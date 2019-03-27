Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld

Одесская команда черлидиров «Secret» готовится к участию в открытом чемпионате мира Dance World. Под руководством своего тренера Кристины Юхимчакдевушки каждый день занимаются по 3-4 часа, тренировки проходят на спортивной базе Национального университета «Одесская юридическая академия».
В составе команды сразу пять мастеров спорта Украины и десять чемпионок страны в различных видах программ. Юные черлидерши говорят, что неслучайно выбрали именно этот вид спорта.
- говорит капитан младшей группы команды черлидеров «Secret» Дарья Репей.
- поделилась капитан старшей группы команды черлидеров «Secret» Влада Венцюк.
Ранее у девушек отсутствовали какие-либо условия для тренировок, заниматься приходилось в прямом смысле слова на улице. Но после обращения к Президенту Национального университета «Одесскаяюридическаяакадемия» СергеюКивалову, проблема была решена. Стоит отметить, что народный депутат Украины на протяжении многих лет поддерживает спортсменов, по его инициативе в нашем городе построены современные спортивные комплексы. Несколько лет подряд при поддержке парламентария проходит фестиваль спортивных фильмов «Cheer Films Festival», а также различные чемпионаты и кубки Одесской области по черлидингу.
- выразила надежду тренер клуба «Secret» Кристина Юхимчак.
- отметила мама черлидерши Светлана Репей.
Спортивный клуб «Secret» достаточно молодой и пока что насчитывает 30 спортсменок. Тем не менее одесские черлидеры уже не первый год подряд показывают блестящие результаты на всеукраинских и международных соревнованиях. В 2013 и 2014 годах они успешно выступали на молодёжных чемпионатах Европы, а в декабре прошлого года команда «Secret» одержала победу на чемпионате Европы, который проходил в Греции. Младшая команда завоевала 2 золота и 1 серебро, а взрослая группа получили серебро, бронзу и золото.
В нынешнем году на чемпионате Украины в Харькове одесситки получили все возможные награды и это при том, что младшая группа дебютировала на данных соревнованиях, а мастерство спортсменов оценивали судьи из США – родины черлидинга.
Старшие девушки клуба «Secret» в сборной команде Одесской и Львовской областей сейчас готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld, который пройдет в Орландо в конце апреля.
Черлидинг как вид спорта зародился в США в 1870-е годы и приобрёл наиболее широкое распространение к середине XX столетия. Он сочетает в себе элементы шоу и нескольких зрелищных видов спорта - танцев, гимнастикии акробатики.Черлидингможно условно разделить на два основных направления – соревнования команд по программам, подготовленным по специальным правилам, а также работа со спортивными клубами, федерациями, которая заключается в поддержке команд, выступающих на соревнованиях и создания радостного настроения для их зрителей и участников. Новый стимул к развитию черлидинг получил в 1998 году, когда была основана Международная федерация черлидинга (IFC), а в 2001 году в Токио состоялся первый чемпионат мира по черлидингу.С недавнего времени черлидинг вошёл в олимпийский резерв – ему предоставлен предварительный статус олимпийского вида спорта. В нашей стране черлидинг активно развивается с конца 1990-х годов. Украинские черлидеры принимали участие в церемониях проведения летних Олимпийских игр в Афинах, Пекине и Лондоне, ряда Кубков мира по баскетболу, финала Чемпионата Европы по регби в Киеве, 75-летия FIBA в Женеве (Швейцария), множества украинских и зарубежных спортивных соревнований, концертных программ и культурных мероприятий.