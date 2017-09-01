Сергей Кивалов предлагает проверять все законопроекты на конституционность

Как известно, 5 сентября, после летних каникул, нардепы снова приступили к работе. На сайте Верховной Рады уже зарегистрировано большое количество разнообразных законопроектов. Некоторые законопроекты имеют шанс быть принятыми, другие же могут быть возвращены их инициаторам.

Одним из оснований для возвращения законопроекта, является то, что законопроект противоречит положениям Конституции Украины, кроме случаев, когда он касается внесения изменений в Конституцию Украины.

Вместе с тем, в части первой статьи 93 Регламента Верховной Рады Украины не указано об обязательности направления каждого законопроекта после его регистрации в комитете, к предмету ведения которого относится оценка соответствия законопроектов и проектов других актов Верховной Рады Украины Конституции Украины.

На эту проблему обратил внимание народный депутат Сергей Кивалов и зарегистрировал в Верховной Раде Проект Закона о внесении изменений в статью 93 Регламента Верховной Рады Украины "(относительно обязательности оценки соответствия законопроектов и проектов других актов Верховной Рады Украины Конституции Украины).

Сергей Кивалов считает, что такое несоответствие на практике приводит к тому, что законопроекты, которые имеют явные признаки неконституционности вообще не направляются в Комитет по вопросам правовой политики и правосудия. Ярким примером этого стали, так называемые, «религиозные» проекты законов, зарегистрированные под номерами 4511 и 4128, положение которых нарушают конституционный принцип невмешательства и обособленности государства от церкви, а также право на свободу мировоззрения и вероисповедания, закрепленные в ст.35 Конституции Украины, о чем, среди прочего, указывается и в выводах Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады Украины в указанных проектах законов.

Вместе с тем, как следует из карточки прохождения этих законопроектов, в Комитет по вопросам правовой политики и правосудия для оценки соответствия Конституции Украины они даже не направлялись. То есть очевидно избирательный подход в этом вопросе.

В то же время, согласно статье 8 Основного Закона Украины, Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей.

Таким образом, требует законодательного урегулирования вопроса обязательности оценки соответствия законопроектов и проектов других актов Верховной Рады Украины Конституции Украины.

Поэтому, цель принятия законопроекта - предусмотреть обязательность оценки соответствия всех законопроектов и проектов других актов Верховной Рады Украины Конституции Украины.

Путем внесения соответствующих изменений, законопроектом предлагается предусмотреть, что каждый законопроект, проект другого акта после его регистрации не позднее чем в пятидневный срок направляется Председателем Верховной Рады Украины или в соответствии с распределением обязанностей Первым заместителем, заместителем Председателя Верховной Рады Украины для подготовки экспертного заключении также и в комитет, к предмету ведения которого относится оценка соответствия законопроектов и проектов других актов Верховной Рады Украины Конституции Украины.

По материалам информационно-юридического сайта Я и ЗАКОН