В рамках «Недели добрых дел» студенты убирают парки и навещают животных в приютах

В середине апреля в Одессе стартовала общегородская социальная программа «Неделя добрых дел». В рамках программы Студенческий совет Национального университета «Одесская юридическая академия» и Молодежная платформа «Будущее» провели очередной субботник.

Несколько лет назад в зеленой зоне на 4-й станции Большого Фонтана был установлен памятный знак в символ того, что здесь раскинется Азербайджанский парк. План реконструкции парка пока окончательно не утвержден, поэтому новые деревья здесь не высаживаются. Тем не менее, территория парка требует уборки, да и те деревья, что растут здесь с давних пор, нуждаются в уходе. Студенческий совет Национального университета «Одесская юридическая академия» совместно с ребятами, входящими в Молодежную платформу «Будущее», взяли шефство над парком.

Как пояснила глава студенческого совета НУ «ОЮА» Юлия Шишацкая, студенты Одесской Юракадемии всегда с удовольствием принимают участие в субботниках:

Проведение субботников по благоустройству нашего города стало доброй традицией для студентов нашего университета. Вот и сегодня, в рамках общегородской программы «Неделя добрых дел» мы собрались на субботник, чтобы убрать территорию будущего парка «Азербайджан». Хочу отметить, что мы работаем под девизом о том, что каждый студент нашего вуза должен высадить хотя бы одно дерево. И эта студенческая инициатива пользуется всецелой поддержкой президента университета Сергея Васильевича Кивалова. Руководствуясь этим лозунгом, несколько поколений выпускников уже высадили десятки тысяч деревьев в парках Одессы и на прибрежных склонах города, укрепляя и защищая от разрушения оползневые участки. Сергей Васильевич и сам, часто и с удовольствием, принимает участие в таких субботниках. Я считаю, что это прекрасная инициатива, и если другие жители города поддержат нас, то город станет зеленее, чище, прекраснее и уютнее.

Говорит Надежда Антоновна Свидерская, мастер Киевского участка «Горзелентреста», за которым закреплена территория будущего парка «Азербайджан»:

На сегодня у наших юных общественников программа – убрать крупный и мелкий бытовой, так называемый «случайный» мусор, ветки и подмести аллеи. Посадка однолетних растений и подрезка деревьев в этом парке уже закончена, нужно только поддерживать порядок, что ребята регулярно и делают во время субботников. Моя собственная внучка сегодня получает образование в Одесской Юракадемии, и я, как бабушка, как одесситка и как сотрудник коммунального предприятия, считаю, что такие акции для молодежи полезны во всех отношениях. Из молодых людей, приученных трудиться для общественного блага, формируются достойные члены общества, и я рада, что в Юракадемии такое внимание уделяется этому аспекту воспитания.

Людмила Могил – студентка пятого курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции.

Пять лет я учусь в Одесской Юракадемии, и все эти годы я с удовольствием принимаю участие в таких коллективных мероприятиях. Я коренная одесситка, и для меня заниматься благоустройством наших парков – то же самое, что наводить порядок в собственном доме. А те ребята, которые приехали к нам учиться из других городов, работая рядом с нами, вкладывают в общее дело частицу себя, и таким образом, наш город становится родным и для них. Очень радует, что в результате мы становимся одной большой и дружной командой,

- говорит Людмила.

Наша сегодняшняя акция называется «Чистый город». Мы проводим ее при содействии службы «Горзелентрест». Спасибо, нам выдали инвентарь и подсказали, как организовать работу для достижения наилучшего результата. Парк расположен в центре города, но, к сожалению, то состояние, в котором находилась его территория, не вызывало той радости, которую должно рождать созерцание уютного зеленого уголка. А ведь уже начался курортный сезон, и людям должно быть приятно ходить по нашему городу и любоваться нашими парками и скверами. Потому мы сегодня убираем здесь бытовой мусор, косим траву, подметаем аллеи и делаем все это с удовольствием. У нас родилось понимание, что такую работу хорошо было бы проводить в общегородском масштабе, силами всех молодежных организаций. У нас в городе существует Молодежный совет при Одесском городском голове, и хорошо бы, чтобы студенческие советы и ученические самоуправления приобщились к этой организации, и мы совместными усилиями навели порядок в наших парках, ведь всем нам предстоит жить в этом городе. Сегодня наша Молодежная платформа «Будущее» уже провела ряд проектов совместно с Молодежным советом, и такое сотрудничество открыло для нас новые возможности,

- делится планами глава Молодежной платформы «Будущее» Владимир Сивак.

Ребята исполнены энтузиазма, и конечно, не могут ограничиться одной лишь уборкой парковой зоны. Сегодня у них субботник, а завтра в планах студентов поездки в приюты для животных. Приют «Ковчег» давно известен в Одессе, туда ребята повезут корм для животных, купленный за личные средства. Но есть у нас и менее известные питомники. Например, все мы помним происшествие в центре города, когда измученная жаждой и неумелым обращением лошадь упала прямо посреди улицы. Горожане посудачили и забыли об этом случае, а дальнейшую заботу о животном взяла на себя небезразличная женщина-волонтер. Кроме лошади, под ее опекой находится еще множество бывших бесприютных животных. Новообразовавшийся приют почти никому не известен, пиаром хозяйка-волонтер не занимается: времени едва хватает на уход за животными, все приходится делать самой, гвоздя забить некому. И вот, студенты Юракадемии решили оказать приюту посильную помощь: смастерить или починить вольеры, где требуется – покрасить или прибрать.

Как сказал студент третьего курса Юракадемии Владислав Кривешко:

То, что мы с первого года учебы становимся участниками такого движения – со всех сторон хорошо. Во-первых, совместные мероприятия сплачивают наш коллектив, в этом и заключается романтика студенческих лет. Во-вторых, то, что у нас есть подшефные территории в городе, рождает чувство личной ответственности не только за каждое деревце, которое ты посадил своими руками, не только за парк, но за город в целом, за все, что нас окружает, и за происходящие события, на которые мы можем, должны и будем влиять!

Напомним, что студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» только в этом сезоне уже провели несколько масштабных субботников. Они высаживали деревья, кусты и другие зеленые насаждения на склонах и набережной на 8-й станции Большого Фонтана. А также высаживали деревья и наводили порядок в парке Победы.