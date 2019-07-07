В Одессе проходит фестиваль гигантских китайских фонарей

Лето в Одессе - лучшее время, чтоб гулять, узнавать новое, знакомиться с людьми.

В июле и августе одесситы смогут узнать больше о китайской культуре, посетив фестиваль Гигантских китайских фонарей Chinafest.

Детям-сиротам, детям из малоимущих семей были подарены билеты на открытие фестиваля. Участников приветствовал народный депутат Украины Сергей Кивалов и генеральный консул Китая в Одессе Сун Лицюнь.

Очень хорошо, что одесские парки возрождаются и принимают мероприятия такого масштаба: дети могут узнать о новой культуре, попробовать новые блюда. На данном мероприятии я встретил много детей из многодетных семей и детей-сирот и я считаю, что поддержка детей этих категорий является приоритетной.

Мне приятно, что данное мероприятие проводится на территории Приморского района, благоустройством котрого мы занимаемся на протяжении десятков лет,

- заявил Сергей Васильевич Кивалов.

Украина поддерживает экономические отношения с Китайской народной республикой с момента независимости.

Особенно тесное сотрудничество в сфере образования. Так, в Международном гуманитарном университетена факультете лингвистики и перевода обучается рекордное количество студентов, желающих изучать в качестве первого языка китайский. В университете преподают волонтёры из Института Конфуция, они проводят со студентами дополнительные занятия по каллиграфии, деловому китайскому языку и помогают лучше понять культуру и традиции Китая.

Более десяти лет назад установлены побратимские отношения Одессы с китайскими приморскими городами – Циндао и Нимбо.

Мы сегодня с детьми решили прийти. У нас многодетная семья, четверо детей в семье. Мы только зашли, а глаза уже разбегаются. Все очень красиво,

- поделилась эмоциями одесситка Алла.

Мы учимся в школе АБВшк. Мы очень рады: дети в восторге, родители тоже, спасибо за такой праздник,

- говорит одна из гостей фестиваля Татьяна.

На протяжении двух месяцев одесситы и туристы смогут увидеть 30 разнообразных инсталляций, самой впечатляющей из которых является 40 метровый дракон.

Мы являемся многодетной семьей и нас пригласили посмотреть на это грандиозное шоу, которое проходит у нас в городе. Это прекрасная инициатива, которая показывает детям льготной категории красивое и феерическое,

- говорит многодетная мама Лидия.

Фестиваль Chinafest основан более 2000 лет назад и уже проходил в 40 странах мира.

На создание гигантских конструкций понадобилось 2,5 километра шелка, 1500 фонариков и три месяца усердной работы команды из 50 человек.

Мы увидели красивого дракона, выступления, тут так много людей. Нам с друзьями очень понравилось, мы много фоткались,

- поделилась с нами Соня.

Девочка - подросток Полина не скрывает свое восхищение:

Мне кажется это самое красивое мероприятие за лето. У меня прям столько радости: все такое красивое, все так ярко. Мне очень нравится.

Фестиваль гигантских китайских фонарей пробудет в Преображенском парке Одессы до 25 августа, поэтому у вас еще время увидеть и попробовать новое.