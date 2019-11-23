Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами

Многие выпускники школ знают, что самым интересным, самым востребованным и высокооплачиваемым профессиям обучают в Международном гуманитарном университете. Чтобы ознакомиться с условиями обучения в вузе и возможностями, которые открываются перед студентами, в День отрытых дверей университет посетили более тысячи абитуриентов.
В этот раз День открытых дверей проходил несколько необычно. Школьники имели возможность пообщаться не только с профессорско-преподавательским составом вуза, но и будущими работодателями, которые заинтересованы в приеме на работу выпускников Международного гуманитарного университета. Такой формат знакомства ребятам пришелся по душе, так как они смогли непосредственно окунуться в будущую профессию, почувствовать на себе ответственность за свой выбор.
Вуз сотрудничает как с государственными, так и частными структурами. На встречу с абитуриентами были приглашены представители патрульной полиции, гостинично-ресторанного дела, национального банка Украины, частных адвокатский компаний и другие. А прямо во дворе вуза ребята могли ознакомиться с оборудованием патрульной машины и машины скорой помощи одного из партнеров вуза - медицинского дома «Одрекс».
Стремительно развивается Одесский медицинский институт - открыты специальности «Врачебное дело», «Общая терапия», «Сестринское дело», «Физиотерапия».
Екатерина заканчивает 4-й курс Белгород-Днестровского медицинского училища по специальности «фельдшер» и планирует продолжить обучение, чтобы стать врачом.
Интерес у абитуриентов так же вызвала встреча с представителями батальона полиции особого назначения. Правоохранители принесли с собой целый арсенал оружия и обмундирования.
Абитуриентка Нелли уже определилась со своим выбором. Она хочет служить в правоохранительных органах и соответствующую специальность намерена получить именно в Международном гуманитарном университете.
Одним из ведущих структурных подразделений Международного гуманитарного университета является Институт права, экономики и международных отношений. Здесь готовят специалистов по двум направлениям – экономическом, которое включает специальности менеджмент, международно-экономические отношения, отельно-ресторанное дело, предпринимательство и торговля, биржевая деятельность, а также юридическом, где обучают по специальностям международное право, право и правоохранительная деятельность.
Абитуриент Виталий собирается заниматься предпринимательской деятельностью, и как будущий предприниматель, уже провел аудит всех высших учебных заведений, где можно обучиться данной специальности.
Кроме того, открыто сразу несколько новых направлений подготовки. Университет впервые произвёл набор на специальности «Вокал» и «Артист музыкального театра (Мюзикл)».
Участникам встречи так же рассказали о подготовительных курсах, которые стартуют буквально на следующей неделе, и новациях вступительной кампании. Это связано с изменениями в законе о высшем образовании и правилах приема университета. Подробнее о всех условиях поступления можно узнать на официальном сайте Международного гуманитарного университета или по адресу Фонтанская дорога, 33.