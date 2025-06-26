У нас появился канал в Telegram
, в котором мы будем делиться с Вами новостями
В 2024 году украинцы потратили на пивные напитки на 7 млрд грн больше, чем в 2023. Доход пивоваренной отрасли составил 46,3 млрд грн.
Согласно расчетам, средняя потребительская цена на пиво отечественного производства составляла 32,8 грн в 2023 году и выросла до 34,1 грн в 2024 году за 0,5 л.
"Общий доход отрасли составил 46,3 млрд грн, что на 17,5 % больше по сравнению с 2023 годом (39,4 млрд грн) и на 53% превышает объем 2022 года (30,2 млрд грн). Такой рост свидетельствует о постепенном восстановлении потребительского спроса, адаптации предприятий к сложной экономической среде и частичной стабилизации внутреннего рынка", - говорится в исследовании.
В то же время совокупная прибыль в 2024 году составила 2,5 млрд грн, что соизмеримо с финансовым результатом 2023 года. Зато в 2022 году убытки отрасли составили 699 млн грн.
По данным платформы, только две компании получили прибыль более 1 миллиарда гривен, три компании - от 100 миллионов, еще десять - от 10 до 100 миллионов гривен. При этом 84% общей прибыли отрасли обеспечила компания, зарегистрированная в Запорожье.
"Несмотря на близость к линии фронта и регулярные воздушные тревоги, компании, зарегистрированные в Запорожской области, сгенерировали наибольшую общую прибыль в размере 2,2 млрд грн. Это связано с расположением в регионе предприятия ЧАО "Карлсберг Украина", которое стало лидером по прибыли в 2024 году", - отмечают аналитики.
Существенные результаты также зафиксированы в Харьковской (177 млн грн), Киевской (146 млн грн), Тернопольской (126 млн грн) и Хмельницкой (88 млн грн) областях.