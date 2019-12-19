В боксерском клубе «12 унций» состоялся Открытый чемпионат

В чемпионате приняли участие 20 пар - 40 человек разного возраста и различной степени физической подготовки, самым младшим 6 лет, а верхняя возрастная граница не обозначена, так как клуб многопрофильный. В нем могут тренироваться новички, любители и те, кто стремится построить карьеру в спорте. Кроме того, на базе клуба проводятся индивидуальные занятия для желающих приобрести хорошую физическую форму, и функционируют малокомплектные группы для детей и взрослых.

Клуб «12 унций» регулярно проводит открытые и закрытые турниры для спортсменов разных возрастных и квалификационных категорий: турниры для детей, турниры для взрослых, турниры для новичков, - в среднем каждые два месяца проходят такие мероприятия. Мы проводим их как на своем ринге, так и на базе других спорткомплексов. Например, в прекрасно оборудованном спортивном комплексе Одесской юридической академии. Сегодняшний турнир – смешанного типа, открытое первенство клуба, в котором участвовали наши спортсмены всех возрастов. Для клубного турнира такое количество участников – это очень хороший показатель. У нас есть молодые ребята, которые еще не выступали на официальных соревнованиях, они только начинают набирать мастерство и силу. Им всего по одиннадцать лет, но уже сейчас видно, что в будущем они могут стать участниками национальных и международных чемпионатов. Бокс всегда был полезным и популярным видом спорта. Наша страна гордится такими чемпионами, как Василий Ломаченко, Александр Усик. Они задают ритм, задают тон, спортсменам есть к чему стремиться, они видят славные результаты спортивного труда, - говорит главный тренер клуба «12 унций» Михаил Чобану.

В клубном турнире одним из победителем стал Валентин Федоров, глава Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии. Он подчеркнул, что развитие спорта в Национальном университете «Одесская юридическая академия», который является генеральным партнером клуба «12 унций», http://slovo.odessa.ua/main/33403-v-odesse-proshel-turnir-po-boksu-dlya-debyutantov.html – одно из приоритетных направлений деятельности.

В нашем университете создана самая современная спортивная база, аналогов которой нет в Украине. И это послужило главной причиной того, что на заседании Одесского областного отделения комитета физкультуры и спорта Министерства науки и образования Украины Национальный университет «Одесская юридическая академия» удостоили звания одного из самых спортивных учреждений высшего образования страны. Президент вуза Сергей Кивалов уделяет данному направлению большое внимание, поддерживая спортсменов и строя новые площадки в городе Одессе.

Только в этом году Одесская Юракадемия приняла Международный турнир по боксу класса «А» памяти известного одессита Семёна Трестина, а Международный гуманитарный университет – принял Международный турнир по боксу среди юниоров памяти Бориса Литвака. Высокий статус проводимых соревнований лишь подтверждает особое отношение нашего университета и Президента вуза к данному виду спорта. К слову, Сергей Васильевич также проходил школу бокса, ещё в юношестве став мастером спорта по этому виду спорта.

Что касается сегодняшнего Открытого чемпионата боксерского клуба «12 унций», я хочу сказать огромное спасибо всей моей семье, которой я посвящаю эту победу, а также дорогим друзьям, которые пришли и поддержали меня в этот важный для меня день! Спасибо моему оппоненту, который показал достойнейший бой, и с которым я с удовольствием тренируюсь в нашем прекрасном боксерском клубе! Я благодарен Юрию Чобану, который тоже вложил немало сил в мой тренировочный процесс, секунданту Кириллу Моге за дельные и нужные советы, нашему замечательному и родному тренеру Михаилу Чобану, который воспитывает в нас характер, учит каждый день чему-то новому, заставляет становиться лучше, тяжело работать и преодолевать себя,

– поделился впечатлениями Валентин Федоров.

За такой сравнительно недолгий срок существования клуб воспитал призеров и чемпионов Украины. Например, 15-летний воспитанник клуба Никита Гончарук выполнил норматив кандидата в мастера спорта, став призером чемпионата Украины среди юниоров. Один из тренеров клуба Кирилл Мога является чемпионом области по боксу среди взрослых.

Уже традиционными в клубе «12 унций» стали соревнования «Дебют». Это чемпионат, который определяет лучших одесских боксеров-аматоров, желающих попробовать свои силы в классическом боксе. В основном это те, кто недавно начал осваивать данный вид спорта.

Напомним, ранее при поддержке Президента Одесской Юракадемии, почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова соревнования «Дебют» проходили как на базе боксерского клуба, так и в спорткомплексе Юридической академии. http://slovo.odessa.ua/main/35464-v-odesse-proshel-vtoroy-mezhdunarodnyy-turnir-po-boksu-debyut-sredi-amatorov.html

Во Втором Международном турнире среди аматоров приняли участие около сотни бойцов-любителей из Одессы, Ильичевска и Молдовы. Тогда Президент Юракадемии вручил памятные медали Одесской Юракадемии, именные часы тренерам, членам клуба и участникам соревнований. Кроме того, победителей и участников турнира «Дебют» также ожидали специальные призы от НУ «ОЮА» и именные боксерские перчатки от Сергея Кивалова.

Отметим, что бокс некогда пришел к нам из Англии, но сегодня это – один из самых любимых видов спорта в нашей стране. Секрет популярности прост: занятия боксом не просто делают человека физически сильным, они закаляют дух, помогают выработать волю к победе, умение не сдаваться перед трудностями. Те, кто всерьез занимается боксом, приобретают качества характера, необходимые для достижения успехов в жизни. А многие сумели трансформировать свои успехи в спорте в создание успешного бизнеса. Среди многочисленных спортсменов немало женщин. Спортсменки говорят, что занятия боксом – лучший способ держать себя в форме, потому что в процессе тренировок, даже на любительском уровне, прорабатываются абсолютно все группы мышц.

Бывает так, что девушка приходит в клуб просто для того, чтобы улучшить физическую форму, а тренер, оценив ее перспективы, предлагает принять участие в спарринге. Те, кто принял участие в бою на ринге, говорят, что это ощущение ни с чем не сравнить. Это выплеск эмоций, адреналин, радость победы. Причем, несмотря на то, что вид спорта достаточно жесткий, эмоции все равно в основном положительные, это заряжает энергией и вселяет уверенность в себе, какой-то особый драйв. Ну, а зрители, разумеется, активно поддерживают соревнующихся. И это дает удивительный синергический эффект: в результате прилив эмоциональных и физических сил ощущают и зрители, и бойцы.

Боксерский клуб «Двенадцать унций» входит в состав Одесской областной федерации по боксу и воспитанники клуба удачно выступают на соревнованиях областного, национального и международного значения.

Тренеры клуба – мастера спорта и кандидаты, воспитавшие плеяду чемпионов и результативных спортсменов, – приглашают профессиональных спортсменов и любителей испытать эти невероятные ощущения, занявшись одним из самых популярных и зрелищных видов спорта. Клуб расположен в удобном и комфортном районе города Одессы, по адресу ул. Сегедская, 23, располагает полностью оборудованной тренировочной базой с рингом, специальным инвентарем и всеми удобствами.

Тот, кто желает влиться в команду клуба, всегда может получить подробную информацию по телефонам: 0630341488 и 0678584193.