы научно-консультативного совета ко мне поступило обращение за научным заключением по вопросу процессуального статуса депутата местного совета в административном судопроизводстве. Такое активное начало свидетельствует о реальной, а не номинальной необходимости создания научно-консультативного совета. И это прекрасно, что учёные Национального университета «Одесская юридическая академия» получили возможность достойно представить Одесскую школу права на таком высоком уровне.

Научно-консультативный совет не является новым для нашей страны, данный орган традиционно существовал при Верховном Суде Украины, однако вновь созданный ВСУ принял новое Положение о научно-консультативном совете, изменив его роль и статус членов. Значение этого органа в деятельности нового Верховного Суда Украины сложно переоценить в силу большой загруженности в рассмотрении накопившихся судебных дел и неполного персонального состава судей ВСУ. Научно-консультативный совет должен стать научной опорой судьям в формировании правовых позиций суда. Высококвалифицированный состав совета, сформированный по итогам тщательного отбора среди большого количества претендентов обеспечит оперативность и качество в подготовке научных заключений по сложным правовым вопросам. Члены совета, представляющие разные отрасли юридической науки, в том числе и узкопрофильные специалисты, обеспечат всесторонний глубокий анализ вопросов, возникающих в деятельности Верховного Суда. Следует также отметить, что работа в научно-консультативном совете при ВСУ осуществляется на общественных началах и не предполагает каких-либо льгот или материальных благ.