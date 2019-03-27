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  • Дата: Сегодня, 20:15
Сегодня, 20:15

Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт


Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld

Одесская команда черлидиров «Secret» готовится к участию в открытом чемпионате мира Dance World. Под руководством своего тренера Кристины Юхимчакдевушки каждый день занимаются по 3-4 часа, тренировки проходят на спортивной базе Национального университета «Одесская юридическая академия».

 

 

Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld

 

В составе команды сразу пять мастеров спорта Украины и десять чемпионок страны в различных видах программ. Юные черлидерши говорят, что неслучайно выбрали именно этот вид спорта.

 

Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld

 

Черлидинг - это не просто спорт, это красота, здоровье и классные постановки. Занятия черлидингом развивают выносливость, дисциплину, это дружная и слаженная командная работа, которая, если постараться, приносит очень хорошие результаты.

- говорит капитан младшей группы команды черлидеров «Secret» Дарья Репей.

 

Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld

 

Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld

 

Черлидингом я занимаюсь около 8-9 лет. Я его выбрала потому, что это очень красивый вид спорта. Он разнообразный, включает в себякак нежные плавные танцы, так и резкие, энергичные  с помпонами. Это действительно очень зрелищный вид спорта.Самое яркое впечатление, наверное, когда я была на чемпионате в Греции. Очень волновалась перед выступлением, а после него было ощущениеэйфории, очень приятно, когда ты поднимаешься на пъедистал. Чемпионат Европы - это, наверное, самое интересное и самое увлекательное, что было в моей спортивной карьере.

- поделилась капитан старшей группы команды черлидеров «Secret» Влада Венцюк.

 

Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld

 

Ранее у девушек отсутствовали какие-либо условия для тренировок, заниматься приходилось в прямом смысле слова на улице. Но после обращения к Президенту Национального университета «Одесскаяюридическаяакадемия» СергеюКивалову, проблема была решена. Стоит отметить, что народный депутат Украины на протяжении многих лет поддерживает спортсменов, по его инициативе в нашем городе построены современные спортивные комплексы. Несколько лет подряд при поддержке парламентария проходит фестиваль спортивных фильмов «Cheer Films Festival», а также различные чемпионаты и кубки Одесской области по черлидингу.

 

Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld

 

Наш вид спорта предполагает большой зал потому, что он командный – в зале одновременно находятся 16 человек и они не просто проводят разминку, а оттачивают акробатические номера. А поэтому нам нужна большая площадка. И по доброй воле Президента Одесской юридической академии Сергея Кивалова теперь у нас есть самые лучшие условия для занятий, которые только можно себе представить. Мы обратились к Сергею Васильевичу,и он нам очень помог - предоставил этот шикарный зал для спортсменов. Мы будем и дальше отстаивать честь Юракадемии и будем становиться чемпионами, олимпийскими чемпионами.

- выразила надежду тренер клуба «Secret» Кристина Юхимчак.

 

Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld

 

Это, конечно, максимум, что мы можем получить в Одессе потому, что это самая сильная команда, самая сильная база. Место, где мы занимаемся, это именно та база, которая нам необходима потому, что у нас большая команда. Условия просто превосходные, о лучшем мечтать даже невозможно, очень комфортно.

- отметила мама черлидерши Светлана Репей.

 

Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld

 

Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld

 

Спортивный клуб «Secret» достаточно молодой и пока что насчитывает 30 спортсменок. Тем не менее одесские черлидеры уже не первый год подряд показывают блестящие результаты на всеукраинских и международных соревнованиях. В 2013 и 2014 годах они успешно выступали на молодёжных чемпионатах Европы, а в декабре прошлого года команда «Secret» одержала победу на  чемпионате Европы, который проходил в Греции. Младшая команда завоевала 2 золота и 1 серебро, а взрослая группа получили серебро, бронзу и золото.

 

Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld

 

Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld

 

В нынешнем году на чемпионате Украины в Харькове одесситки получили все возможные награды и это при том, что младшая группа дебютировала на данных соревнованиях, а мастерство спортсменов оценивали судьи из США – родины черлидинга.

 

Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld

 

Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld

 

Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld

 

Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld

 

Старшие девушки клуба «Secret» в сборной команде Одесской и Львовской областей сейчас готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld, который пройдет в Орландо в конце апреля.

Черлидинг как вид спорта зародился в США в 1870-е годы и приобрёл наиболее широкое распространение к середине XX столетия. Он сочетает в себе элементы шоу и нескольких зрелищных видов спорта - танцев, гимнастикии акробатики.Черлидингможно условно разделить на два основных направления – соревнования команд по программам, подготовленным по специальным правилам, а также работа со спортивными клубами, федерациями, которая заключается в поддержке команд, выступающих на соревнованиях и создания радостного настроения для их зрителей и участников. Новый стимул к развитию черлидинг получил в 1998 году, когда была основана Международная федерация черлидинга (IFC), а в 2001 году в Токио состоялся первый чемпионат мира по черлидингу.С недавнего времени черлидинг вошёл в олимпийский резерв – ему предоставлен предварительный статус олимпийского вида спорта.  В нашей стране черлидинг активно развивается с конца 1990-х годов. Украинские черлидеры принимали участие в церемониях проведения летних Олимпийских игр в Афинах, Пекине и Лондоне, ряда Кубков мира по баскетболу, финала Чемпионата Европы по регби в Киеве, 75-летия FIBA в Женеве (Швейцария), множества украинских и зарубежных спортивных соревнований, концертных программ и культурных мероприятий.

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Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
Одесские черлидеры готовятся покорять открытый чемпионат мира DanceWorld
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