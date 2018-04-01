В Международном гуманитарном университете готовят специалистов самых востребованных профессий

В Институте права, экономики и международных отношений Международного гуманитарного университета состоялся день открытых дверей. Мероприятие посетило более 400 учащихся выпускных классов школ города Одессы и области.

Приветствовал абитуриентов и их родителей ректор вуза Анатолий Крыжановский:

Дорогие друзья, гости нашего университета! Будьте уверенны, что переступив порог Международного гуманитарного университета, вы сделали правильный выбор, потому что наш вуз — это и в самом деле отличная путевка в большую профессиональную жизнь! Благодаря активной работе и поддержке президента университета, академика Сергея Васильевича Кивалова вуз постоянно повышает свой рейтинг и динамично развивается. Создана и на протяжении многих лет успешно работает система, когда после окончания 9-го класса абитуриенты поступают к нам в Экономико-правовой колледж, затем сразу на третий курс университета, не сдавая ВНО, после чего продолжают обучение в аспирантуре, защищаются и получают ученую степень. И для этого Вам не нужно выезжать за пределы родного университета и города! Международный гуманитарный университет – это яркий пример того, что негосударственные вузы ничем не уступают государственным, а наоборот являются более успешными и прогрессивными. Стараниями коллектива, стараниями студентов, аспирантов, сотрудников мы достойно представляем высшую школу в целом в системе образования Украины.

В этом году формат встречи оказался несколько нестандартным.

Смысл в том, что мы не сами рассказываем о преимуществах обучения в нашем университете, а пригласили наших бывших учеников, которые здесь учились и на сегодняшний день уже добились определенных успехов,

– рассказывает директор Института права, экономики и международных отношений Константин Громовенко.

На встречу с будущими абитуриентами пришли представители патрульной полиции, прокуратуры, исполнительной службы Киевского района, «Ощадбанка». Они рассказывали не только о своей профессии, но и поделились тем, как проходило их обучение в университете, о больших возможностях реализации своего творческого и научного потенциала в стенах вуза, участии в различных международных стажировках и о том, как делали первые шаги в выбранной ими профессии.

Специальности, которым обучают в Институте права, экономики и международных отношений на сегодня являются самыми востребованными. Это правоведение, международное право, международные экономические отношения, менеджмент, публичное управление и администрирование, сфера IT технологий, международный бизнес и международное право.

Мы выбирали то, что больше всего интересует студентов, и самое главное, что по этим специальностям они могут трудоустроиться. Ведь наш университет нацелен, в первую очередь, на трудоустройство выпускников. Эта позиция президента университета Сергея Кивалова остается неизменной с момента создания вуза,

– отметил Константин Громовенко.

Важно отметить, что выпускники Института права, экономики и международных отношений Международного гуманитарного университета получают сразу два диплома – юриста и переводчика либо экономиста и переводчика. Основой для двойного дипломирования стало использование современных образовательных технологий и качественная языковая подготовка студентов, предполагающая лекционные курсы на английском языке и прохождение профессиональных стажировок за рубежом.

Серьезным перечнем преимуществ для студентов университета главные гости праздничного дня – абитуриенты были приятно впечатлены, часть из них уже твердо решила после ВНО поступить в Институт права, экономики и международных отношений.

Каждая кафедра подготовила свою презентацию – валюты мира, монетный двор, демонстрация огнестрельного оружия, дактилоскопии - распознавание по отпечаткам пальцев, а также продемонстрировали современные возможности IT. Школьникам рассказали, чем привлекательная та или иная специальность, какие она имеет приоритеты перед другими профессиями.

Я решила поступить в МГУ, поскольку вижу очень много преимуществ – это сильная материально-техническая база, профессура, которая предоставляет высокий уровень знаний. Затем очень приятный коллектив, студенческое самоуправление, профсоюз, яркая жизнь не только в учебном процессе, но и за его рамками,

– говорит абитуриентка Анастасия Комар.

В первую очередь меня впечатлило, что здесь уютно, ты заходишь и чувствуешь себя комфортно, все улыбаются и рады приветствовать. Больше всего понравилось, когда рассказывали, чего здесь можно достичь, и ты понимаешь, что ты можешь добиться таких же высот,

– поделился абитуриент Вадим Домборский.

Одним из преимуществ учебы в вузе является дальнейшее трудоустройство выпускников. Уже в процессе обучение студенты проходят профессиональную практику. На сегодня институт сотрудничает с целым рядом предприятий, учреждений и государственных служб. Всего порядка 30 различных баз.

На базе Института права, экономики и международных отношений создан Центр боевой подготовки в рамках специальности правоохранительная деятельность для тех из них, кто в дальнейшем будет работать в правоохранительных органах. Лучшие мастера по рукопашным единоборствам обучат студентов технике и навыкам самообороны. Кроме того, их обучают навыкам владения огнестрельным оружием на базе специализированного тира, без чего невозможно представить подготовку будущих полицейских.

А уже в ближайшее время пройдёт Открытие новейшего Центра кибербезопаности и цифровых технологий с самой современной базой и программным обеспечением, что позволит значительно повысить уровень подготовки специалистов в IT-сфере.

Кроме этого, на высоком уровне и материально-техническая база, и профессорско-преподавательский состав вуза. По словам Константина Громовенко каждый шестой преподаватель в институте – это профессор или доктор наук. Вуз имеет кандидатские специализированные советы, и сейчас на повестке дня стоит создание докторского совета. Согласно лицензии, выданной Министерством образования Украины, Международный гуманитарный университет имеет самый высокий, 4-й, уровень аккредитации.

Университет обладает развитой материально-технической базой, все студенты в полном объеме обеспечиваются местами проживания в комфортабельных общежитиях. На базе вуза функционирует современная библиотека и читательский зал, где будущие специалисты имеют возможность заниматься исследовательской деятельностью. Также был открыт новый зал заседаний ученого совета, оборудованный по последнему слову техники.

Большое внимание уделяется физической подготовке студентов. При университете создан современный стадион на 600 мест, с новейшим мультифункциональным покрытием. Гордость университета – спортивный комплекс на 8-й станции Большого Фонтана, который стал площадкой для проведения всеукраинских и международных соревнований.

Большинство ребят, которые пришли на День открытых дверей, уже определились со своим выбором.

Ведь Институт права, экономики и международных отношений Международного гуманитарного университета в течение года проводит профориентационную работу относительно вступительной кампании в школах Одессы и области, а также городов Хмельницкий, Херсон и Николаев. Первый шаг к будущей профессии уже сделан, теперь предстоит еще один – стать студентами одного из самых престижных вузов Украины.