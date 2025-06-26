Спільні зусилля заради підтримки переселенців з Херсону

Одеський регіональний осередок НСЖУ підписав Меморандум про співпрацю з херсонськими громадами

Одеський регіональний осередок Національної спілки журналістів України (НСЖУ) уклали важливий Меморандум про співпрацю з чотирма територіальними громадами Херсонської області, які наразі функціонують через військові адміністрації. Партнерство офіційно скріплене підписами керівників військових адміністрацій Скадовська, Нової Каховки, Зеленопілля та Верхнього Рогачика, а також Одеської регіональної організації НСЖУ в особі члена правління Юрія Работіна.

Документ став результатом усвідомлення гострої потреби у системній підтримці внутрішньо переміщених осіб з Херсонщини, які нині мешкають на території міста Одеси та Одеської області. Він покликаний сприяти об’єднанню зусиль журналістської спільноти, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій для соціального захисту, психологічної допомоги, залучення до освітніх ініціатив та волонтерських програм.

Спільна мета — сильна Україна

Меморандум визначає мету співпраці як координацію дій сторін у підтримці переселенців та розбудові громадянського суспільства в умовах війни. Основою взаємодії стали принципи рівноправного партнерства, відкритості, відповідальності, гласності та віри в спільне майбутнє України. Сторони також зобов’язалися діяти, дотримуючись таких цінностей, як повага до людської гідності, інноваційність та активне залучення громади.

Ключові напрями співпраці

Серед визначених завдань:

проведення спільних заходів для надання гуманітарної та благодійної допомоги постраждалим від війни; підтримка освітніх, психологічних та інформаційних ініціатив; обмін досвідом, участь у форумах, конференціях, навчальних заходах; організація взаємної підтримки, зокрема у сфері комунікації та медіа; розширення мережі волонтерської допомоги на місцевому рівні.

Діалог і відповідальність

Документ передбачає постійні консультації між сторонами задля підвищення ефективності співпраці. Кожна з них призначає відповідальну особу для координації зусиль. Усі сторони також беруть на себе зобов’язання збереження конфіденційності інформації, що стала доступною в рамках реалізації Меморандуму.

Довгострокове партнерство

Меморандум укладено до 31 грудня 2025 року з можливістю автоматичного продовження, якщо жодна зі сторін не заявить про припинення його дії. Це підкреслює налаштованість учасників на довготривалу співпрацю і стійку підтримку людей, які постраждали від окупації чи бойових дій.

Цей Меморандум — приклад того, як українські громади, об’єднані спільною метою, можуть підтримувати одне одного навіть у найтяжчі часи. А журналістська спільнота стає не лише свідком подій, а й активним учасником відбудови людських доль.