Студенческие общежития европейского уровня в Одессе

Одесса по праву считается одним из главных образовательных центров Украины – город располагает более чем 20 учреждениями высшего образования, поступать в которые ежегодно съезжаются тысячи абитуриентов со всех регионов нашего государства, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Для всех этих людей наш город на ближайшие 5 с лишним лет становится вторым домом, где они получают свой первый опыт самостоятельного, отдельного от родителей проживания.

Конечно, и родителям, и самим будущим студентам хочется, чтобы учебное заведение предоставляло своим учащимся общежитие, ведь так и дешевле, особенно с учётом дороговизны жилья в Одессы, и спокойней за ребёнка – всё-таки жить вместе со своими сокурсниками куда безопасней, чем снимать квартиру у незнакомых людей. Однако, далеко не все государственные вузы могут обеспечить всех своих иногородних студентов местом в общежитии, к тому же, условия студенческих общежитий не просто неудовлетворительные, а, по правде говоря, удручающие. Не так давно в СМИ появлялась информация об ужасном состоянии общежитий одесских вузов, дополненные соответствующими фотографиями. Отсутствие какого-либо ремонта, ржавые трубы и неработающая сантехника, осыпающаяся со стен и потолков штукатурка, плесень, тараканы и убитые полы. При этом фотографии не смогли передать один из самых неприятных моментов жизни среднестатистического студента общаги – это постоянный холод в комнатах из-за плохого отопления и сквозняков от щелей в старых окнах. Понятно, что в таких условиях студенты думают не об учёбе, а о самых элементарных вещах – как приготовить поесть, постирать, выкупаться, согреться в конце концов, и на нормальную подготовку к занятиям не остаётся ни сил, ни времени. А если ещё учесть перенаселённость общежитий и постоянный шум по этой причине, получается, что подготовка к занятиям для студентов, проживающих в общежитиях, превращается в настоящее испытание на прочность.

Создание надлежащих условий проживания для студентов имеет существенное влияние на качество образовательного процесса в целом. Ведь если студенты не будут отвлекаться на решение элементарных бытовых проблем, у них останется больше времени для учёбы и занятия общественной деятельностью. Это изначально учитывали в Национальном университете «Одесская юридическая академия», где параллельно с возведением учебных корпусов создавали инфраструктуру для комфортного проживания иногородних студентов.

На сегодняшний день университет располагает 9-ю комфортабельными общежитиями, расположенными в непосредственной близости к учебным корпусам. Некоторые из них были полностью восстановлены из разрушенных зданий, некоторые строились с нуля, согласно новым проектам. Однако, несмотря на это, и те, и другие отличаются высоким качеством, обладают комфортными условиями для проживания и соответствуют всем санитарным нормам и требованиям. Здесь созданы все условия, чтобы студенты чувствовали себя уютно: круглосуточная охрана, надлежащее отопление и бесперебойная подача горячей воды в зимний период. Комнаты в общежитии рассчитаны на 2-х и 3-х человек, в каждой комнате есть удобства и вся необходимая мебель.

Я живу в общежитии Одесской юридической академии, расположенном на территории бывшей Межрейсовой базы моряков, и мне очень нравятся условия проживания – я считаю, что наши общежития одни из лучших в Европе, а в Украине – это точно! Многие мои одноклассники сейчас учатся в университетах в других городах, я видела и фотографии из общежитий – всё очень даже грустно и условия оставляют желать лучшего. А у нас, во-первых, всё очень удобно, во-вторых в комнатах сделан очень красивый косметический ремонт – везде поклеены обои, все аккуратно покрашено, есть всё необходимая мебель – кровати, тумбочки, шкафы – не нужно ничего покупать за свои деньги. У нас замечательные коменданты и вахтёры, очень вежливые и всегда следят за порядком, очень удобные, чистые кухни – есть всё, что необходимо для проживания и учёбы.

- говорит студентка 2 курса факультета прокуратуры и следствия (уголовной юстиции) Богдана Короняк.

С Богданой согласен и студент 2-го курса факультета психологии, политологии и социологии Николай Ящук.

Очень приятно, что руководство заботится о том, чтобы общежитие было хорошо обустроено, и чтобы были все условия для студентов. В отличие от общежитий других университетов, у нас есть отдельный санузел, очень хорошие бытовые условия, хороший ремонт. Здесь всё адаптировано для комфортной жизни студентов – вот даже если взять стирку – можно стирать вещи каждый день без любых ограничений, просто я знаю, что в общежитиях других учебных заведений разрешено стирать только определённые вещи, тут же можно всё постирать спокойно и никуда не уходить, насчёт готовки тоже всё максимально удобно.

Родители Веры Плескань, которая приехала поступать в Одесскую Юракадемию из Хмельницкой области, очень волновались за то, как она обустроится в новом городе. Когда Веру и её однокурсников поселили в комфортабельное общежитие «Юрист», она первым делом рассказала родителям об условиях проживания в своём новом студенческом доме и теперь они полностью спокойны за свою дочь.

У нас просто замечательные условия проживания в общежитиях. Я сейчас живу в общежитии «Юрист» и могу смело сказать, что наши общежития являются одними из лучших в Украине, потому что в каждой комнате есть все необходимые удобства– отдельный санузел, душевая кабинка, мебель. И что особенно важно, каждого без исключения иногороднего студента поселяют в общежитие, и мы очень благодарны за это Президенту нашего университета Сергею Васильевичу Кивалову. Я приехала учиться в Одессу с Западной Украины – из Хмельницкой области и мои родители очень переживали за меня, не знали, как я обустроюсь в новом городе, где я буду жить, будут ли хорошие условия проживания. Но когда нас поселили в общежития, мы были очень рады, условия действительно очень хорошие – я чувствую себя здесь как дома и родители не переживают за меня, знают, что в Одессе я в полной безопасности.

– рассказывает Вера Плескань.

Но ведь мало просто создать хорошие условия, их необходимо постоянно поддерживать. Руководство Одесской Юракадемии регулярно проводит мониторинг всех без исключения принадлежащих университету общежитий, интересуется мнением проживающих в них студентов. Все нарекания учитываются, а неполадки тут же устраняются. Одна из таких проверок прошла на днях в связи с заселением учащихся, приехавших с каникул на новый учебный семестр. Готовность студенческих общежитий к заселению проинспектировало руководство вуза вместе со Студенческим советом НУ «ОЮА». Важно отметить, что Студенческий совет университета принимает самое активное участие в процессе заселения общежитий и поддержании в них чистоты и порядка. В каждом общежитии есть специальный представитель этого органа студенческого самоуправления – староста общежития, который следит за дисциплиной и выполнением студентами правил проживания.

В первую очередь, хочу отметить, что Национальный университет «Одесская юридическая академия» обеспечивает всех студентов местом для проживания в общежитии и предоставляет качественные условия проживания. Все наши общежития имеют красивый и современный внешний вид, в них проводятся косметические и капитальные ремонты, постоянно происходит модернизация. В каждой комнате есть санузел, на каждом этаже располагается по 2 кухни со всеми необходимыми условиями для приготовления пищи, также есть зоны для стирки и сушки вещей, - рассказывает глава Студенческого совета НУ «ОЮА» Карина Лукащук. - Сегодня Студенческий совет и руководство нашего университета провели очередную плановую проверку общежитий. Студенческий совет контролирует процесс поселения и всячески помогает студентам. Во всех общежитиях есть наши представители – старосты общежитий которые постоянно следят за соблюдением порядка и чистоты в комнатах и ​​общежитии в целом. Следует заметить, что в комнатах тепло, есть горячая вода и электроэнергия. Именно благодаря усилиям Президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова в нашем распоряжении такие замечательные общежития, которые являются лучшими не только в Одесском регионе, но и во всей Украине. Я сама студентка и также проживаю в одном из общежитий университета, и я хочу с гордостью сказать, что довольна условиями проживания, ведь наше учебное заведение предоставляет лучшие условия для учебы, проживания и досуга студентов.

Вопрос безопасности очень важен для учащихся, проживающих в общежитиях, тем более в свете того, что пропажа денег и ценных вещей из комнат общежитий – на сегодняшний день обычное дело. К счастью, в общежитиях Одесской юридической академии никто не сталкивался с этой проблемой, а всё благодаря круглосуточной охране и строгому пропускному контролю на входе, когда полностью исключено попадение в общежитие посторонних людей.

У нас в общежитии очень классно, очень хороший ремонт, чему мы были очень рады, когда нас заселили сюда, потому что по сравнению с другими общежитиями здесь действительно намного лучше. По поводу безопасности, мы не за что не переживаем, можем даже спокойно оставить открытую комнату – мы знаем, что никто из посторонних не зайдёт – в общежитие пускает только по пропуску, и даже если приходят наши родственники, мы оставляем свой пропуск у вахтёра, пока не уйдёт этот человек, который с нами зашёл. По санитарным условиям тоже всё замечательно – чисто, ухоженно и это стимулирует нас лучше следить за порядком в своей комнате.

- делится студентка 1 курса Анастасия Павлунько, которая приехала учиться в НУ «ОЮА» и города Васильков Киевской области.

Ещё один важный плюс общежитий Одесской юридической академии – их размещение в непосредственной близости к учебным корпусам. Учащиеся должны тратить минимум времени на дорогу к месту учебы и при строительстве студенческих отелей этот момент был учтён наилучшим образом.

Комфортные условия проживания и дружеская атмосфера в студенческих общежитиях Национального университета «Одесская юридическая академия» помогают сосредоточится на учебном процессе и благотворно влияют на результаты обучения. О европейских условиях проживания в этом одесском университете уже знают по всей Украине, и это одна из причин стабильно высокого набора студентов. Всё просто - родители не боятся отпускать своих детей на учёбу в другой город, ведь они уверены в их комфорте и безопасности.