Памяти погибших на «Адмирале Нахимове»

31 августа 1986 года в Цемесской бухте вблизи Новороссийска затонул крупнейший пассажирский теплоход Черноморского флота «Адмирал Нахимов».

В том роковом рейсе по маршруту Одесса – Батуми – Одесса на борту находились, по официальным данным, 1243 человека – 897 пассажиров, 346 моряков и несколько членов их семей. В результате кораблекрушения в ночь с 31 августа на 1 сентября 1986 года погибли 423 человека. Тела 65 погибших так и не смогли поднять с 47-метровой глубины. До сих пор они покоятся в лабиринтах судна, ставшего братской могилой.

Каждый год из разных уголков бывшего СССР родственники погибших и те, кто чудом остался в живых, съезжаются в Новороссийск, чтоб выйти в море и почтить память жертв этой трагедии.

Светлая память погибшим...