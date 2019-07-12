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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

«Индекс бигмака» назвал гривну одной из самых недооцененных валют в мире

Категория: Новости / Экономика и финансы

«Индекс бигмака» назвал гривну одной из самых недооцененных валют в мире

Журнал Economist опубликовал очередной «индекс бигмака». Исходя из цены бутерброда в разных странах мира и курса валют, авторы исследования выясняли справедливую стоимость американского доллара. Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.

В соответствии с исследованием получается, что валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты. Украинская гривна при этом недооценена чуть меньше — на 61%. Если исходить из «индекса бигмака», то доллар в Украине должен стоить 9,93 гривны. Также среди самых недооцененных валют румынская лея, южноафриканский рэнд и малайзийский ринггит.

Что касается валют, которые, по мнению Economist, ближе всего к доллару, то это шведская крона, канадский доллар, норвежская крона, израильский шекель.

 

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