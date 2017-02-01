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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Анастасия Деева: Проекты, от которых у меня появляются бабочки в животе…

Категория: Новости / Политика

Анастасия Деева: Проекты, от которых у меня появляются бабочки в животе…

24-летняя заместитель Министра внутренних дел Украины Анастасия Деева в интервью 24 каналу рассказала о положительных изменениях в МВД.

«Коммуникация с министром Аваковым, с другими замами и руководителями подразделений, с рядовыми сотрудниками стала настолько простой, быстрой и эффективной, что многие вопросы наконец-то решаются», — отметила она.

Деева также рассказала о реформе противопожарной службы. В частности, она заявила, что в министерстве скоро будет ликвидирована пожарная инспекция. «Проекты, от которых у меня появляются бабочки в животе, — это пожарные», — поделилась чиновница своими впечатлениями от работы. Так, в январе она объявила о привлечении граждан к тушению пожаров на общественных началах.

Напомним, заместитель главы МВД Украины по вопросам евроинтеграции Деева в ноябре получила заработную плату в размере 28 тысяч гривен, в том числе 14 тысяч гривен  — «за интенсивный труд».



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