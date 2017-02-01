Do, dico, addico: юные правоведы региона объясняли, в чем разница (фото)

Местом проведения III (областного) этапа Всеукраинской олимпиады по правоведению среди школьников стала Одесская юридическая академия. Всего в ней приняли участие более 150 учащихся 9-11 классов.

«Мы очень рады, что в этом году областная школьная олимпиада по правоведению прошла именно в стенах нашего университета. Одесский областной институт усовершенствования учителей обратился к нам, и мы с радостью предоставили им свою базу для проведения такого важного образовательного мероприятия. Можно без сомнений сказать, что ребята, которые приехали к нам – это лучшие из лучших, ведь они уже прошли районный и городской этапы и доказали, что отлично разбираются в праве. Считаю очень важным проводить такие мероприятия, ведь так мы приобщаем молодёжь к изучению своих прав и обязанностей, что очень важно при построении правового и демократического государства»,

– подчеркнул декан факультета адвокатуры Николай Стоянов.

Одиннадцатиклассница Анастасия Радченко из Ришельевского лицея рассказала о своей подготовке к олимпиаде:

«Я готовилась к этой олимпиаде достаточно долго, ведь позади был районный и городской этап. Конечно, нужно было много всего выучить и запомнить, но готовиться было очень интересно - мне нравится правоведение, и я считаю, что это очень полезный школьный предмет».

Олимпиада продлилась четыре часа, школьникам предлагалось решить порядка 10 заданий разных уровней сложности – тестовые задания, вопросы на знание юридических определений и действующего законодательства, а также правовые задачи. Ребята подошли к решению заданий со всей серьёзностью и старательностью – в аудиториях царила идеальная тишина, и было видно, что дети очень сосредоточенно обдумывают олимпиадные задания.

Александра Старенкова и Татьяна Михова приехали в Одессу из Арциза, они занимаются правоведением только первый год, но уже успели достичь значительных успехов в изучении этой школьной дисциплины. Они поделились своими впечатлениями об участии в олимпиаде.

«Я учусь в 9 классе гимназии № 1 города Арциз. Это моя первая областная олимпиада, однако, не так давно я участвовала в другом интересном юридическом конкурсе – батле по праву»,

«Я очень волновалась, но, тем не менее, рада, что приняла участие в олимпиаде, ведь это даёт хороший опыт на будущее. Кроме того, я побывала в Одессе и посетила Одесскую юридическую академию, здесь очень красиво и мне очень понравилось»,

- рассказала Александра.- добавила Татьяна.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» уже не первый раз проводит подобные образовательные мероприятия. И если областная школьная олимпиада по правоведению на базе Одесской Юракадемии была проведена впервые, то студенческое первенство области по юридическим наукам здесь проводится ежегодно. Кроме того, вуз трижды принимал в своих стенах Всеукраинскую студенческую олимпиаду по правоведению и ежегодно проводит Всеукраинский Брейн-ринг «Знатоки конституции Украины».