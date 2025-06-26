Геологи в Украине потирают руки, предвкушая реализацию украино-американского соглашения о недрах. Исследователи недр считают, что ресурсная сделка с США поднимет украинскую отрасль геологоразведки и недропользования.

Мечты-мечты… Создании американо-украинского инвестиционного фонда о восстановлении дало надежду, что в украинскую отрасль геологоразведки и недропользования наконец-то придут реальные инвестиции.

Тем самым общественная организация «Союз геологов Украины» признает, что за все годы независимости вложений в развитие недр практически не было. Да что и говорить, если в Украине сейчас разрабатывают только 3500 месторождений из 20000 зафиксированных, но не исследованных и не разработанных.

Самое грустное, что 3500 месторождений разрабатываются еще со времен СССР. Союз геологов прямо говорит, что сейчас практически не разведываются новые месторождения, а также есть острая проблема «спящих лицензий», когда никакие работы на разведанных и перспективных участках не ведутся.

Геологи сокрушаются, что месторождения попали в процессы приватизации и контроль за ними получили в основном частные предприятия, а новые месторождения не разведываются.

Польза от ресурсной сделки может действительно коснуться геологической отрасли. А это и работа специалистов, и новые месторождения, и добыча полезных ископаемых. Но всё это – через 20-30 лет кропотливой работы.





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