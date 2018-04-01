В Международном гуманитарном университете готовят специалистов самых востребованных профессий

В Институте права, экономики и международных отношений Международного гуманитарного университета состоялся день открытых дверей. Мероприятие посетило более 400 учащихся выпускных классов школ города Одессы и области.
Приветствовал абитуриентов и их родителей ректор вуза Анатолий Крыжановский:
В этом году формат встречи оказался несколько нестандартным.
На встречу с будущими абитуриентами пришли представители патрульной полиции, прокуратуры, исполнительной службы Киевского района, «Ощадбанка». Они рассказывали не только о своей профессии, но и поделились тем, как проходило их обучение в университете, о больших возможностях реализации своего творческого и научного потенциала в стенах вуза, участии в различных международных стажировках и о том, как делали первые шаги в выбранной ими профессии.
Специальности, которым обучают в Институте права, экономики и международных отношений на сегодня являются самыми востребованными. Это правоведение, международное право, международные экономические отношения, менеджмент, публичное управление и администрирование, сфера IT технологий, международный бизнес и международное право.
Важно отметить, что выпускники Института права, экономики и международных отношений Международного гуманитарного университета получают сразу два диплома – юриста и переводчика либо экономиста и переводчика. Основой для двойного дипломирования стало использование современных образовательных технологий и качественная языковая подготовка студентов, предполагающая лекционные курсы на английском языке и прохождение профессиональных стажировок за рубежом.
Серьезным перечнем преимуществ для студентов университета главные гости праздничного дня – абитуриенты были приятно впечатлены, часть из них уже твердо решила после ВНО поступить в Институт права, экономики и международных отношений.
Каждая кафедра подготовила свою презентацию – валюты мира, монетный двор, демонстрация огнестрельного оружия, дактилоскопии - распознавание по отпечаткам пальцев, а также продемонстрировали современные возможности IT. Школьникам рассказали, чем привлекательная та или иная специальность, какие она имеет приоритеты перед другими профессиями.
Одним из преимуществ учебы в вузе является дальнейшее трудоустройство выпускников. Уже в процессе обучение студенты проходят профессиональную практику. На сегодня институт сотрудничает с целым рядом предприятий, учреждений и государственных служб. Всего порядка 30 различных баз.
На базе Института права, экономики и международных отношений создан Центр боевой подготовки в рамках специальности правоохранительная деятельность для тех из них, кто в дальнейшем будет работать в правоохранительных органах. Лучшие мастера по рукопашным единоборствам обучат студентов технике и навыкам самообороны. Кроме того, их обучают навыкам владения огнестрельным оружием на базе специализированного тира, без чего невозможно представить подготовку будущих полицейских.
А уже в ближайшее время пройдёт Открытие новейшего Центра кибербезопаности и цифровых технологий с самой современной базой и программным обеспечением, что позволит значительно повысить уровень подготовки специалистов в IT-сфере.
Кроме этого, на высоком уровне и материально-техническая база, и профессорско-преподавательский состав вуза. По словам Константина Громовенко каждый шестой преподаватель в институте – это профессор или доктор наук. Вуз имеет кандидатские специализированные советы, и сейчас на повестке дня стоит создание докторского совета. Согласно лицензии, выданной Министерством образования Украины, Международный гуманитарный университет имеет самый высокий, 4-й, уровень аккредитации.
Университет обладает развитой материально-технической базой, все студенты в полном объеме обеспечиваются местами проживания в комфортабельных общежитиях. На базе вуза функционирует современная библиотека и читательский зал, где будущие специалисты имеют возможность заниматься исследовательской деятельностью. Также был открыт новый зал заседаний ученого совета, оборудованный по последнему слову техники.
Большое внимание уделяется физической подготовке студентов. При университете создан современный стадион на 600 мест, с новейшим мультифункциональным покрытием. Гордость университета – спортивный комплекс на 8-й станции Большого Фонтана, который стал площадкой для проведения всеукраинских и международных соревнований.
Большинство ребят, которые пришли на День открытых дверей, уже определились со своим выбором.
Ведь Институт права, экономики и международных отношений Международного гуманитарного университета в течение года проводит профориентационную работу относительно вступительной кампании в школах Одессы и области, а также городов Хмельницкий, Херсон и Николаев. Первый шаг к будущей профессии уже сделан, теперь предстоит еще один – стать студентами одного из самых престижных вузов Украины.