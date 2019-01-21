Названы самые дорогие бренды мира

Консалтинговая компания Brand Finance, оценивающая стоимость торговых марок, представила ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. Рейтинг, в который вошло 500 брендов, возглавила Amazon. По оценке авторов рейтинга, за прошлый год бренд интернет-ритейлера подорожал на 24,6 процента, со 150,8 до 187,9 миллиардов долларов.

Второе место занял бренд Apple. Его стоимость за прошедший год увеличилась на 5 процентов, с 146,3 до 153,6 миллиардов долларов.

На третьем месте рейтинга разместился Google. По данным Brand Finance, стоимость этого бренда выросла на 18,1 процента, с 120,9 до 142,7 миллиардов долларов.

Источник