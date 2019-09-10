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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Памяти погибших на «Адмирале Нахимове»

Категория: Новости / Статьи

Памяти погибших на «Адмирале Нахимове»

31 августа 1986 года в Цемесской бухте вблизи Новороссийска затонул крупнейший пассажирский теплоход Черноморского флота «Адмирал Нахимов».

В том роковом рейсе по маршруту Одесса – Батуми – Одесса на борту находились, по официальным данным, 1243 человека – 897 пассажиров, 346 моряков и несколько членов их семей. В результате кораблекрушения в ночь с 31 августа на 1 сентября 1986 года погибли 423 человека. Тела 65 погибших так и не смогли поднять с 47-метровой глубины. До сих пор они покоятся в лабиринтах судна, ставшего братской могилой.
Каждый год из разных уголков бывшего СССР родственники погибших и те, кто чудом остался в живых, съезжаются в Новороссийск, чтоб выйти в море и почтить память жертв этой трагедии.

Светлая память погибшим...

 

 

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