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  • Дата: Сегодня, 11:40
Сегодня, 11:40

Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах

Категория: Первая полоса / Новости


Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах

Сотрудники Одесского центра стандартизации и метрологии на общем собрании трудового коллектива поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах.

В Одесском центре стандартизации и метрологии состоялось общее собрание трудового коллектива, на котором народный депутат Украины Сергей Кивалов ознакомил присутствующих со своей Народной программой, с которой он баллотируется сегодня на очередных выборах в Верховную раду.

Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах

Программа содержит большой перечень задач, каждая из которых отображает чаяния одесситов в наивысшей степени. Большинство из них - социальные. Это, например, умножение и развитие таких действующих сегодня проектов, как бесплатные компьютерные курсы, бесплатная стоматологическая помощь, бесплатные танцевальные кружки, бесплатные парикмахерские услуги и бытовые услуги – ремонт одежды и так далее.

Социальные программы Сергея Кивалова в первую очередь затрагивают наименее защищенную категорию наших сограждан – пенсионеров и малоимущих, а также детей: детей из многодетных семей, детей, лишенных родителей, детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей. Для наших юных сограждан создано множество бесплатных кружков и спортивных секций, охватывающих различные виды спорта.

Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах

Сергей Кивалов убежден: чем больше школ и храмов строится сегодня, тем меньше тюрем понадобится завтра. Потому целям воспитания подрастающего поколения подчинены его основные программы – расширение сети учебных заведений, защита православной церкви и строительство школы будущего на 1200 учеников, которую в народе называют Церковно-приходской школой, так как сердце комплекса составляют два замечательных храма, а уж вокруг них – спортивные сооружения, актовый зал, бассейн с природной водой, школьные кафе и комнаты для факультативных занятий.

Отдельный пункт программы – создание сети спортивных сооружений, доступных для всех желающих - не только одесситов, но и гостей города. Этим целям, например, служит создание модернизированного спорткомплекса на набережной 8 станции Большого Фонтана, рядом с образцовым участком пляжа, оборудованного за счет средств Международного гуманитарного университета, студенты которого – иностранные граждане – вносят значимый вклад в валютный бюджет города.

Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах

О пляжах – особый разговор. Сергей Кивалов озабочен тем, что недобросовестные арендаторы навязывают платные услуги желающим отдохнуть, оставив неохваченными лишь самые неблагоустроенные и запущенные уголки пляжа, где вынуждены ютиться одесситы, не желающие платить несколько сотен гривен за день отдыха у кромки моря.

В ходе встречи обсуждались также вопросы сохранения и восстановления центральной части города, ее исторических построек.

Один из глобальных вопросов – восстановление законности и защита прав одесситов. Сюда относится как защита жителей города от экстремистских выходок бандитских группировок радикалов, о которых все мы знаем, так и наказание виновных в трагедии 2 Мая, ставшей кровавой раной в сердцах наших людей, которая кровоточит тем сильнее, что те страшные события вместо расследования – профанируются, подвергая остракизму не только самих погибших, но и их близких.

Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах

Все пункты Народной программы были горячо одобрены членами трудового коллектива, и, в свою очередь, сотрудники Центра поделились своими проблемами: отсутствием госзаказа на услуги Центра и передачей полномочий государственного предприятия в руки дублирующих частных организаций, что ставит под сомнение точность измерения мер и весов, от чего все мы страдаем – от покупателей на рынке до крупных фермерских хозяйств.

Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах

Я не единожды здесь бывал, и многие проблемы мне знакомы. Были конкретные примеры, доказывающие, что необходимо вносить изменения в действующее законодательство. То, что государственное предприятие, которое зарабатывает огромные денежные средства самостоятельно, осуществляя контроль измерительных приборов, то, что они развиваются – я считаю, это большой плюс. Но сегодня они лишены многих полномочий, например, проверить точность весов на рынке. А это – процесс, от которого страдает в конечном итоге простой покупатель: обвес, обман. Нам нужно сохранять такие предприятия, которые защищают наши интересы. Например, фермерское хозяйство выращивает зерновую культуру, взвешивает -  10 тонн. Привозят на элеватор, а там заявляют, что здешние весы показывают только 8 тонн. Сертификация измерительных приборов должна происходить и у фермера, и на элеваторе. Но на элеватор сегодня сотрудника Центра могут просто не допустить – ограничены полномочия. В связи с этим, считаю, необходимо внести изменения в действующее законодательство, чтобы создать единую тарифную сетку. Тогда мы сможем быть уверены, что метр или килограмм будет одним и тем же, независимо, измерим мы его в Одессе, Балте или Южном,
 - говорит Сергей Васильевич.

Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах

Сергей Васильевич уже много нам помогал, депутатской группой Одесского региона были приняты законы в интересах единой системы технического регулирования  метрологии, стандартизации и сертификации. Весь наш коллектив безмерно благодарен за такую всестороннюю поддержку. Как говорили сегодня многие сотрудники, мы все уверены, что Вы станете депутатом Рады нового созыва, и будете плодотворно, настойчиво и успешно, отстаивать там интересы своих избирателей, как Вы делаете это уже десятки лет,
-  высказал мнение всего трудового коллектива директор Центра Антон Петросович Гукасян.

Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах

 

 

 

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Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах
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