Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами

Многие выпускники школ знают, что самым интересным, самым востребованным и высокооплачиваемым профессиям обучают в Международном гуманитарном университете. Чтобы ознакомиться с условиями обучения в вузе и возможностями, которые открываются перед студентами, в День отрытых дверей университет посетили более тысячи абитуриентов.

Президент Международного гуманитарного университета, академик Сергей Васильевич Кивалов действительно создал университет будущего. Основная идея в том, что вуз должен стать трамплином для абитуриентов, для студентов, для их успешного трудоустройства, поэтому специальности, которым обучают сегодня в университете – они востребованы,

- рассказывает ректор вуза Константин Громовенко.

В этот раз День открытых дверей проходил несколько необычно. Школьники имели возможность пообщаться не только с профессорско-преподавательским составом вуза, но и будущими работодателями, которые заинтересованы в приеме на работу выпускников Международного гуманитарного университета. Такой формат знакомства ребятам пришелся по душе, так как они смогли непосредственно окунуться в будущую профессию, почувствовать на себе ответственность за свой выбор.

Высшее образование становится необходимым на рынке и, конечно же, несмотря на изменения правил приема, повышение конкурсных баллов и так далее, высшее образование будет являться во все времена самым важным для того, чтобы стать в будущем самым лучшим специалистов. Международный гуманитарный университет готовит по более 20 специальностям разных направлений – есть и творческое, и медицинского, и юридическое, и экономическое. Мы готовы принять всех абитуриентов, и для каждого найдем самую лучшую специальность, - отметила ответственный секретарь приемной комиссии Международного гуманитарного университета, директор колледжа МГУ Юлия Шарапановская.

Вуз сотрудничает как с государственными, так и частными структурами. На встречу с абитуриентами были приглашены представители патрульной полиции, гостинично-ресторанного дела, национального банка Украины, частных адвокатский компаний и другие. А прямо во дворе вуза ребята могли ознакомиться с оборудованием патрульной машины и машины скорой помощи одного из партнеров вуза - медицинского дома «Одрекс».

Стремительно развивается Одесский медицинский институт - открыты специальности «Врачебное дело», «Общая терапия», «Сестринское дело», «Физиотерапия».

Екатерина заканчивает 4-й курс Белгород-Днестровского медицинского училища по специальности «фельдшер» и планирует продолжить обучение, чтобы стать врачом.

Я ищу в какой университет лучше поступать. Мне сказали, что в Международном гуманитарном университете отрывается новая специальность «Врачебное дело». Многие наши студенты из Белгород-Днестровского училища поступили сюда, имеют опыт обучения уже здесь и говорят только хорошие отзывы. Мне очень понравился формат встречи. Это дает возможность абитуриентом понять, что их ждет в будущем и как можно ориентироваться в экстренных ситуациях, - поделилась Екатерина.

Интерес у абитуриентов так же вызвала встреча с представителями батальона полиции особого назначения. Правоохранители принесли с собой целый арсенал оружия и обмундирования.

Мы заинтересованы в качественных хороших кадрах, а также воспитании молодежи, поэтому нам интересно принять участие в этой встрече. Мы презентуем наше подразделение, рассказываем, что у нас есть на вооружении, какие специальности, чем конкретно мы занимаемся, в целом, что делает наше подразделение,

- поделился представитель батальона, старший лейтенант полиции Владимир.

Абитуриентка Нелли уже определилась со своим выбором. Она хочет служить в правоохранительных органах и соответствующую специальность намерена получить именно в Международном гуманитарном университете.

Я много рассматривала вариантов и нашла много хороших отзывов об этом университете. Теперь, когда я пришла сюда, и увидела все самостоятельно, у меня появилось уже больше желания поступить,

- поделилась Нелли.

Одним из ведущих структурных подразделений Международного гуманитарного университета является Институт права, экономики и международных отношений. Здесь готовят специалистов по двум направлениям – экономическом, которое включает специальности менеджмент, международно-экономические отношения, отельно-ресторанное дело, предпринимательство и торговля, биржевая деятельность, а также юридическом, где обучают по специальностям международное право, право и правоохранительная деятельность.

В нашем Институте существуют две уникальные специальности - это международно-экономические отношения и международное право. Уникальные эти специальности тем, что по окончанию образовательного квалификационного уровня «магистр» студент обладает сразу двумя специальностями – это юрист-международник и переводчик либо экономист-международник и переводчик. Сегодня Институт права, экономики и международных отношений заключил договора с рядом иностранных высших учебных заведений, и мы выдаем дипломы двойного образца. Так же у нас существует очень много проектов и партнерских отношений с государственными и частными структурами,

- поделилась директор Института права, экономики и международных отношений Яна Тыцкая.

Абитуриент Виталий собирается заниматься предпринимательской деятельностью, и как будущий предприниматель, уже провел аудит всех высших учебных заведений, где можно обучиться данной специальности.

В Международном гуманитарном университете самые выгодные условия. Он находится близко к моему месту проживания, здесь хорошие условия и по стоимости обучение на контракте намного дешевле, чем в других вузах,

- поделился Виталий.

Кроме того, открыто сразу несколько новых направлений подготовки. Университет впервые произвёл набор на специальности «Вокал» и «Артист музыкального театра (Мюзикл)».

Участникам встречи так же рассказали о подготовительных курсах, которые стартуют буквально на следующей неделе, и новациях вступительной кампании. Это связано с изменениями в законе о высшем образовании и правилах приема университета. Подробнее о всех условиях поступления можно узнать на официальном сайте Международного гуманитарного университета или по адресу Фонтанская дорога, 33.