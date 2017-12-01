Одессит завоевал победу на Кубке Украины по таиландскому боксу

Ещё одна важная спортивная победа уходящего года – студент Одесской юридической академии Олег Гута уверенно победил в соревнованиях на Кубок Украины по таиландскому боксу, который прошёл в Виннице во второй половине декабря. Олег провел два победных боя и завоевал первое место среди взрослых.

Олег Гута начал заниматься таиландским боксом, когда ему было 8 лет, в спортивный клуб Муэй Тай его привел дядя. Свою первую спортивную победу Олег одержал на чемпионате Одесской области по таиландскому боксу. Далее было множество соревнований разного уровня, а в 17 лет Олегу удалось выиграть чемпионат Европы среди взрослых, и это при том, что в нём участвовали преимущественно спортсмены старше 18 лет. В феврале нынешнего года Олег удостоился золотой медали на чемпионате Украины по таиландскому боксу. Участие в чемпионате Европы по таиландскому боксу увенчалось для спортсмена головокружительным успехом - он завоевал для украинской сборной золотую медаль.

Я занимаюсь таиландским боксом с 8-ми лет, и за эти годы пришёл к выводу, что в спорте важны не только труд и способность превзойти себя, но и поддержка родных, друзей и коллектива, когда тебе помогают и искренне верят в твои силы. Руководство Национального университета создаёт все необходимые условия для того, чтобы спортсмены смогли совмещать учёбу с усиленными тренировками и поездками на соревнования. В нашем университете очень хорошая спортивная база – стадионы, тренажёрные залы, а также борцовский зал, благодаря чему у нас есть возможность достойно подготовиться к соревнованиям.

— поделился секретом своих спортивных успехов Олег Гута.

За 12 лет своей спортивной карьеры, Олег завоевал множество высоких наград и стал мастером спорта Украины международного класса по таиландскому боксу. Сегодня Олег Гута не только спортсмен, но и студент 4-го курса факультета международно-правовых отношений Национального университета «Одесская юридическая академия».

Спорт — это хорошо, но все-таки должна быть вторая профессия помимо спорта. Мне нравится все, что связано с юридической деятельностью, поэтому я выбрал международно-правовые отношения. — рассказывает Олег.

Чемпион Европы по таиландскому боксу и спортивная гордость нашего города Олег Гута не собирается останавливаться на достигнутом – в планах у юноши стать чемпионом мира и принять участие во Всемирных играх среди неолипмпийских видов спорта.Сейчас он продолжает активно тренироваться и совершенствовать своё спортивное мастерство. А ещё молодой спортсмен искренне верит, что популярнейший во всём мире вид спорта – таиландский бокс в ближайшее время обязательно получит статус олимпийского.

Для меня большая честь приносить свои спортивные победы нашей стране и родному университету. В моих планах - одержать победу на чемпионате мира и принести нашему университету и нашей стране золотую медаль. Я уверен, что если упорно идти к своей цели, то это вполне достижимо. А ещё я очень надеюсь, что уже в скором времени такой популярный во всём мире вид спорта, как таиландский бокс обязательно включат в программу Олимпийских игр. — выразил надежду Олег Гута.

Вот уже на протяжении нескольких лет Национальный университет «Одесская юридическая академия» совместно с Украинской национальной федерацией таиландского бокса активно развивает этот вид спорта в нашем городе. В нынешнем году на базе спортивного комплекса Одесской Юракадемии состоялся Чемпионат Украины среди юношей и юниоров по таиландскому боксу, а также - первая Всеукраинская универсиада по таиландскому боксу.