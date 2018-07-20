15 причин учиться в Международном гуманитарном университете

Вступительная кампания в самом разгаре: кто-то уже подал документы на поступления в университет своей мечты через личный электронный кабинет, другие делают это прямо сейчас, ну а часть поступающих до сих пор колеблется с выбором учреждения высшего образования. Именно для того, чтобы помочь последним сделать столь непростой, но вместе с тем очень важный выбор университета и будущей профессии, мы продолжаем рассказывать Вам о лучших университетах нашего города и страны и сегодня на очереди Международный гуманитарный университет. Представляем Вашему вниманию целых 15 причин сделать выбор в пользу именно этого учреждения высшего образования.

1. Качественное образование и престижный диплом европейского образца

В Международном гуманитарном университете используются новейшие методики преподавания и творческий подход к изложению учебных дисциплин. Студентов обучают высококвалифицированные преподаватели, которые регулярно повышают свою профессиональную квалификацию за рубежом. В учебном процессе большой упор делается на развитие практических навыков, необходимых для работы по выбранной специальности, а также на изучение иностранных языков и получение международного профессионального опыта. По окончанию университета выпускники получают диплом государственного образца с соответствующим европриложением, дающим право трудоустройства в любой стране Европейского Союза.

2. Уникальные востребованные на рынке труда специальности

Из года в год руководство Международного гуманитарного университета изучает украинский и зарубежный рынок труда и внедряет в университете новые востребованные на сегодняшний день специальности. Университет осуществляет подготовку по таким уникальным для нашего региона направления подготовки, как спортивный менеджмент, менеджмент в здравоохранении, арт-менеджмент и продюссирование. Очень популярными остаются специальности правоохранительная деятельность, управление в таможенном деле, а также специализации: педагогическая – на факультете лингвистики и перевода и морское и таможенное право – на базе Института права, экономики и международных отношений.

3. Возможность получения двойных дипломов

Международный гуманитарный университет предоставляет уникальную возможность одновременно получить сразу две востребованные специальности. Например, окончив университет по специальности «Международное право» выпускник получает диплом сразу по двум специальностям: юриста-международника и переводчика. То же самое касается и экономистов: специальность «Международная экономика» также предполагает двойной диплом - экономиста-международника и переводчика. Обучаясь в Международном гуманитарном университете, студенты имеют возможность одновременно получать второе высшее образование в университете-партнере — Национальном университете «Одесская юридическая академия» с 30-процентной скидкой на оплату контракта за обучение в МГУ. Кроме того, у студентов есть возможность получать высшее образование сразу по двум специальностям в МГУ также с 30-процентной скидкой на оплату контракта по второй специальности. МГУ заключены договора о двойном дипломировании с рядом европейских университетов, благодаря чему кроме диплома МГУ студенты имеют возможность получить диплом зарубежного университета.

4. Непрерывность получения высшего образования

При Международном гуманитарном университете функционирует два колледжа – Экономико-правовой и Медицинский, благодаря чему создаётся непрерывность получения высшего образования. Поступив после 9 класса в колледж и получив через три года диплом младшего специалиста, можно без сдачи внешнего независимого тестирования перейти сразу на третий курс университета, за два года окончить бакалавриат, а ещё за полтора – магистратуру. Таким образом, удастся сэкономить время на обучении в 10-11 классах школы и за более короткое время получить диплом, дающий право трудоустройства по специальности. Созданы условия и для тех, кто после окончания магистратуры хочет продолжать заниматься наукой и работать в родной alma mater – открыта аспирантура и докторантура, действуют учёные советы по защите диссертаций на соискание учёной степени доктора наук.

5. Возможность за время учёбы побывать в разных странах мира

Университетом заключены договора о сотрудничестве с рядом иностранных компаний, туристических фирм, образовательных учреждений, благодаря чему студенты могут проходить учебные и профессиональные стажировки в зарубежных странах, причём не только на европейском континенте, но также и в Китае, США и многих других странах. Следует особо отметить, что во время прохождения стажировок все студенты получают конкурентную заработную плату, соответствующую уровню профессиональных знаний и навыков. Кроме того, принимающая сторона оплачивает все необходимые затраты на перелёт и проживание в другой стране. Также студенты Международного гуманитарного университета ежегодно посещают зарубежные страны, участвуя в различных международных конференциях, научных симпозиумах и учебных визитах в университеты других стран, что позволяет расширить рамки образования и даёт прекрасную практику иностранных языков.

6. Практическая направленность образования

Следуя лучшим европейским традициям высшего образования, в Международном гуманитарном университете большое значение уделяется наработке практических навыков, которые пригодятся в будущем на работе по специальности. Это проявляется не только в широких возможностях прохождения профессиональных стажировок, но и в организации самого учебного процесса, когда наряду с привычными лекциями занятия проходят в формате решения кейсов, деловых игр, дискуссий на проблемные темы. Изложение учебного материала сопровождается наглядными примерами при помощи мультимедийной техники и современного учебного оборудования. На каждом курсе обучения студенты проходят профессиональные стажировки, они полностью свободны в выборе места их прохождения – это могут быть как государственные предприятия, учреждения организации, так и частные компании, причём не только в Украине, но и в зарубежных странах.

7. Широкий выбор иностранных языков для обучения

Международный гуманитарный университет предоставляет широкие возможности изучения иностранных языков – помимо привычных нам европейских языков - английского, немецкого, французского, итальянского и испанского студенты имеют возможность изучать такие популярные на сегодняшний день восточные языки как арабский и китайский, а также новогреческий язык. В МГУ есть специализированный факультет лингвистики и перевода, где готовят высококвалифицированных филологов – переводчиков и преподавателей иностранных языков. Обучение проходит по трём кафедрам - кафедра перевода и языкознания, кафедра иностранных языков профессионального общения и кафедра германских и восточных языков. Основной упор делается на развитие практических навыков будущих филологов – студенты университета проходят профессиональные педагогические и переводческие стажировки в странах изучаемых языков.

8. Перспективы успешного трудоустройства в Украине и за рубежом

Высокий уровень теоретических знаний, наработанные за годы обучения практические навыки и престижный диплом европейского образца делают выпускников конкурентноспособными как на украинском, так и на зарубежном рынке труда. На сегодняшний день они успешно работают на государственной службе, в правоохранительных органах, банках, финансовых учреждениях, ведущих предприятиях, украинских и зарубежных компаниях, образовательных учреждениях. Хорошие знания иностранных языков и наличие международного опыта открывают для выпускников Международного гуманитарного университета широкие перспективы трудоустройства за границей. Важно отметить, что многим студентам трудоустройство по специальности предлагают ещё во время учёбы по результатам прохождения стажировок.

9. Возможность получить престижную востребованную специальность без сдачи внешнего независимого оценивания

Сейчас в нашей стране активно внедряется процедура сдачи тестирования по типу внешнего независимого оценивания при поступлении в магистратуру. Уже в текущем году по всей Украине сдача ВНО необходима для поступления на магистратуру по специальности «Правоведение», в дальнейшем планируется внедрение такого тестирования также и на другие магистерские программы. В сложившейся ситуации Международный гуманитарный университет остаётся одним из немногих учреждений высшего образования, который принимает в магистратуру на целый ряд востребованных специальностей без сдачи внешнего независимого оценивания. В частности, поступить в МГУ без сдачи ВНО на основе полученного по любой специальности диплома бакалавра либо специалиста можно на следующие направления подготовки: «Правоохранительная деятельность», «Менеджмент», «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность», «IT-технологии», «Публичное управление и администрирование».

10. Ультрасовременная инфраструктура для учебы, спорта, досуга

Международный гуманитарный университет располагает современной материально-технической базой – удобные учебные корпуса, уютные и светлые аудитории, просторный университетский двор с тенистыми аллеями и фонтаном, а также удобно расположенный спортивный стадион со зрительскими трибунами. Но главная гордость университета – это, конечно же, ультрасовременный спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный на самом берегу моря на 8-й станции Большого Фонтана. Комплекс включает в себя как летние, так и зимние спортивные площадки, теннисный корт и тренажёрную площадку на открытом воздухе, которой могут воспользоваться все желающие абсолютно бесплатно. Все элементы спортивного комплекса «Университет» оборудованные по последнему слову техники, благодаря чему подходят как для занятий физической культурой, так и для проведения всеукраинских и международных соревнований по самым различным видам спорта. Благодаря правильной планировке и использованию в строительстве новейших материалов, на крытом стадионе не будет холодно даже в самые лютые морозы и будет комфортно заниматься спортом в летний зной.

Материально-техническая база университета также включает в себя две ультрасовременные студенческие стоматологические клиники, оснащенную новейшим медицинским оборудованием и служащую прекрасной базой практики для будущих врачей-стоматологов.

Кроме того, в распоряжении студентов и сотрудников университета база отдыха международного класса «Академия» в пгт. Затока, где они могут оздоровиться по льготной путёвке с 85% скидкой.

11. Возможность получения творческой профессии и создания собственных проектов

В структуре Международного гуманитарного университета создан факультет искусства и дизайна, где готовят будущую творческую элиту нашей страны – ведущих и дикторов радио и телевидения, режиссёров, продюсеров, актёров театра и кино, дизайнеров, ивент-менеджеров. Помимо аудиторных занятий студенты имеют возможность уже с первого курса создавать свои собственные творческие проекты. Ребята организовывают фотовыставки на различную тематику, ставят театральные спектакли и даже снимают авторские кинофильмы, при этом у них есть возможность продемонстрировать свои работы широкой общественности.

12. Мультикультурная среда обучения

Международный гуманитарный университет является лидером всего южного региона по количеству иностранных студентов, которые здесь обучаются. Сюда поступают учиться представители самых разных стран мира. Совместно со своими диаспорами иностранные студенты организовывают различные этнографические праздники, выставки и фестивали блюд национальной кухни своих стран. Это создаёт уникальную мультикультурную среду, здесь царит атмосфера уважения к разным национальностям и поддерживается культурный диалог. Университет регулярно посещают зарубежные лекторы, которые проводят для студентов обучающие курсы, тренинги и мастер-классы на иностранных языках, это даёт студентам новые знания и важный международный опыт.

13. Возможности профессионального и личностного развития для спортсменов

Развитая спортивная база открывает широкие возможности для студентов МГУ, желающих профессионально заниматься спортом. Преподаватели университета всегда поддерживают спортсменов и создают благоприятные условия для совмещения учёбы и занятий спортом. При поддержке Всеукраинской федерации макотокай карате на базе университета создан Центр боевой подготовки, в программу обучения в котором входит высокая теоретическая и практическая подготовка, основы рукопашного боя, стрельба из огнестрельного оружия, строевая подготовка. Таким образом, к моменту окончания выпускники обладают всеми необходимыми навыками для сдачи физических нормативов при трудоустройстве в правоохранительные органы и добиваются больших успехов в профессиональном спорте.

Среди студентов и выпускников много мастеров спорта Украины и чемпионов Европы и мира. Ну а главная спортивная гордость – это, без сомнения, участница Олимпийских игр – 2016, мастер спорта международного класса по гребле на байдарках Анастасия Тодорова.

В этом году Паоло Балаффио - президент Всемирной объединённой организации карате (WUKO) уже во второй раз посещал Международный гуманитарный университет. В ходе встречи с президентом Международного гуманитарного университета Сергеем Киваловым были достигнуты договоренности о проведении Чемпионата Европы и мира уже в следующем году.

14. Перспективы построения научной карьеры

В Международном гуманитарном университете большие перспективы у молодых учёных – открыта аспирантура по специальностям «Право», «Экономика», «Менеджмент», «Филология» и «Культурология», создано несколько специализированных советов по защите диссертаций на соискание учёной степени доктора философии и доктора наук, благодаря чему учёным не нужно ехать защищаться в другой город, они могут пройти этот важный этап становления в науке в стенах родной alma mater. Два года назад открылся современный комфортный зал заседаний Учёного совета, где регулярно проводятся всеукраинские и международные конференции и круглые столы на самую различную тематику. Учёные, аспиранты и студенты университета имеют возможность публиковать результаты своих научных исследований в профессиональном научном издании - «Вестнике Международного гуманитарного университета».

15. Возможность стать частью большой дружной семьи Международного гуманитарного университета

Международный гуманитарный университет – признанный лидер на рынке образовательных услуг среди частных учреждений высшего образования. В прошлом году он торжественно отметил свой 15-летний юбилей. Все эти годы университет активно развивался, создавались новые востребованные специальности и направления подготовки, открывались новые кафедры и факультеты, расширялась материально-техническая база и увеличивалось количество обучающихся студентов. На сегодняшний день о Международном гуманитарном университете знают не только по всей Украине, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья, а его выпускники строят успешную карьеру по всему миру. Университет всегда поддерживает связь со своими выпускниками, ведь МГУ – это одна большая дружная семья, где общий успех – это залог личного успеха каждого студента и выпускника.