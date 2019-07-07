Метрологи Одессы поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах

Сотрудники Одесского центра стандартизации и метрологии на общем собрании трудового коллектива поддержали кандидатуру народного депутата Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах.

В Одесском центре стандартизации и метрологии состоялось общее собрание трудового коллектива, на котором народный депутат Украины Сергей Кивалов ознакомил присутствующих со своей Народной программой, с которой он баллотируется сегодня на очередных выборах в Верховную раду.

Программа содержит большой перечень задач, каждая из которых отображает чаяния одесситов в наивысшей степени. Большинство из них - социальные. Это, например, умножение и развитие таких действующих сегодня проектов, как бесплатные компьютерные курсы, бесплатная стоматологическая помощь, бесплатные танцевальные кружки, бесплатные парикмахерские услуги и бытовые услуги – ремонт одежды и так далее.

Социальные программы Сергея Кивалова в первую очередь затрагивают наименее защищенную категорию наших сограждан – пенсионеров и малоимущих, а также детей: детей из многодетных семей, детей, лишенных родителей, детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей. Для наших юных сограждан создано множество бесплатных кружков и спортивных секций, охватывающих различные виды спорта.

Сергей Кивалов убежден: чем больше школ и храмов строится сегодня, тем меньше тюрем понадобится завтра. Потому целям воспитания подрастающего поколения подчинены его основные программы – расширение сети учебных заведений, защита православной церкви и строительство школы будущего на 1200 учеников, которую в народе называют Церковно-приходской школой, так как сердце комплекса составляют два замечательных храма, а уж вокруг них – спортивные сооружения, актовый зал, бассейн с природной водой, школьные кафе и комнаты для факультативных занятий.

Отдельный пункт программы – создание сети спортивных сооружений, доступных для всех желающих - не только одесситов, но и гостей города. Этим целям, например, служит создание модернизированного спорткомплекса на набережной 8 станции Большого Фонтана, рядом с образцовым участком пляжа, оборудованного за счет средств Международного гуманитарного университета, студенты которого – иностранные граждане – вносят значимый вклад в валютный бюджет города.

О пляжах – особый разговор. Сергей Кивалов озабочен тем, что недобросовестные арендаторы навязывают платные услуги желающим отдохнуть, оставив неохваченными лишь самые неблагоустроенные и запущенные уголки пляжа, где вынуждены ютиться одесситы, не желающие платить несколько сотен гривен за день отдыха у кромки моря.

В ходе встречи обсуждались также вопросы сохранения и восстановления центральной части города, ее исторических построек.

Один из глобальных вопросов – восстановление законности и защита прав одесситов. Сюда относится как защита жителей города от экстремистских выходок бандитских группировок радикалов, о которых все мы знаем, так и наказание виновных в трагедии 2 Мая, ставшей кровавой раной в сердцах наших людей, которая кровоточит тем сильнее, что те страшные события вместо расследования – профанируются, подвергая остракизму не только самих погибших, но и их близких.

Все пункты Народной программы были горячо одобрены членами трудового коллектива, и, в свою очередь, сотрудники Центра поделились своими проблемами: отсутствием госзаказа на услуги Центра и передачей полномочий государственного предприятия в руки дублирующих частных организаций, что ставит под сомнение точность измерения мер и весов, от чего все мы страдаем – от покупателей на рынке до крупных фермерских хозяйств.

Я не единожды здесь бывал, и многие проблемы мне знакомы. Были конкретные примеры, доказывающие, что необходимо вносить изменения в действующее законодательство. То, что государственное предприятие, которое зарабатывает огромные денежные средства самостоятельно, осуществляя контроль измерительных приборов, то, что они развиваются – я считаю, это большой плюс. Но сегодня они лишены многих полномочий, например, проверить точность весов на рынке. А это – процесс, от которого страдает в конечном итоге простой покупатель: обвес, обман. Нам нужно сохранять такие предприятия, которые защищают наши интересы. Например, фермерское хозяйство выращивает зерновую культуру, взвешивает - 10 тонн. Привозят на элеватор, а там заявляют, что здешние весы показывают только 8 тонн. Сертификация измерительных приборов должна происходить и у фермера, и на элеваторе. Но на элеватор сегодня сотрудника Центра могут просто не допустить – ограничены полномочия. В связи с этим, считаю, необходимо внести изменения в действующее законодательство, чтобы создать единую тарифную сетку. Тогда мы сможем быть уверены, что метр или килограмм будет одним и тем же, независимо, измерим мы его в Одессе, Балте или Южном,

- говорит Сергей Васильевич.

Сергей Васильевич уже много нам помогал, депутатской группой Одесского региона были приняты законы в интересах единой системы технического регулирования метрологии, стандартизации и сертификации. Весь наш коллектив безмерно благодарен за такую всестороннюю поддержку. Как говорили сегодня многие сотрудники, мы все уверены, что Вы станете депутатом Рады нового созыва, и будете плодотворно, настойчиво и успешно, отстаивать там интересы своих избирателей, как Вы делаете это уже десятки лет,

- высказал мнение всего трудового коллектива директор Центра Антон Петросович Гукасян.