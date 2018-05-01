Одесса становится центром развития боевого искусства Макотокай каратэ

12 мая в Одессе при поддержке президента Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова состоялись Всеукраинские соревнования по боевому виду искусства макотокай каратэ.

Макотокай каратэ – довольно новый вид боевых искусств в нашей стране, но обретающий все большую популярность.

250 спортсменов со всех уголков Украины показывали в этот день свое мастерство в просторном Спорткомплексе МГУ на 8-й станции Большого Фонтана.

Организатор соревнований – Федерация макотокай каратэ Украины.

Сотрудничество Федерации макотокай каратэ Украины и Международного гуманитарного университета продолжается не один год. Осенью 2017 года на этой же спортивной базе МГУ проходил Всеукраинский чемпионат по макотай каратэ. Тогда же впервые наш город посетил президент Международной ассоциации макотокай каратэ Пауло Балаффио. Он прочитал лекции студентам МГУ и рассказал о собственной методике овладения боевыми искусствами. Также самый молодой в мире сенсей, обладатель 9 дана по каратэ встречался с президентом МГУ Сергеем Киваловым и обсудил с ним перспективу проведения чемпионата Европы в Одессе.

Благодаря тесному сотрудничеству с Международным гуманитарным университетом мы уже провели очень много спортивных мероприятий, которые методически улучшили технические навыки наших спортсменов. И это дало свои результаты – в прошедшем году наша сборная Украины в составе 17 человек привезла 9 призовых мест, - говорит Игорь Левицкий, Вице-президент «Федерации макотокай каратэ Украина».

Сегодня в спорткомплексе МГУ участников Всеукраинских соревнований также приветствовал народный депутат Украины, президент МГУ Сергей Кивалов.

Победителям он вручил памятные кубки и медали. Для спортсменов это сильная мотивация, точно также, как и совершенствование навыков владения боевым искусством. Парламентарий отмечает, что развитие детского и юношеского спорта должно стать одним из приоритетных направлений для государства.

Мы рады приветствовать в стенах Международного гуманитарного университета спортсменов, которые представляют все регионы страны. На протяжении нескольких лет мы сотрудничаем с Федерацией макотокай каратэ и делаем все для популяризации этого самого молодого вида спорта в Одессе. На этих соревнованиях студенты МГУ были в числе тех, получил звание мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. Наши студенты участвовали в отборочном турнире и показали отличные результаты в международных соревнованиях. И я этому искренне рад. Как и тому, что МГУ, владея хорошей материальной базой, имеет возможность принимать спортсменов и проводить у себя такие соревнования. Уверен, Одесса вернет себе звание спортивной столицы Украины,

– сказал в своем выступлении С. Кивалов.

Сергей Васильевич пожелал молодым спортсменам достичь тех высот, которых достигли президент Федерации Виктор Лященко и президент Всемирной Ассоциации макотокай каратэ Паоло Балаффио.

В свою очередь, президент Федерации макотокай каратэ Украины Виктор Лященко поблагодарил Сергея Кивалова за возможность проводить соревнования в прекрасно оборудованном зале и вручил ему Памятный диплом.

Судья международной категории, обладатель шестого дана, шихан Виктор Лященко, возглавляющий Федерацию макотокай каратэ Украины, отмечает:

Это лучший смотр лучших спортсменов страны. И хотя макотокай очень молодой вид боевых искусств, у нас уже есть достижения. Мы принимали участие в Кубке Европы и не без успеха. Привезли награды,

– рассказал президент Федерации Виктор Лященко.

Виктор Георгиевич увлекся спортом еще в детстве. Начал с бокса. Проходя военную службу в Афганистане, заинтересовался системой самозащиты без оружия – каратэ. Продолжил свое увлечение в Венгрии, где тоже служил. Не расстался с боевыми искусствами, вернувшись в Украину. И стал самым преданным приверженцем нового стиля – Макотокай каратэ. По его мнению, это стиль здоровья, силы воли и силы духа.

Возрастных ограничений в макотокай каратэ практически нет. Есть приверженцы этого вида боевых искусств, которым по 40-50 лет. Но в этих соревнованиях принимали участие ребята не старше 17 лет.

Самому юному участнику Открытого чемпионата Олегу Капустенко – три с половиной года. Его привел папа, который раньше тренировался у В. Лященко. Это первые соревнования малыша, с которыми он успешно справился, заняв второе место в разделе «кихон» в весовой категории до 20 килограммов.

А вот 16-летний студент факультета права Экономико-правового колледжа МГУ Антон Чеботаренко имеет уже весомые достижения, являясь чемпионом Европы и неоднократным чемпионом Украины:

Я занимаюсь каратэ с 2007 года и уже привык совмещать учебу и тренировки. Ведь каратэ – это, прежде всего, дисциплина и физическая подготовка спортсмена. Мне нравится и спорт, и учеба одинаково. Что касается сегодняшних соревнований, то подготовка у спортсменов разная. Некоторые уже достаточно опытные спортсмены. Другие – пока новички. Но для всех это хороший опыт и проверка на стрессоустойчивость.

В Открытом чемпионате по макотокай каратэ приняла участие команда из города Киева, в составе которой – семеро спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Но, соревнуясь в разделе «адаптивный кихон», они продемонстрировали хорошие базовые технические навыки.

Он стал в какой-то мере более спокойным, он стал терпеливее, он стал в тоже время настойчивее. И он стал более собранным физически, - делится Катерина Силенюк, мама одного из особенных деток.

За соревнованиями наблюдали сотрудники ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции в Одесской области. На протяжении последних нескольких лет представители этого ведомства активно сотрудничают с Федерацией макотокай каратэ Украины. Ведь популяризация здорового образа жизни входит в их работу с детьми. Ведь в каратэ даже совсем юные участники проявляют характер и показывают хорошие результаты:

Детей нужно воспитывать через спорт, физкультуру. Он прививает им физические навыки и волю к победе. Нам нужна здоровая молодежь, правильно воспитанная в духе уважения к людям, чтобы охранять закон и правопорядок. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем эти ребята пополнили ряды Нацполиции,

– подчеркнули в своем выступлении представители ювенальной превенции ГУ Нацполиции в Одесской области.

Хорошая физическая подготовка и владение боевыми искусствами очень важны для будущих правоохранителей, уверен Директор Института права, экономики и международных отношений МГУ Константин Громовенко:

Мы заключили партнерское соглашение с Федерацией макотокай каратэ Украины и открыли специальный Центр боевой подготовки при Международном гуманитарном университете. Студенты, обучающиеся по специальностям «правоведение», «правоохранительная деятельность» и другим, имеют возможность получать основы самообороны, азы и навыки боевых искусств. Я хочу выразить благодарность президенту нашего вуза академику Сергею Кивалову за то, что он не только всячески способствует получению студентами профессиональных знаний, но и заботится об их физическом здоровье и развитии.

По окончании учебы в Центре боевой подготовки студенты МГУ получают сертификаты. При трудоустройстве это дает выпускникам вуза дополнительный бонус, а также возможность без каких-либо сложностей сдать все необходимые нормативы для работы в Национальной полиции и других правоохранительных органах. Кроме того: поскольку украинская Федерация входит в состав Всемирной организации каратэ и Международной ассоциации макотокай, сертификаты, которые получают студенты Международного гуманитарного университета, имеют международный статус.

Стоит отметить, что на соревнованиях показательные выступления также представили воспитанники одесских клубов. Среди них спортсмены клуба по айкитедо.

Все очень хорошо организовано. Я желаю всем спортсменам успехов. Самое главное - обойтись без травм сегодня. Ну при правильной организации судейской коллегии все будет хорошо. И также хочу отметить, что 19 - 20 мая в нашем городе будет проходить второй семинар памяти моей супруги Любови Матюниной, она тоже была мастером боевых искусств. На Заньковецкой, 19, - говорит Анатолий Матюнин, президент всемирной организации айкитэдо.

Остается добавить, что уже этим летом Одессу и Международный гуманитарный университет снова посетит президент Всемирной организации Макотокай карате Паоло Балафио. Серия его мастер-классов, безусловно станет большим подарком для всех спортсменов.