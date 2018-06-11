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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Сотрудникам городской службы отлова собак не удалось изловить животных, напавших на женщин на территории одесского аэропорта

Категория: Новости


Сотрудникам городской службы отлова собак не удалось изловить животных, напавших на женщин на территории одесского аэропорта

  Как сообщила нашему корреспонденту диспетчер ведомства, накануне экипажу коммунальщиков не удалось поймать бродячих животных в аэропорту.

По ее словам, «…собаки убегают то в поле, куда не может проехать машина коммунальной службы, то на взлетное поле, куда их не пускают сотрудники аэропорта.

Поэтому сегодня попытки изловить животных продолжаются. Однако никакой гарантии, что на сей раз эта «охота» окажется удачной, нет.

Напомним, что позавчера на территории аэропорта произошли сразу два случая нападения бродячих животных на людей. Причем буквально перед пассажирским терминалом!»



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