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  • Дата: Сегодня, 16:53
Сегодня, 16:53

Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование

Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами

Многие выпускники школ знают, что самым интересным, самым востребованным и высокооплачиваемым профессиям обучают в Международном гуманитарном университете. Чтобы ознакомиться с условиями обучения в вузе и возможностями, которые открываются перед студентами, в День отрытых дверей университет посетили более тысячи абитуриентов.

Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами

Президент Международного гуманитарного университета, академик Сергей Васильевич Кивалов действительно создал университет будущего. Основная идея в том, что вуз должен стать трамплином для абитуриентов, для студентов, для их успешного трудоустройства, поэтому специальности, которым обучают сегодня в университете – они востребованы,
 - рассказывает ректор вуза Константин Громовенко.

Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами

В этот раз День открытых дверей проходил несколько необычно. Школьники имели возможность пообщаться не только с профессорско-преподавательским составом вуза, но и будущими работодателями, которые заинтересованы в приеме на работу выпускников Международного гуманитарного университета. Такой формат знакомства ребятам пришелся по душе, так как они смогли непосредственно окунуться в будущую профессию, почувствовать на себе ответственность за свой выбор.

Высшее образование становится необходимым на рынке и, конечно же, несмотря на изменения правил приема, повышение конкурсных баллов и так далее, высшее образование будет являться во все времена самым важным для того, чтобы стать в будущем самым лучшим специалистов. Международный гуманитарный университет готовит по более 20 специальностям разных направлений – есть и творческое, и медицинского, и юридическое, и экономическое. Мы готовы принять всех абитуриентов, и для каждого найдем самую лучшую специальность,
 - отметила ответственный секретарь приемной комиссии Международного гуманитарного университета, директор колледжа МГУ Юлия Шарапановская.

Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами

Вуз сотрудничает как с государственными, так и частными структурами. На встречу с абитуриентами были приглашены представители патрульной полиции, гостинично-ресторанного дела, национального банка Украины, частных адвокатский компаний и другие. А прямо во дворе вуза ребята могли ознакомиться с оборудованием патрульной машины и машины скорой помощи одного из партнеров вуза - медицинского дома «Одрекс».

Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами

Стремительно развивается Одесский медицинский институт - открыты специальности «Врачебное дело», «Общая терапия», «Сестринское дело», «Физиотерапия».

Екатерина заканчивает 4-й курс Белгород-Днестровского медицинского училища по специальности «фельдшер» и планирует продолжить обучение, чтобы стать врачом.

Я ищу в какой университет лучше поступать. Мне сказали, что в Международном гуманитарном университете отрывается новая специальность «Врачебное дело». Многие наши студенты из Белгород-Днестровского училища поступили сюда, имеют опыт обучения уже здесь и говорят только хорошие отзывы. Мне очень понравился формат встречи. Это дает возможность абитуриентом понять, что их ждет в будущем и как можно ориентироваться в экстренных ситуациях,
 - поделилась Екатерина.

Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами

Интерес у абитуриентов так же вызвала встреча с представителями батальона полиции особого назначения. Правоохранители принесли с собой целый арсенал оружия и обмундирования.

Мы заинтересованы в качественных хороших кадрах, а также воспитании молодежи, поэтому нам интересно принять участие в этой встрече. Мы презентуем наше подразделение, рассказываем, что у нас есть на вооружении, какие специальности, чем конкретно мы занимаемся, в целом, что делает наше подразделение,
 - поделился представитель батальона, старший лейтенант полиции Владимир.

Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами

Абитуриентка Нелли уже определилась со своим выбором. Она хочет служить в правоохранительных органах и соответствующую специальность намерена получить именно в Международном гуманитарном университете.

Я много рассматривала вариантов и нашла много хороших отзывов об этом университете. Теперь, когда я пришла сюда, и увидела все самостоятельно, у меня появилось уже больше желания поступить,
 - поделилась Нелли.

Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами

Одним из ведущих структурных подразделений Международного гуманитарного университета является Институт права, экономики и международных отношений. Здесь готовят специалистов по двум направлениям – экономическом, которое включает специальности менеджмент, международно-экономические отношения, отельно-ресторанное дело, предпринимательство и торговля, биржевая деятельность, а также юридическом, где обучают по специальностям международное право, право и правоохранительная деятельность.

Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами

В нашем Институте существуют две уникальные специальности - это международно-экономические отношения и международное право. Уникальные эти специальности тем, что по окончанию образовательного квалификационного уровня «магистр» студент обладает сразу двумя специальностями – это юрист-международник и переводчик либо экономист-международник и переводчик. Сегодня Институт права, экономики и международных отношений заключил договора с рядом иностранных высших учебных заведений, и мы выдаем дипломы двойного образца. Так же у нас существует очень много проектов и партнерских отношений с государственными и частными структурами,
- поделилась директор Института права, экономики и международных отношений Яна Тыцкая.

Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами

Абитуриент Виталий собирается заниматься предпринимательской деятельностью, и как будущий предприниматель, уже провел аудит всех высших учебных заведений, где можно обучиться данной специальности.

В Международном гуманитарном университете самые выгодные условия. Он находится близко к моему месту проживания, здесь хорошие условия и по стоимости обучение на контракте намного дешевле, чем в других вузах,
- поделился Виталий.

Кроме того, открыто сразу несколько новых направлений подготовки.  Университет впервые произвёл набор на специальности «Вокал» и «Артист музыкального театра (Мюзикл)».

Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами

Участникам встречи так же рассказали о подготовительных курсах, которые стартуют буквально на следующей неделе, и новациях вступительной кампании. Это связано с изменениями в законе о высшем образовании и правилах приема университета. Подробнее о всех условиях поступления можно узнать на официальном сайте Международного гуманитарного университета или по адресу Фонтанская дорога, 33.

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Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами
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