Факультет лингвистики и перевода Международного гуманитарного университета приглашает абитуриентов

Практика – важная составляющая часть обучения. И, наверное, особенно это важно при изучении иностранных языков. Согласитесь, свободное владение языком не возможно без его использования в работе, без общения с его носителями. Это учитывается на Факультете лингвистики и перевода Международного гуманитарного университета, где для студентов создаются все возможности для практики.

В этом году студенты факультета проходили летнюю практику в Туристическом информационном центре Одессы. Это позволило ребятам получить достаточно опыта. Вначале для студентов провели ознакомительный инструктаж, а затем они поделились на группы и выбрали подходящие районы города: центр, Аркадия и т.п. Работа заключалась в том, чтобы проинформировать, подсказать, показать и объяснить приехавшим в наш город туристам информацию о достопримечательностях, о различных экскурсионных программах, о курортных зонах.

Практиканты разговаривали с представителями таких стран, как: Китай, США, Канада, Израиль и Румыния.

Говорит Дарья, студентка 2 курса Факультета лингвистики и перевода:

Моя группа состояла из 5 человек и поэтому мы не чувствовали себя скованно или неуверенно. Все помогали друг другу и таким образом избегали недопонимания. Мы даже общались с ведущими американского телевидения. Мне моя практика очень понравилась. У нас даже появилась возможность пройти курсы экскурсоводов и в следующем году уже проводить экскурсии на иностранном языке.

Её поддерживает Екатерина, студентка 2 курса Факультета лингвистики и перевода:

Летняя языковая практика проходила весело. Во-первых, это общение с людьми, мы постоянно узнавали что-то новое, слышали различные акценты. Так как мы работали в группах, было очень комфортно, потому что каждый дополнял друг друга. Также, мы получили опыт в сфере телевидения: давали интервью и рассказывали туристам о нашем городе.

Елена, студентка 2 курса Факультета лингвистики и перевода отмечает:

Туристический информационный центр в нашем городе работает пару лет, он создан для того чтобы помочь иностранцам и гостям города познакомиться с возможным проведением досуга, показать, что одесситы очень гостеприимные и развивают город как туристический курорт. Самым лучшим было то, что была возможность провести время со своими одногруппниками. С профессиональной точки зрения, мы слышали разные акценты, научились вслушиваться в то, что говорят люди. Мы проверили свои знания на практике уже на данном этапе обучения. Узнали новые факты о нашем родном городе.

На Факультете лингвистики и перевода Международного гуманитарного университета рассчитывают на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Туристическим информационным центром Одессы, ведь новые знания и навыки, которые получают студенты – это и есть главная цель обучения, и именно за этим сюда стремятся многие молодые люди.

Факультет предлагает широкий диапазон изучения иностранных языков: английский, немецкий, французский, арабский, китайский, японский, польский, новогреческий, итальянский и испанский языки.

Университет сотрудничает со многими центрами изучения иностранных языков, бюро переводов, учебными заведениями, международными компаниями и туристическими фирмами, как в Украине, так и за рубежом – в Германии, Франции, Китае, Турции, США и других странах, где студенты проходят профессиональные стажировки и успешно трудоустраиваются по окончании университета.

Студенты уже со второго курса начинают работать по специальности: в бюро переводов, преподавателями иностранного языка. Изучающие английский язык работают в США по различным образовательным программам. Владеющие французским языком имеют возможность около месяца обучаться во Франции за счёт принимающей стороны. Студенты восточного отделения проходят стажировки в Китае и других странах.

Широкий выбор языков для изучения, опытные педагоги, практика в Украине и за рубежом, общение с носителями языка – лишь некоторые аргументы в пользу выбора Факультета лингвистики и перевода Международного гуманитарного университета.

Напомним, 12 июля стартовал главный этап вступительной кампании в университеты - 2018. В электронных кабинетах абитуриентов открылась возможность подачи заявлений в заведения высшего образования Украины. В Международном гуманитарном университете работает Консультационный центр бесплатной помощи абитуриентам. Здесь абитуриентам помогают в создании электронного кабинета, регистрации, подаче документов и готовы ответить на любые вопросы, касающиеся вступительной кампании.

Для поступления на специальность «филология» необходимы сертификаты ВНО по таким дисциплинам: 1) украинский язык, 2) иностранный язык (сертификат 2018 года), 3) история Украины или география.

В этом году на факультете лингвистики и перевода открыт набор на новую специальность «образовательные, педагогические науки». Особенность поступления на эту специальность состоит в том, что вместо сертификата ВНО по иностранному языку, с которым в этом году у многих возникли трудности, в том числе из-за внедрения технологии аудирования, необходимо подать сертификат по географии или математике. Таким образом, абитуриенты, которые в этом году не сдавали или не смогли успешно пройти тестирование по иностранному языку, имеют возможность поступить на факультет лингвистики и перевода МГУ и заниматься изучением иностранных языков.

Подача документов в университеты для выпускников 11-х классов и колледжей продлится до 26 июля, а регистрация электронных кабинетов поступающих завершится 25 июля.