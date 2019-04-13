Украина сокращает золотой фонд

Грядет глобальное потепление

В последние годы ученые всего мира, исходя из наблюдений за состоянием северного и южного ледников, пришли к выводу, что происходит постепенное таяние ледяной «шапки» нашей планеты. А это значит, что в большинстве стран будет наблюдаться повышение температуры. Вот почему многие государства уже сейчас разрабатывают планы, как в новых условиях вести сельскохозяйственное производство. При этом главная задача заключается в разработке таких технологий, при которых можно было бы выращивать продукты земледелия в условиях повышенной температуры и дефицита влаги в почве. На сегодняшний день человечество ничего другого еще не придумало, как искусственно пополнять влагу в почве, то есть, за счет орошения.

Почему я остановился именно на этом вопросе? Дело в том, что уже в настоящее время в Украине, а особенно в ее южной территории, ощущается постепенное повышение среднегодовой суммы эффективных температур. А это значит, что может наступить такое время, когда на богарных площадях будет сложно выращивать зерновые, овощные и другие культуры. Правда, и в настоящее время на Юге Украины в засушливые годы земледельцы несут значительные потери от засухи и недобора продуктов земледелия. Вот почему в нашей зоне многие десятки лет развивалось орошаемое земледелие, что дает возможность в любые годы получать гарантированные урожаи. Вначале поливные земли развивались для того, чтобы выращивать овощные культуры. И это обеспечивало страну в этих продуктах.

В связи с ростом населения и возросшими потребностями в продовольствии, государство не могло получать гарантированные сборы зерна, овощей, фруктов и корма для животноводства. Вот почему перед аграриями стоял вопрос – увеличивать отдачу каждого гектара сельскохозяйственных угодий. А так как выполнить эту задачу лишь за счет совершенствования технологии возделывания сельскохозяйственных культур было невозможно, стал вопрос о развитии орошаемого земледелия. Только это могло обеспечить получение устойчивых урожаев, независимо от погодных условий. Учитывая то, что чаще всего от засухи страдают аграрии южного региона страны, которые, к тому же, являются основными производителями зерновых культур, было решено в этой зоне развивать орошаемое земледелие. В Херсонской области имелся надежный источник воды – Днепр. Здесь было решено развивать орошение. В начале был построен Северо-Крымский канал длиной в 450 километров. Одновременно велось строительство поливного канала Краснознаменского была проложена ветка Краснознаменской оросительной системы. А затем была построена крупнейшая в Европе Каховская оросительная система, которая подает поливную воду на поля Херсонской и Запорожской областей. В те же годы начали вводить мелиоративные земли в Николаевской и Одесской областях.

Благодаря строительству этих и других оросительных систем в Украине интенсивно поливалось почти два миллиона гектаров пашни. Каждый такой гектар «работал» за три и более неполивных гектаров. Со строительством рисовых систем Украина почти полностью удовлетворяла свои потребности в рисовой крупе. Как заметил читатель, в нашем материале речь в основном идет в прошедшем времени, и это не зря.

В реформах упустили самое важное

Украинские политики и государственные деятели часто говорят о реформе сельского хозяйства, как о большом достижении в рыночной экономике. Возможно, такая реформа была необходимой с учетом новых условий. Но при этом стоило посмотреть на десятилетия вперед, как будет развиваться село в нынешних реалиях. Нельзя было поспешно разорять старое, не осмыслив будущие результаты. А это уже сегодня отрицательно сказывается на этой отрасли.

Что мы имели до так называемой реформы: крупные сельскохозяйственные, хорошо отлаженные хозяйства в лице колхозов и совхозов. Каждое хозяйство имело свои крупные животноводческие фермы и высокопроизводительное земледелие. Затем решили приблизить жителя села к своей собственности, то есть, к земле. В результате каждый житель села получил свой земельный надел в виде пая. А что в последствии получилось? Люди получили земельные паи, а средств для их обработки нет. А с лопатой и граблями гектары не обработаешь. Вот почему крестьяне вынуждены сдавать свои наделы в аренду. Арендатор же – человек временный, и его цель – больше получить выручки от аренды сегодня. Вот почему многие поля заняты высокоприбыльными культурами, такими, как подсолнух и рапс. Которые превращают землю в породу, а о ее плодородии на будущее никто не думает.

Уже сейчас мыслящие руководители страны считают, что мелкотоварное сельскохозяйственное производство – это путь в никуда. Необходимо создавать крупные многоотраслевые сельхозпредприятия. Вот и встает вопрос, зачем было разорять хорошо отлаженное сельское хозяйство, чтобы через 26 лет думать над тем, как создать новые крупные хозяйства? Говорят, необходимо отменять мораторий на продажу земли, и тогда могут организовываться крупные предприятия на селе. Они уже существуют в форме всевозможных холдингов и ферм. Но это одна из скрытых форм владения землей иностранными инвесторами. Они получают высокие доходы от аренды земли, сколачивают миллиардные доходы и вывозят их за рубеж. А что от этого имеет государство? Лишь доходы от налогов. А как было бы лучше? Земля должна быть сконцентрирована в одних руках, это может быть владелец в лице государства или земельного банка. Последний может скупать у населения земельные паи, а затем отдавать ее в аренду крупным фермерам или земельным холдингам сроком на 50 и более лет. Банк должен иметь право контроля за правильным использованием арендаторами земли и разрывать договор об аренде, в случае нарушения условий договора Такая форма может принести пользу от земледелия.

Поливные земли перешли в богару

Однако, наш разговор вызван скудным состоянием и эксплуатацией орошаемого земледелия в Украине. Я уже отметил, что в нашей стране под поливом считается почти два миллиона гектаров пашни. Это огромная площадь, которая при правильной эксплуатации всегда должна давать высокие гарантированные урожаи всех сельскохозяйственных культур. Учитывая то, что на юге страны нередко бывает затяжной безморозный период, это позволяет на одном поливном поле выращивать два урожая за сезон. И в этом многим есть на кого равняться и у кого перенимать опыт по высокоэффективному использованию поливных земель. Я имею в виду Турцию и Грецию. По климатическим условиям они близки нашему югу. Но там отдача поливного гектара в пять – семь раз выше чем у нас.

Однако, не стоит говорить о зарубежном опыте, а в пору поразмыслить, как не потерять те поливные земли, которые остались нам в наследство. А реальное состояние орошаемого земледелия свидетельствует о том, что Украина, имея крупнейшие в Европе оросительные каналы, может остаться без поливных земель. Как отметили в министерстве аграрной политики и продовольствия, в стране уже 70% земель, числящиеся как поливные, не являются такими и отнесены к богарным угодьям, так как они несколько лет не поливаются. А почему так случилось? Это еще одно последствие безграмотной реформы сельского хозяйства. Когда президент Украины Леонид Кучма подписал указ о реформе, ему, очевидно, не пришло в голову, как провести реформу, без плана на будущее. Решили всю землю распаевать, и точка. А подумал бы о том, как можно распаевать земли в тех хозяйствах, которые занимались виноградарством, садоводством? Неужели можно здесь безболезненно распаевать по участкам? Как собирать урожай и его реализовать? Ответа не было.

Еще сложнее создалась обстановка в хозяйствах с орошаемым земледелием. Здесь тоже землю поделили, но никто не подумал, а как в этой обстановке использовать оросительную систему? Каналы и трубопроводы не поделишь. Вот почему в настоящее время все поливное хозяйство осталось бесхозным. Поливные каналы заросли сорняками, а трубопроводы за 60 лет поржавели и пришли в негодность. А многие трубы просто сдали на металлолом. Насосное хозяйство, подающее воду на поля, изношено на 82%. Мощные поливные широкозахватные агрегаты тоже бездействуют.

Раньше все заботы по содержанию и эксплуатации ирригационной системы брало на себя государство. Колхозы и совхозы бесплатно получали воду для полива. По низким тарифам отпускалась электроэнергия. Вот почему все хозяйства, где были орошаемые земли, всегда получали высокие доходы. Государству было выгодно помогать хозяйствам выращивать, скажем, рис, чем его покупать за рубежом за валюту. А сейчас все расходы на выращивание сельскохозяйственных культур приходится брать на себя аграриям, не всем это под силу.

Это наглядно можно увидеть на примере земледельцев Херсонской области, где крупнейшие площади орошаемого земледелия не только в Украине, но и в Европе. Здесь на полив задействованы четыре крупнейшие мелиоративных системы. Всего в области под орошением занято 426,8 тысяч гектаров. Однако в последние годы фактически поливается менее 300 тысяч гектаров, то есть 70%. И это самый высокий показатель по использованию орошения в республике. К сожалению, финансовая обстановка здешних фермеров, занятых выращиванием сельхозкультур, складывается так, что в дальнейшем процент использования поливных земель будит снижаться. И причина этого в том, что для аграриев становится непосильным использование поливной воды, цена которой постоянно растет.

Оказывается, аграриев предупредили, что в нынешнем году цена поливной воды сразу повысится на 30%. Об этом им сообщило Госводоагентство Украины. Такая мера, по утверждению чиновников, вызвана тем, что стоимость транспортировки днепровской воды по каналам повысилась. Из-за того, что повысились налоги на землю, по которой подается вода хозяйствам. Земледельцы области обратились к правительству с просьбой не повышать налоги на землю. Если это произойдет, многие фермеры вынуждены будут сокращать посевы на орошаемых землях, так как полученная продукция полей станет убыточной. Особенно это отразится на влаголюбивой культуре – рисе. Дело в том, что на гектар возделывания риса за сезон расходуется 22 – 25 тысяч кубометров воды, а это значит, что надо будет уплатить за воду до 23 и более тысяч гривен. Кроме этого, требуются значительные расходы на подготовку почвы к посеву, сам посев, на зарплату, электроэнергию, уборку урожая и прочее, что не окупится реализуемой ценой риса. Таким образом, в области вынуждены сокращать посевы риса. А в области ежегодно производят 55% получаемого белого зерна в республике. В настоящее время в области рисовые системы засеваются на площади 7,8 тысяч гектаров. Это почти в два раза меньше, чем было прежде. Аграрии вынуждены идти на такой шаг, так как закупочные цены на рисовое зерно остаются прежними, а расходы на его возделывание растут. Естественно, в таких условиях необходимо будет повышать закупочные цены на рис, а расплачиваться будем мы, потребители. Аграрии области уже планируют под нынешний урожай рисовые площади сократить, как минимум, на тысячу гектаров. Учитывая то, что урожайность белого зерна в среднем составляет 57 центнеров, это значит, что Украина только из Херсонской области недополучит 5,7 тысяч тонн ценной продукции.

Как сообщили из дирекции Северо-Крымского канала, повышение стоимости поливной воды – это не их прихоть: сложившаяся обстановка вынуждает мелиораторов идти на такую меру. По утверждению дирекции канала, они от этого не получат больших дивидендов. Но без повышения цены на воду управление будет нести большие убытки. Дело в том, что в настоящее время увеличились расходы на заработную плату обслуживающего персонала, выросла цена на электроэнергию. Кроме того, местные власти решили поднять цену на землю, на которой размещены оросительные каналы. А Северо-Крымский канал проходит по земле города-спутника Новой Каховки Таврийска, местный совет которого решил пересмотреть земельный налог с 0,03 процента от нормативно-оценочной стоимости земли до 0,5 процента. Поэтому, если раньше Северо-Крымский канал оплачивал земельный налог в среднем 100 тысяч гривен, то теперь эта ставка превысит миллион гривен. А за все это вынужден расплачиваться конечный потребитель сельхозпродукции, то есть мы.

В свою очередь, местный совет оправдывает свою меру тем, что в конечном счете им от этого практически почти ничего не остается. И приводят пример. Из получаемого налога 60% уходят в бюджет Новой Каховки. 20% поступает в областной бюджет и такая же сумма перечисляется в государственный бюджет. Как видим, распределение налога установило правительство Украины.

Правительство страны должно в корне изменить экономическую политику по отношению к аграриям, помогать им развивать отрасли, а не смотреть на них, как на дойную корову. Кстати, корову тоже надо сытно кормить, если хотите иметь молоко и мясо.

В Одесской области, например, орошается всего 19% мелиорируемых земель, остальные пополнили богарные угодья.

В Херсонской области Белозерский район один из крупнейших хозяйств, которые получают поливную воду от Ингулецкой системы. В районе числится 36,1 тысячи поливных земель, а в настоящее время лишь четыре тысячи гектаров орошается. В этом районе многие годы руководил колхозом, а затем аграрным хозяйством «Заря», дважды Герой Социалистического труда, Герой Украины Дмитрий Моторный. К сожалению, недавно он ушел из жизни. Светлая память о нем останется в наших сердцах. Так вот, в этом хозяйстве многие годы собирали по 55,9-60 центнеров с гектара озимой пшеницы, по сто центнеров зерна кукурузы, по 2500 центнеров кормовой свеклы. Но за 45 лет здесь мелиоративная система вышла из строя, трубопроводы проржавели. Дмитрий Константинович решил было своими силами провести реконструкцию поливных земель. С этой целью продали большую партию племенных телочек, деньги положили в банк, который затем обанкротился, деньги хозяйства пропали.

К сожалению, приведенный пример Белозерского района и конкретного хозяйства, как в зеркале, отражает реальное состояние орошаемого земледелия в Украине. И если правительство и Верховная Рада Украины не обратят внимание на реанимацию орошаемого земледелия в стране, нас ждет большой кризис в аграрном секторе. А как в таком случае Украина встретит глобальное потепление?