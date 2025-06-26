"Общий доход отрасли составил 46,3 млрд грн, что на 17,5 % больше по сравнению с 2023 годом (39,4 млрд грн) и на 53% превышает объем 2022 года (30,2 млрд грн).

Такой рост свидетельствует о постепенном восстановлении потребительского спроса, адаптации предприятий к сложной экономической среде и частичной стабилизации внутреннего рынка", - говорится в исследовании.