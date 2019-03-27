Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld

Одесская команда черлидиров «Secret» готовится к участию в открытом чемпионате мира Dance World. Под руководством своего тренера Кристины Юхимчакдевушки каждый день занимаются по 3-4 часа, тренировки проходят на спортивной базе Национального университета «Одесская юридическая академия».

В составе команды сразу пять мастеров спорта Украины и десять чемпионок страны в различных видах программ. Юные черлидерши говорят, что неслучайно выбрали именно этот вид спорта.

Черлидинг - это не просто спорт, это красота, здоровье и классные постановки. Занятия черлидингом развивают выносливость, дисциплину, это дружная и слаженная командная работа, которая, если постараться, приносит очень хорошие результаты.

- говорит капитан младшей группы команды черлидеров «Secret» Дарья Репей.

Черлидингом я занимаюсь около 8-9 лет. Я его выбрала потому, что это очень красивый вид спорта. Он разнообразный, включает в себякак нежные плавные танцы, так и резкие, энергичные с помпонами. Это действительно очень зрелищный вид спорта.Самое яркое впечатление, наверное, когда я была на чемпионате в Греции. Очень волновалась перед выступлением, а после него было ощущениеэйфории, очень приятно, когда ты поднимаешься на пъедистал. Чемпионат Европы - это, наверное, самое интересное и самое увлекательное, что было в моей спортивной карьере.

- поделилась капитан старшей группы команды черлидеров «Secret» Влада Венцюк.

Ранее у девушек отсутствовали какие-либо условия для тренировок, заниматься приходилось в прямом смысле слова на улице. Но после обращения к Президенту Национального университета «Одесскаяюридическаяакадемия» СергеюКивалову, проблема была решена. Стоит отметить, что народный депутат Украины на протяжении многих лет поддерживает спортсменов, по его инициативе в нашем городе построены современные спортивные комплексы. Несколько лет подряд при поддержке парламентария проходит фестиваль спортивных фильмов «Cheer Films Festival», а также различные чемпионаты и кубки Одесской области по черлидингу.

Наш вид спорта предполагает большой зал потому, что он командный – в зале одновременно находятся 16 человек и они не просто проводят разминку, а оттачивают акробатические номера. А поэтому нам нужна большая площадка. И по доброй воле Президента Одесской юридической академии Сергея Кивалова теперь у нас есть самые лучшие условия для занятий, которые только можно себе представить. Мы обратились к Сергею Васильевичу,и он нам очень помог - предоставил этот шикарный зал для спортсменов. Мы будем и дальше отстаивать честь Юракадемии и будем становиться чемпионами, олимпийскими чемпионами.

- выразила надежду тренер клуба «Secret» Кристина Юхимчак.

Это, конечно, максимум, что мы можем получить в Одессе потому, что это самая сильная команда, самая сильная база. Место, где мы занимаемся, это именно та база, которая нам необходима потому, что у нас большая команда. Условия просто превосходные, о лучшем мечтать даже невозможно, очень комфортно.

- отметила мама черлидерши Светлана Репей.

Спортивный клуб «Secret» достаточно молодой и пока что насчитывает 30 спортсменок. Тем не менее одесские черлидеры уже не первый год подряд показывают блестящие результаты на всеукраинских и международных соревнованиях. В 2013 и 2014 годах они успешно выступали на молодёжных чемпионатах Европы, а в декабре прошлого года команда «Secret» одержала победу на чемпионате Европы, который проходил в Греции. Младшая команда завоевала 2 золота и 1 серебро, а взрослая группа получили серебро, бронзу и золото.

В нынешнем году на чемпионате Украины в Харькове одесситки получили все возможные награды и это при том, что младшая группа дебютировала на данных соревнованиях, а мастерство спортсменов оценивали судьи из США – родины черлидинга.

Старшие девушки клуба «Secret» в сборной команде Одесской и Львовской областей сейчас готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld, который пройдет в Орландо в конце апреля.

Черлидинг как вид спорта зародился в США в 1870-е годы и приобрёл наиболее широкое распространение к середине XX столетия. Он сочетает в себе элементы шоу и нескольких зрелищных видов спорта - танцев, гимнастикии акробатики.Черлидингможно условно разделить на два основных направления – соревнования команд по программам, подготовленным по специальным правилам, а также работа со спортивными клубами, федерациями, которая заключается в поддержке команд, выступающих на соревнованиях и создания радостного настроения для их зрителей и участников. Новый стимул к развитию черлидинг получил в 1998 году, когда была основана Международная федерация черлидинга (IFC), а в 2001 году в Токио состоялся первый чемпионат мира по черлидингу.С недавнего времени черлидинг вошёл в олимпийский резерв – ему предоставлен предварительный статус олимпийского вида спорта. В нашей стране черлидинг активно развивается с конца 1990-х годов. Украинские черлидеры принимали участие в церемониях проведения летних Олимпийских игр в Афинах, Пекине и Лондоне, ряда Кубков мира по баскетболу, финала Чемпионата Европы по регби в Киеве, 75-летия FIBA в Женеве (Швейцария), множества украинских и зарубежных спортивных соревнований, концертных программ и культурных мероприятий.