Сергей Кивалов об итогах вступительной кампании в Одесскую Юракадемию и МГУ

- Добрый день Сергей Васильевич. Как Вы охарактеризуете результаты вступительной компании в нынешнем учебном году?

– По итогам вступительной кампании-2019 в Национальный университет «Одесская юридическая академия» проступило 2тысячи108 студентов, а это на 150 человек больше, чем в прошлом году. Я бы сказал, что это очень хорошая тенденция, свидетельствующая о стремительном развитии вуза и о растущей популярности нашего университета среди выпускников школ со всей Украины. Как видите, набор в наш вуз превзошел не только другие ведущие университеты страны, но и собственные результаты прошлого года. Мы не снизили планку, набрали достаточное количество студентов для того, чтобы не сокращать количество преподавателей, это тоже очень важно. И это, заметьте, в то время, когда в нашей стране с каждым годом уменьшается количество поступающих и вузы, многие учебные заведения испытывают хронический недобор студентов и в результате просто закрываются. Мы же, наоборот, ежегодно увеличиваем набор на первый курс, и это говорит о многом.

В этом плане конкурировать с нами могут только Киевские вузы, такие как университет Т.Г. Шевченко и некоторые другие. Но я хочу подчеркнуть, что ежегодно к нам съезжаются абитуриенты со всех областей Украины. Сегодня родители, которые имеют средства, зачастую выбирают для своих детей образование за рубежом. Они отправляют их на учебу в вузы в Польши, Великобритании, Германии и других европейских стран.

По разным данным за рубеж уехали от 5 до 6 миллионов украинских граждан. Украинские университеты должны создать такие условия, чтобы нашим молодым людям было интересно учиться на своей родине и у них был стимул оставаться здесь работать. И вот уже много лет подряд мы делаем всё для того, чтобы дать нашим студентам действительно качественное европейское образование. На сегодняшний день можно без преувеличений сказать, что судьба молодого поколения находится в руках системы образования, и мы должны не допустить того, что наша молодёжь и наша интеллектуальная элита выехала за рубеж.

Наши вузы, Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет могут успешно конкурировать с любыми заграничными учебными заведениями по качеству образования. Так считают наши студенты, в этом уверены работодатели, которые охотно берут наших выпускников на работу после получения дипломов. Поэтому наш рейтинг так высок, и так стремятся молодые люди получить образование именно у нас. Никакой другой вуз страны не принимает так много иногородних студентов, как Национальный университет «Одесская юридическая академия» или Международный гуманитарный университет.

Из всего количества поступивших всего 7% составляют одесситы, остальные – это выпускники школ Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, Киева и других городов Украины. В этом году к нам поступило 123 человека из Киева, хотя в Киеве достаточно учебных заведений, которые готовят специалистов в области юриспруденции.

В наших вузах представлен широкий спектр факультетов, обучающих студентов разным специальностям.

Так, на факультете журналистики уже семь лет готовят профессионалов своего дела, многие из них потом работают в СМИ Одессы и других городах Украины. Я очень рад, что наши выпускники востребованы и в газетах, и в пресс-службах, и на украинских телеканалах, наши преподаватели приложили все усилия для подготовки настоящих журналистов.

В этом году активно прошел набор нафакультет психологии, который пользуется большой популярностью. На факультете психологии получают образование и студенты с факультета журналистики, слушают лекции юристы, политологи. Это направление сегодня очень востребовано обществом и наши студенты хорошо понимают ценность подобной специализации.

Очень важный для нас набор в этом году на факультет кибербезопасности и информационных технологий. Это новый факультет, и мы постарались, чтобы техническая база факультета стала лучшей в городе. Для этого был создан первый в нашей стране IT – центр, и ультрасовременный Центр кибербезопасности и информационных технологий , которые оснащены новейшей компьютерной техникой. На факультет приглашены лучшие преподаватели и результат нашей работы налицо. На факультет поступило почти 200 человек, и это только первый набор. Это очень востребованная сегодня специальность, многие ведомства уже сегодня готовы брать на престижную работу наших выпускников. Да, чтобы открывать подобные факультеты, требуется время и усилия, надо найти хороших специалистов и преподавателей, подготовить и оснаститьучебные помещения. Но мы это сделали, и теперь будем готовить высококлассных специалистов. Сегодня компьютерные технологии проникли в нашу жизнь и без них не работает ни одно серьезное предприятие, поэтому, я считаю, что за этим факультетом будущее.

Делая всю эту работу, мы можем оставаться лидерами, и остаемся ими. Ведь, как говорил Уинстон Черчилль, «Пессимист видит трудность в каждой возможности, оптимист видит возможность в каждой трудности».

- В Киеве есть структурное подразделение Национального университета «Одесская юридическая академия». Каковы итоги вступительной кампании в Киевский институт интеллектуальной собственности и права?

– Еще пять лет назад мы открылиКиевский нститут интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия». Построили очень хороший учебный корпус, общежитие на 700 человек. В Киевский институт в этом году поступило более 300 человек, для подразделения НУ «ОЮА» это хорошо, институт пользуется заслуженной репутацией хорошего вуза. Но несмотря на это, к нам приезжают из Киева для поступления и вНУ «ОЮА», и в МГУ. Что же, это выбор абитуриентов.

Международный гуманитарный университет стал лидером среди учреждений высшего образования негосударственной формы собственностипо количеству студентов, обогнав многие государственные университеты, на которые выделяются бюджетные места, уступив лишь Национальному университету«Одесская юридическая академия».

Помимо прочего, вот уже на протяжении многих лет МГУ является лидером на Юге Украины по количеству иностранных студентов – здесьобучаются студенты из 48 стран, а именно: Китая, Сирии, Индии, Ирана, Египта, Ливана, Турции, Нигерии, Афганистана, Туниса, Судана, Бангладеш, Вьетнама, Ганы, Колумбии, Ирака, стран СНГ и других, что делает этот университет поистине международным. Вряд ли в каком-то ещё украинском университете есть такое широкое представительство стран мира.

Существует целый ряд объективных причин такой высокой популярности Международного гуманитарного университета как среди украинских, так и среди зарубежных абитуриентов. Учебный процесс построен таким образом, чтобы с первого курса студенты постигали основы своей будущей профессии и нарабатывали практические навыки. Разумеется, что для этого необходимы не только новые методики преподавания, которые активно внедряются в Международном гуманитарном университете, но и соответствующая учебная инфраструктура. За последние два года нами были открыты две ультрасовременные студенческие стоматологические клиники, которые стали мощнейшими медицинскими и учебными центрами города. Студенты Одесского медицинского института под руководством опытных наставников – кандидатов и докторов наук постигают тонкости профессии стоматолога. К слову, в Международном гуманитарном университет продолжает стремительно развиваться стоматологическое направление – открыта аспирантура по специальности «Стоматология». Более того, открыты новые медицинские специальности – общая терапия, сестринское дело, физиотерапия.

С нового учебного года к занятиям приступит набор студентов по новым специальностям – «Эстрадно-джазовый вокал» и «Артист музыкального театра (Мюзикл)». Мы будем осуществлять подготовку универсальных артистов, которые будут владеть актерскими, вокальными, танцевальными навыками. Новые отделения начнут свою работу на базе факультета искусства и дизайна. Профессорско-преподавательский состав включает профессионалов с большим опытом работы, заслуженных деятелей искусств. Обучать студентов будет народный артист Украины Георгий Делиев.

Институт права, экономики и международных отношений также открыл новую специальность – гостинично-ресторанное дело.

На сегодняшний день Международный гуманитарный университет заключил договора о трудоустройстве выпускников с органами государственной власти, правоохранительными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями, ведущим украинскими и зарубежными компаниями, туристическими агентствами, бюро переводов, образовательными учреждениями. Многим студентам ещё во время учёбы предлагают трудоустройство по специальности.

Большим плюсом является и то, что университет предполагает получение двойных дипломов по ряду специальностей - например, окончив университет по направлению подготовки «Международное право», выпускник получает диплом сразу по двум специальностям: юриста-международника и переводчика, на специальности «Международная экономика» также предполагается двойной диплом - экономиста-международника и переводчика, что даёт дополнительные возможности трудоустройства.

В университете создана лучшая в Украине спортивная база, включающая современные стадионы и спортивные залы, а также крытый спортивный комплекс европейского класса на 8-й станции Большого Фонтана на самом берегу моря, который стал настоящим центром спортивной жизни нашего города и страны. Немаловажным фактором является и то, что иногородние студенты обеспечены хорошими общежитиями.

– Условия проживания в общежитиях соответствуют европейским стандартам?

– Обязательно. И мы не останавливаемся на достигнутом. Мы всегда шли и продолжаем идти в ногу со временем, отстать для нас значит остановится. Так, недавно в общежитиях была внедрена энергосберегающая технология в рамках действия программы «Зеленый университет». На трех общежитиях ОдесскойЮракадемии были установлены солнечные батареи и коллекторы и они уже доказали свою эффективность. Благодаря энергосберегающим технологиям в общежитиях теперь всегда есть горячая вода и они не зависят от общегородского графика ее подачи. Кроме того, экономия при нынешних тарифах на коммунальные услуги немаловажна. После установки оборудования, вуз экономит до 20% средств на оплатеэлектроэнергии, до 40% на оплате горячего водоснабжения и до 35% на отоплении. Мы провели аудит и приняли решение перевести все общежитияна питание от солнечных батарей и коллекторов, обеспечив нашим студентам теплую воду, комфорт и уют в течении всего учебного года. Таких эко-новаций не использует пока ни один вуз страны. К проекту присоединится вуз-партнер Национального университета «Одесская юридическая академия», Международный гуманитарный университет. В ближайшее время более сотни солнечных батарей будут установлены на крыше первой в Украине Международной академической школы – как ее еще называют, Общеобразовательной церковно-приходской школы. Это школа очень важна для нас, для Одессы. Важным фактором сегодня являетсядуховная составляющая в обучение детей,нужно с детства учить детей основам морали и Божьим Заповедям.

В наших планах установить солнечные батареи коллекторы на всех учебных корпусах и административных зданиях учебных заведений, что даст возможность значительно экономить средства на оплату коммунальных услуг. Солнечные батареи и коллекторы будут установлены также в подразделениях Одесской юридической академии в Киеве, Черновцах, Ивано-Франковске, Черкассах, Николаеве и Кривом Роге.

– Проект «Юридическая клиника»работает давно и успешно. Скажите, будет ли он развиваться дальше?

–Безусловно. К нам обращается очень много людей, которым мы должны помочь, это наш прямой долг как юристов, для этого и открыта была клиника. После каникул в первый день работы, сотрудники Юридической клиники приняли более 40 человек! Что же, услуги юриста, адвоката, сегодня очень дороги и немногие могут их себе позволить. Мы не можем оставить людей без правовой помощи, Юридическая клиника и в дальнейшем будет работать, и принимать одесситов. Сегодня нужно отстаивать интересы наших сограждан, помогать нашим пенсионерам и людям, оказавшимся за чертой бедности.

– Как работает сфера профессионально-технического образования в рамкахНУ «ОЮА»?

– Профессионально-техническое образование в нашей стране было загнанно в тупик, практически уничтожено. В 2016 году государство отказалось от финансирования профессионально-технических училищ. Национальный университет «Одесская юридическая академия»сохранил и уже около 20 лет содержит Объединенное высшее училище сферы услуг и Морское училище.Все рабочие специальности у нас есть - администраторы, парикмахеры, специалисты швейного профиля, а также мотористы 1-го и 2-го класса, матросы 2-го класса, токари 3-го разряда, сварщики широкого профиля.

В этом году оба училища произвели рекордные наборы студентов. Объединённое высшее профессионально- техническое училище – более 300, это наилучший результат за все время существования нашего училища! А Морское училище, которое в этом году отмечает 75-летие со дня основания – 150 человек.

Когда встал вопрос о закрытии ПТУ, благодаря упорной борьбе, множеству депутатских запросов, нам удалось отстоять эту систему образования. В прошлом году мы направляли обращение к Президенту, министру образования и науки, правительству, чтобы финансировали ПТУ, как это было и 4-5, и 20 лет назад. Профессионально-технические училища должны финансироваться напрямую Министерством образования и науки – это должна быть отдельная статья в бюджете. Мы говорим о европейском развитие нашей страны, так приведу вам такой пример. В некоторых европейских странах выпускники школ поступают сразу в ПТУ. В Германии, Франции 45-60%, а в некоторых странах до 70% выпускников идут в ПТУ и получают рабочие специальности. А знаете, сколько у нас? 14 процентов!

Рабочие специальности должны развиваться и правительство, при формировании бюджета, должно рассмотреть вопрос финансирования училищ в самые кратчайшие сроки. Если не решить сложившуюся проблему на государственном уровне, через несколько лет может быть поздно.

Также эффективной является колледжная система образования, ведь ранняя профессиональная ориентация очень положительно сказывается на подготовке будущих специалистов. А обучение в колледже после 9-го класса позволяет учащимся гораздо раньше сверстников, продолжающих обучение в школе, овладеть выбранной профессией. Большой плюс еще и в том, что выпускники колледжа становятся студентами сразу третьего курса университета. Только в этом году в колледж Национального университета «Одесская юридическая академия» на первый курс поступило 184 студента, а в колледж Международного гуманитарного университета – 315.

На примере Юридического колледжа хочу сказать, что в нынешнем году мы произвели действительно рекордный набор на первый курс – в этом году к нам поступило на 50 человек больше, чем в прошлом, а это означает, что на полсотни больше молодых, талантливых людей получат востребованную профессию и путевку в успешную карьеру. В этом году к нам поступили ребята из Закарпатья, Винницы, Львова, Кировограда, столицы и для всех них на ближайшие годы наш город и колледж станут вторым домом.

– Что Вы думаете о снятии депутатской неприкосновенности и работе Высшего антикоррупционного суда?

–Как политик, я считаю снятие депутатской неприкосновенности очень важным шагом. Будучи народным депутатом Украины, я всегда голосовал за снятие депутатской неприкосновенности. Депутатская неприкосновенность нужна власти, и это правильно, что ее отменили.Но всегда нужно поступать по закону, как говорили в Древнем Риме «пусть рухнет мир, но Закон восторжествует». Во время принятия закона о снятии депутатской неприкосновенности был нарушен регламент, а регламент – это Закон. Нужно было перерегистрировать этот законопроект и можно было на месяц позже, но принять его без нарушений. То, что касается антикоррупционного суда. Заработал суд и это хорошо. Мы возлагаем большие надежды на него, ожидаем, что будут привлечены к ответственности те, кто совершил преступление. При формировании этого суда участвовали и преподаватели нашего университета. Они прошли тестирования, являются хорошими специалистами в области уголовного права и процесса. Я горжусь, что Одесская школа права достойно представлена в Высшем антикоррупционном суде. В отношении судебной реформы, моя позиция остается неизменной – судей должен избирать украинский народ. Только так можно вернуть доверие к судебной системе.