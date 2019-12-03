IKEA откладывается, а Decathlon уже здесь: Какие бренды зашли в Украину в 2019 году

4 декабря в "ПриватБанке" сообщили, что отныне пользователи пластиковых карт международной платежной системы UnionPay International могут их использовать в сети "ПриватБанка", получить наличные в банкоматах банка по всей стране. Более того, с 3 декабря владельцы уже могли расплачиваться ими в гостиницах, ресторанах и торговых точках Киева, Харькова, Одессы, Днепра и других городов. UPI должен был зайти в Украину раньше, ведь соглашение было подписано еще в ноябре 2018 года.

По словам представителей НБУ, приход новых платежных систем дает толчок к повышению уровня качества финансовых услуг, развития платежных систем в стране. Это также способствует усилению конкуренции на рынке платежных услуг, ускорению торгово-экономических процессов между странами, делает Украину перспективной для международных инвесторов.

2019 год ознаменовался еще одним важным решением в этой сфере – согласованием выхода на отечественный платежный рынок международной платежной системы, которая уже работает в 125 странах мира, в частности в странах Азии, Европы, Африки, а также в США, Канаде, Индии и Австралии. Речь идет о TRANSFAST (стала восьмой международной платежной системой, которая принадлежит иностранцам и работает на украинском рынке).

Какие бренды еще стоит подождать

По данным консалтинговой компании Ukrainian Trade Guild, ожидалось, что до конца текущего года в Украине появятся американский обувной бренд Steve Madden и магазин игрушек Coin. С учетом того, что 2019 год скоро подходит к концу, можно сделать выводы, что планы о запуске фирменных магазинов компании перенесут на 2020 год. Как это сделали в сети повседневной одежды для всей семьи FUNDAY (принадлежит Sportmaster). Представители сети активно искали в Украине площади под свои магазины, давая хорошую надежду на открытие в 2019-м. Однако, по данным Colliers International и UTG, все-таки бренд выйдет на рынок в 2020 году. Также в следующем году выход на украинский рынок рассматривает итальянская гастрономическая сеть ресторанов и маркетов Eataly.

По словам менеджера по коммерческой недвижимости NAI Ukraine Марины Супруненко, ведутся разговоры о приходе в Украину таких брендов, как американские Bürger King, Starbucks, французская Galleries Lafayette, однако переговоры с ними находятся на разных этапах: "Среди новых брендов, с кем ведем переговоры и кто готов зайти или уже ищет партнеров: Jennyfer (Франция), AC&CO (Турция), Medicine (Польша), Big Chefs (Турция), Nordsee (Германия)".

Со своей стороны, заместитель директора департамента торговой недвижимости Colliers International (Украина) Татьяна Марковская указывает на высокую вероятность выхода новых брендов от крупных fashion-групп, таких как СД Fashion, ARGO, ULTRA, CityModa и т. п., которые постоянно пополняют пул своих брендов и выводят на рынок новых операторов.

Все перечисленные бренды, которые уже зашли на рынок или ожидаются, – одеждау, обувь или аксессуары. Та сфера, которая хорошо продается и не требует больших инвестиций в Украину. Не слишком привлекательный инвестиционный климат в нашем государстве дает о себе знать. Ритейлеры приходят продавать произведенные за пределами Украины товары, что приносит мало пользы для нашей экономики. Более того, самым частым вариантом сотрудничества с иностранными брендами является продажа франшизы украинским компаниям, что не несет за собой инвестиций иностранного капитала в стране.

С другой стороны, надо учитывать и другие нюансы. "Украинцы имеют возможность покупать любые бренды онлайн или совмещать поездки в Европу и путешествия по миру с выгодным шопингом. Цены на известные нам бренды даже в соседней Польше являются более выгодными, а распродажа действительно является таковой. Этот факт нивелирует значимость выхода новых мировых брендов в Украину. А если учитывать экономику, то просто является финансово необоснованным", – объясняет руководитель партнера URE Club Ольга Соловей.

Для того чтобы начать работу по запуску бизнеса в Украине, крупные компании ориентируются на несколько факторов: развитие интернет-торговли, информация о выходе других известных торговых марок и стабильная положительная динамика макроэкономических показателей в стране.

По словам Анны Марсовой, в недалеком будущем возможен выход на отечественный рынок Tesla Store, который уже представлен в 30 странах мира. А среди самых ожидаемых, по отзывам украинских потребителей, можно выделить сеть кофеен Nespresso, универмаги Primark и Uniqlo, фаст-фуд сеть Pizza hut, Tk Maxx — сеть универсальных магазинов, американский бренд повседневной одежды Abercrombie&Fitch, The Body Shop (косметический бренд из Великобритании) и другие.

Украина все чаще начала появляться и в планах турецких топ-брендов на открытие своих фирменных магазинов. По словам Анны Марсовой, старшего консультанта по торговой недвижимости CBRE Ukraine, для украинского потребителя интересными являются турецкие бренды, поскольку они отличаются демократичностью в цене и высоким качеством. "Так, турецкие бренды Madame Coco (товары для дома) и Soobe (товары для детей от 0 до 12 лет) изучают украинский рынок с перспективой открытия первых магазинов. Турецкая компания Ziylan, которая объединяет такие бренды обуви, как Polaris, In Street, Kinetix, Lumberjack, тоже планирует выход на украинский рынок. Хотя некоторые из этих брендов представлены на украинском рынке в мультибрендовых магазинах, все-таки мы бы хотели видеть их как монобрендовые магазины в Украине, потому что ассортимент этих ритейлеров поражает", – рассказывает эксперт.

В частности, в 2018 году были открыты первые магазины бренда Koton (ТРЦ Lavina Mall) и DeFacto (ТЦ GLOBUS). О планах захода на отечественный рынок в этом году отмечали турецкий бренд обуви Flo и бренд мужской одежды AVVA. Последний уже анонсировал финальный этап своего открытия в ТРЦ Blockbuster Mall.

Источник 112