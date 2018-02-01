Один простой прием для улучшения памяти

Что нужно сделать для того, чтобы запомнить новый материал? Оказывается, что лучше - некоторое время не делать вообще ничего. Для эффективной обработки информации нашему мозгу нужен покой, поэтому не отвлекайте его, советуют исследователи.

Мы уверены, что процесс обучения требует немалых усилий. Чем больше мы повторяем и заучиваем, тем больше информации останется в нашей памяти.

Однако небольшие перерывы, во время которых вы буквально ничего не делаете, могут быть гораздо эффективнее.

Немного приглушите свет, откиньтесь в кресле и 10-15 минут наслаждайтесь тихим созерцанием.

Действительно ли мы используем только 10% своего мозга?

И неожиданно вы увидите, что только что заученные факты запомнились лучше, чем если бы вы потратили это время на интенсивное повторение.

Это вроде как уже давно известно. Процесс обучения должен происходить поэтапно и чередоваться с отдыхом.

Новое исследование, однако, выявило важную деталь. Во время отдыха мозг должен полностью отключаться от любой активности.

Деликатному процессу формирования воспоминаний не должны мешать домашние дела, проверка почты и сообщений или даже мысли о них. Дайте мозгу возможность полностью перезагрузиться.

Кто-то назовет этот метод мнемотехникой для лентяев, но он действительно работает. Ничегонеделание выглядит идеальной мнемотехникой для ленивого студента. Впрочем, это открытие оказалось полезным и для людей с серьезными нарушениями памяти.

Метод позволяет пациентам с амнезией или слабоумием учиться и запоминать новую информацию, что ранее считалось невозможным.

То, как состояние полного покоя влияет на память, впервые заметил немецкий психолог Георг Элиас Мюллер еще в 1900 году.Вместе со своим ассистентом Альфонсом Пилзекером он проводил эксперименты по улучшению памяти, во время которых предлагал участникам запомнить списки слогов, не связанных каким-либо смыслом.

Сознание - это просто иллюзия?

Одна группа заучивала списки друг за другом, тогда как вторая делала короткие 6-минутные перерывы перед следующей задачей.

Через полтора часа обе группы показали поразительно разные результаты. Те, кто выполняли задания с перерывами, запомнили почти половину слогов из списка.

Тогда как участники второй группы, не имевшие возможности для отдыха, помнили в среднем лишь 28% информации.

Результат исследования показал, что сразу после получения новой информации наша память чрезвычайно хрупкая. Первые воспоминания легко нарушить следующей информацией.

Мы живем в эпоху колоссальной информационной нагрузки

Однако в течение целого столетия мало кто обращался к открытию Мюллера. И только в начале 2000-х оно привлекло внимание ученых. Произошло это благодаря новаторскому исследованию ученых Серхио Делла Салы из Эдинбургского университета и Нельсона Коуэна из Университета Миссури. Исследователи пытались проверить гипотезу, что для улучшения памяти у людей с неврологическими нарушениями (например, после инсульта) нужно свести к минимуму отвлечение новой информацией.

Беременность меняет мозг женщины как минимум на два года

Они провели эксперимент, похожий на разработанный Мюллером, предложив участникам заучить за 10 минут список из 15 слов.

После этого одна группа продолжала выполнять различные когнитивные тесты, а другая - отдыхала в затемненной комнате, стараясь не заснуть. Влияние даже небольшого вмешательства оказалось колоссальным. Память наиболее уязвима сразу после получения новой информации.

Все участники, которые делали перерыв на отдых (за исключением лишь двух пациентов с тяжелой формой амнезии), запомнили втрое больше слов, чем контрольная группа и показали практически такой же результат, как и здоровые люди.

Последующие эксперименты поразили еще больше. Участникам предложили прослушать несколько историй и ответить на вопрос через час. Те, кто не отдыхал, могли вспомнить лишь 7% смысла. Тогда как в эксперименте с перерывом этот показатель возрастал до потрясающих 79%.

У здоровых участников исследования результаты поражали меньше, но после отдыха память улучшалась и у них - в среднем на 10-30%.

Вспомнить все

Существует несколько других мнемостратегий, которые также не требуют больших усилий: Вместо пассивного восприятия информации, повторяйте выученное, чтобы проверить, сколько нового материала можно воспроизвести. Делайте перерывы. Лучше остановиться на моменте, когда вам кажется, что вы начали забывать информацию, чем перегрузить мозг заучиванием. Говорите с собой. Простое описание события помогает закрепить его в памяти. Добавьте разнообразия. Иногда бывает полезно изучать различные темы вперемежку, а не отдельными блоками. Исследование Делла Салы и Коуэна продолжила их бывшая студентка Микаэла Девар из Университета Хериот-Ватта. Она подтвердила обнаруженные ими результаты в различных условиях и на различных группах людей, как здоровых, так и с нарушениями памяти. Во время экспериментов испытуемым не говорили, что именно они должны делать во время перерыва, главное - они должны воздерживаться от заглядывания в свои мобильные и не отвлекаться никаким другим образом. Но опрос в конце показали, что находясь в тихой затемненной комнате, большинство людей погружалось в состояние, похожее на медитацию или грезы наяву. Впрочем, и грезы тоже могут отвлекать, вмешиваясь в процесс формирования воспоминаний. Так, в одном эксперименте, когда во время отдыха испытуемым предложили думать о прошлом или представлять себе будущее, они показали худшие результаты. Поэтому, очевидно, в период отдыха следует избегать любых интеллектуальных усилий, пытаясь просто "отпустить" мысли. Точный механизм памяти до сих пор неизвестен. Исследователи соглашаются, что когда информация попадает в наш мозг, она проходит период онсолидации, после чего закрепляется в долговременной памяти.

Чтобы закрепить новую информацию, мозгу нужен перерыв

Ранее считалось, что это происходит преимущественно во сне, в процессе тесного взаимодействия между гиппокампом, где сначала формируются воспоминания, и корой головного мозга. Во время этого взаимодействия возникают новые нейронные связи, необходимые для воспроизведения информации в будущем. Повышенная ночная активность мозга, очевидно, является причиной того, что мы обычно хорошо запоминаем вещи, которые выучили перед сном. Но, как недавно выяснили ученые, этот процесс не ограничивается только сном. Такая же нейронная активность происходит и в состоянии спокойного отдыха. Похоже, для закрепления информации мозг пытается воспользоваться любым моментом времени, и мы можем помочь ему, уменьшив дополнительную стимуляцию. Очевидно, отвлечение другими стимулами является прежде всего вредным для мозга с неврологическими нарушениями. Именно поэтому периоды отдыха так хорошо влияли на память людей, переживших инсульт или имевших болезнь Альцгеймера.

Регулярный отдых будет способствовать улучшению памяти у всех нас

Впрочем, время от времени все должны давать своему мозгу отдых, считают психологи Томас Бейгли из Университета Ноттингема и Эйден Хорнер из Йоркского университета. Перерывы, во время которых влияние других стимулов максимально снижено, помогут всем нам лучше запоминать новую информацию. Улучшение памяти даже на 10-30% может помочь студенту повысить свою оценку. Итак, готовясь к экзаменам, необходимо регулярно давать мозгу отдохнуть по 10-15 минут. В эпоху колоссальной информационного нагрузки постоянной перезарядки требует не только наш смартфон, но, бесспорно, и мозг.

Источник ВВС