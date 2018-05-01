Одесса становится центром развития боевого искусства Макотокай каратэ

12 мая в Одессе при поддержке президента Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова состоялись Всеукраинские соревнования по боевому виду искусства макотокай каратэ.
Макотокай каратэ – довольно новый вид боевых искусств в нашей стране, но обретающий все большую популярность.
250 спортсменов со всех уголков Украины показывали в этот день свое мастерство в просторном Спорткомплексе МГУ на 8-й станции Большого Фонтана.
Организатор соревнований – Федерация макотокай каратэ Украины.
Сотрудничество Федерации макотокай каратэ Украины и Международного гуманитарного университета продолжается не один год. Осенью 2017 года на этой же спортивной базе МГУ проходил Всеукраинский чемпионат по макотай каратэ. Тогда же впервые наш город посетил президент Международной ассоциации макотокай каратэ Пауло Балаффио. Он прочитал лекции студентам МГУ и рассказал о собственной методике овладения боевыми искусствами. Также самый молодой в мире сенсей, обладатель 9 дана по каратэ встречался с президентом МГУ Сергеем Киваловым и обсудил с ним перспективу проведения чемпионата Европы в Одессе.
Сегодня в спорткомплексе МГУ участников Всеукраинских соревнований также приветствовал народный депутат Украины, президент МГУ Сергей Кивалов.
Победителям он вручил памятные кубки и медали. Для спортсменов это сильная мотивация, точно также, как и совершенствование навыков владения боевым искусством. Парламентарий отмечает, что развитие детского и юношеского спорта должно стать одним из приоритетных направлений для государства.
Сергей Васильевич пожелал молодым спортсменам достичь тех высот, которых достигли президент Федерации Виктор Лященко и президент Всемирной Ассоциации макотокай каратэ Паоло Балаффио.
В свою очередь, президент Федерации макотокай каратэ Украины Виктор Лященко поблагодарил Сергея Кивалова за возможность проводить соревнования в прекрасно оборудованном зале и вручил ему Памятный диплом.
Судья международной категории, обладатель шестого дана, шихан Виктор Лященко, возглавляющий Федерацию макотокай каратэ Украины, отмечает:
Виктор Георгиевич увлекся спортом еще в детстве. Начал с бокса. Проходя военную службу в Афганистане, заинтересовался системой самозащиты без оружия – каратэ. Продолжил свое увлечение в Венгрии, где тоже служил. Не расстался с боевыми искусствами, вернувшись в Украину. И стал самым преданным приверженцем нового стиля – Макотокай каратэ. По его мнению, это стиль здоровья, силы воли и силы духа.
Возрастных ограничений в макотокай каратэ практически нет. Есть приверженцы этого вида боевых искусств, которым по 40-50 лет. Но в этих соревнованиях принимали участие ребята не старше 17 лет.
Самому юному участнику Открытого чемпионата Олегу Капустенко – три с половиной года. Его привел папа, который раньше тренировался у В. Лященко. Это первые соревнования малыша, с которыми он успешно справился, заняв второе место в разделе «кихон» в весовой категории до 20 килограммов.
А вот 16-летний студент факультета права Экономико-правового колледжа МГУ Антон Чеботаренко имеет уже весомые достижения, являясь чемпионом Европы и неоднократным чемпионом Украины:
В Открытом чемпионате по макотокай каратэ приняла участие команда из города Киева, в составе которой – семеро спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Но, соревнуясь в разделе «адаптивный кихон», они продемонстрировали хорошие базовые технические навыки.
За соревнованиями наблюдали сотрудники ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции в Одесской области. На протяжении последних нескольких лет представители этого ведомства активно сотрудничают с Федерацией макотокай каратэ Украины. Ведь популяризация здорового образа жизни входит в их работу с детьми. Ведь в каратэ даже совсем юные участники проявляют характер и показывают хорошие результаты:
Хорошая физическая подготовка и владение боевыми искусствами очень важны для будущих правоохранителей, уверен Директор Института права, экономики и международных отношений МГУ Константин Громовенко:
По окончании учебы в Центре боевой подготовки студенты МГУ получают сертификаты. При трудоустройстве это дает выпускникам вуза дополнительный бонус, а также возможность без каких-либо сложностей сдать все необходимые нормативы для работы в Национальной полиции и других правоохранительных органах. Кроме того: поскольку украинская Федерация входит в состав Всемирной организации каратэ и Международной ассоциации макотокай, сертификаты, которые получают студенты Международного гуманитарного университета, имеют международный статус.
Стоит отметить, что на соревнованиях показательные выступления также представили воспитанники одесских клубов. Среди них спортсмены клуба по айкитедо.
Остается добавить, что уже этим летом Одессу и Международный гуманитарный университет снова посетит президент Всемирной организации Макотокай карате Паоло Балафио. Серия его мастер-классов, безусловно станет большим подарком для всех спортсменов.