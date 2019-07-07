В Одессе проходит фестиваль гигантских китайских фонарей

Лето в Одессе - лучшее время, чтоб гулять, узнавать новое, знакомиться с людьми.
В июле и августе одесситы смогут узнать больше о китайской культуре, посетив фестиваль Гигантских китайских фонарей Chinafest.
Детям-сиротам, детям из малоимущих семей были подарены билеты на открытие фестиваля. Участников приветствовал народный депутат Украины Сергей Кивалов и генеральный консул Китая в Одессе Сун Лицюнь.
Мне приятно, что данное мероприятие проводится на территории Приморского района, благоустройством котрого мы занимаемся на протяжении десятков лет,
- заявил Сергей Васильевич Кивалов.
Украина поддерживает экономические отношения с Китайской народной республикой с момента независимости.
Особенно тесное сотрудничество в сфере образования. Так, в Международном гуманитарном университетена факультете лингвистики и перевода обучается рекордное количество студентов, желающих изучать в качестве первого языка китайский. В университете преподают волонтёры из Института Конфуция, они проводят со студентами дополнительные занятия по каллиграфии, деловому китайскому языку и помогают лучше понять культуру и традиции Китая.
Более десяти лет назад установлены побратимские отношения Одессы с китайскими приморскими городами – Циндао и Нимбо.
- поделилась эмоциями одесситка Алла.
- говорит одна из гостей фестиваля Татьяна.
На протяжении двух месяцев одесситы и туристы смогут увидеть 30 разнообразных инсталляций, самой впечатляющей из которых является 40 метровый дракон.
- говорит многодетная мама Лидия.
Фестиваль Chinafest основан более 2000 лет назад и уже проходил в 40 странах мира.
На создание гигантских конструкций понадобилось 2,5 километра шелка, 1500 фонариков и три месяца усердной работы команды из 50 человек.
- поделилась с нами Соня.
Девочка - подросток Полина не скрывает свое восхищение:
Фестиваль гигантских китайских фонарей пробудет в Преображенском парке Одессы до 25 августа, поэтому у вас еще время увидеть и попробовать новое.