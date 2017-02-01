Do, dico, addico: юные правоведы региона объясняли, в чем разница (фото)

Местом проведения III (областного) этапа Всеукраинской олимпиады по правоведению среди школьников стала Одесская юридическая академия. Всего в ней приняли участие более 150 учащихся 9-11 классов.
Одиннадцатиклассница Анастасия Радченко из Ришельевского лицея рассказала о своей подготовке к олимпиаде:
Олимпиада продлилась четыре часа, школьникам предлагалось решить порядка 10 заданий разных уровней сложности – тестовые задания, вопросы на знание юридических определений и действующего законодательства, а также правовые задачи. Ребята подошли к решению заданий со всей серьёзностью и старательностью – в аудиториях царила идеальная тишина, и было видно, что дети очень сосредоточенно обдумывают олимпиадные задания.
Александра Старенкова и Татьяна Михова приехали в Одессу из Арциза, они занимаются правоведением только первый год, но уже успели достичь значительных успехов в изучении этой школьной дисциплины. Они поделились своими впечатлениями об участии в олимпиаде.
Национальный университет «Одесская юридическая академия» уже не первый раз проводит подобные образовательные мероприятия. И если областная школьная олимпиада по правоведению на базе Одесской Юракадемии была проведена впервые, то студенческое первенство области по юридическим наукам здесь проводится ежегодно. Кроме того, вуз трижды принимал в своих стенах Всеукраинскую студенческую олимпиаду по правоведению и ежегодно проводит Всеукраинский Брейн-ринг «Знатоки конституции Украины».