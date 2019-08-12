Украина-Китай: новые грани сотрудничества

Активно развивающийся Китай на протяжении последних лет проявляет интерес к Украине. В свою очередь, можно с уверенностью утверждать, что китайские инвестиции и увеличение объёмов двусторонней торговли могут в значительной мере оживить экономику нашей страны.

Важным фактором в выстраивании взаимовыгодного сотрудничества является выстраивание на разных уровнях коммуникаций, способствующих взаимопроникновению культур, торговому и общественному взаимодействию для углубления и расширения партнерства по различным направлениям, среди которых немаловажной является гуманитарная сфера.

Для реализации этой задачи в 2016 году на национальном уровне была создана перспективная коммуникационная Украино-Китайская платформа «Silk Link». Основной задачей этой площадки является способствование экономическому росту, а также устойчивому развитию стран-участниц инициативы «Новый Великий Шелковый путь» через эффективное взаимодействие представителей общественности, бизнеса и власти стран-участниц.

Важным является формирование и развитие коммуникационных площадок, в том числе и на региональном уровне.

Это позволяет ближе познакомиться с конкретным потенциалом в той или иной области, как это и произошло 31 июля в помещении Музея редкой книги – структурного подразделения Научной библиотеки Национального университета «Одесская юридическая академия», где прошла встреча с делегацией Пекинского научно-исследовательского центра имени выдающегося философа и ученого Китая Цяня Сюэсэня.

Знаменитый китайский учёный родился в семье, связанной поколениями с Цянь Лю, основавшим в 907 г. царство У Юэ.

С юных лет Ц. Сюэсэнь проявлял особый интерес к знаниям, и семья смогла дать талантливому молодому человеку хорошее образование как в Китае, так и в США, где он в конце 40-х годов защитил магистерскую диссертацию на факультете авиационного проектирования Массачусетского технологического университета.

Вернувшись в Китай, он возглавил китайскую космическую программу и стал известен как «отец китайской космонавтики». За годы своей научной деятельности он подготовил плеяду китайских учёных, обеспечивших значительные успехи Китая в освоении космического пространства и продолжающих развивать его научно-философскую школу.

Именно с последователями его научной школы, развившейся до уровня Научно-исследовательского центра, и прошёл наш круглый стол, ставший ещё одним фрагментом в поступательном наращивании сотрудничества между нашими странами.

С украинской стороны во встрече приняли участие ученые всех направлений из Международного гуманитарного университета, «Ассоциация китайских бизнесменов Одесской области», общественная организация «Одесса-Шанхай 1871» и областная Федерация У-шу.

Нашим гостям было интересно узнать, что именно Одесса стала пионером в развитии торговых отношений с Китаем.

В середине февраля 1871 г. из Одессы в Шанхай за чайным грузом вышел первый пароход Российского общества пароходства и торговли (РОПИТ) – «Чихачев». 9 августа 1871 г. чай, привезенный из Ханьчжоу на «Чихачеве» в Одессу, уже был на ярмарке в Нижнем Новгороде.

Можно с уверенностью утверждать, что именно с этого события и началась большая история сближения двух миров, которая сегодня может получить новое звучание в развитии идеи создания большого экономического пояса Шёлкового пути.

В результате активного общения и знакомства с научными наработками китайских представителей в гуманитарной сфере, биологии и IT-секторе родилась идея о подписании меморандума о сотрудничестве, что придаст качественно новый импульс отношениям между Украиной и Китаем.

На память об этом событии нашим китайским коллегам от имени президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова были вручены памятные сувениры, ну а фонды Музея редкой книги пополнились, в свою очередь, прекрасным альбомом, богато проиллюстрированным произведениями выдающихся китайских мастеров.