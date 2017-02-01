Одесские депутаты дали согласие на разработку проекта землеотвода на улице Приморской 1 и 1Б (фото)

Ранее компания ООО «Трансрегионсервис-Украина» собиралась построить на этой территории 13-этажный торговый центр. Однако, на согласительном совете в проект решения были внесены правки: один гектар земли отводится не для торгово-развлекательного центра, а для реконструкции уже существующих строений.



«Уже 15 лет на Приморской, 1 кроме лиц без определённого места жительства, собак и котов никого не было. Мы обращались к собственникам, чтобы они навели порядок. Наконец-то мы нашли контакт и оформляем официальные правоотношения. Надеемся, что в дальнейшем город будет получать плату за землю»,

— прокомментировал мэр Геннадий Труханов.