Один день из жизни юриста: школьники приняли участие в юридическом квесте

В Юридическом колледже Национального университета «Одесская юридическая академия» достаточно креативно подошли к вопросу профориентации и организовали для одесских школьников юридический квест. Он состоял из нескольких частей, практически все задания были связаны с юриспруденцией. Абитуриенты отвечали на вопросы викторины, проявляя знания основных правовых норм. Также в ходе игры было смоделировано судебное заседание, и школьники на один день смогли почувствовать себя настоящими юристами.
В юридическом квесте приняли участие ученики 8-9 классов одесских школ. Благодаря участию в нём ребята смогли ознакомиться с материально-технической базой Юридического колледжа и на один день почувствовать себя настоящими юристами.
По окончанию квеста были награждены наиболее активные его участники. Отметим, что в этом году стартовали новые правила приёма в Юридический колледж НУ «ОЮА». Выпускники, которые окончили девять классов с отличием, автоматически зачисляются в колледж без сдачи вступительных экзаменов. Кроме того, они могут выбрать и заочную форму обучения. Таким образом, есть возможность одновременно получить и школьный аттестат о среднем образовании, и диплом младшего специалиста. А по окончании колледжа выпускники могут сразу же стать студентами третьего курса Национального университета «Одесская юридическая академия» без внешнего независимого оценивания и каких-либо экзаменов. Вступительная кампания в колледж стартует с 1 июля и продлится до 14 июля.