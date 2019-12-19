В боксерском клубе «12 унций» состоялся Открытый чемпионат

В чемпионате приняли участие 20 пар - 40 человек разного возраста и различной степени физической подготовки, самым младшим 6 лет, а верхняя возрастная граница не обозначена, так как клуб многопрофильный. В нем могут тренироваться новички, любители и те, кто стремится построить карьеру в спорте. Кроме того, на базе клуба проводятся индивидуальные занятия для желающих приобрести хорошую физическую форму, и функционируют малокомплектные группы для детей и взрослых.
В клубном турнире одним из победителем стал Валентин Федоров, глава Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии. Он подчеркнул, что развитие спорта в Национальном университете «Одесская юридическая академия», который является генеральным партнером клуба «12 унций», http://slovo.odessa.ua/main/33403-v-odesse-proshel-turnir-po-boksu-dlya-debyutantov.html – одно из приоритетных направлений деятельности.
Только в этом году Одесская Юракадемия приняла Международный турнир по боксу класса «А» памяти известного одессита Семёна Трестина, а Международный гуманитарный университет – принял Международный турнир по боксу среди юниоров памяти Бориса Литвака. Высокий статус проводимых соревнований лишь подтверждает особое отношение нашего университета и Президента вуза к данному виду спорта. К слову, Сергей Васильевич также проходил школу бокса, ещё в юношестве став мастером спорта по этому виду спорта.
За такой сравнительно недолгий срок существования клуб воспитал призеров и чемпионов Украины. Например, 15-летний воспитанник клуба Никита Гончарук выполнил норматив кандидата в мастера спорта, став призером чемпионата Украины среди юниоров. Один из тренеров клуба Кирилл Мога является чемпионом области по боксу среди взрослых.
Уже традиционными в клубе «12 унций» стали соревнования «Дебют». Это чемпионат, который определяет лучших одесских боксеров-аматоров, желающих попробовать свои силы в классическом боксе. В основном это те, кто недавно начал осваивать данный вид спорта.
Напомним, ранее при поддержке Президента Одесской Юракадемии, почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова соревнования «Дебют» проходили как на базе боксерского клуба, так и в спорткомплексе Юридической академии. http://slovo.odessa.ua/main/35464-v-odesse-proshel-vtoroy-mezhdunarodnyy-turnir-po-boksu-debyut-sredi-amatorov.html
Во Втором Международном турнире среди аматоров приняли участие около сотни бойцов-любителей из Одессы, Ильичевска и Молдовы. Тогда Президент Юракадемии вручил памятные медали Одесской Юракадемии, именные часы тренерам, членам клуба и участникам соревнований. Кроме того, победителей и участников турнира «Дебют» также ожидали специальные призы от НУ «ОЮА» и именные боксерские перчатки от Сергея Кивалова.
Отметим, что бокс некогда пришел к нам из Англии, но сегодня это – один из самых любимых видов спорта в нашей стране. Секрет популярности прост: занятия боксом не просто делают человека физически сильным, они закаляют дух, помогают выработать волю к победе, умение не сдаваться перед трудностями. Те, кто всерьез занимается боксом, приобретают качества характера, необходимые для достижения успехов в жизни. А многие сумели трансформировать свои успехи в спорте в создание успешного бизнеса. Среди многочисленных спортсменов немало женщин. Спортсменки говорят, что занятия боксом – лучший способ держать себя в форме, потому что в процессе тренировок, даже на любительском уровне, прорабатываются абсолютно все группы мышц.
Бывает так, что девушка приходит в клуб просто для того, чтобы улучшить физическую форму, а тренер, оценив ее перспективы, предлагает принять участие в спарринге. Те, кто принял участие в бою на ринге, говорят, что это ощущение ни с чем не сравнить. Это выплеск эмоций, адреналин, радость победы. Причем, несмотря на то, что вид спорта достаточно жесткий, эмоции все равно в основном положительные, это заряжает энергией и вселяет уверенность в себе, какой-то особый драйв. Ну, а зрители, разумеется, активно поддерживают соревнующихся. И это дает удивительный синергический эффект: в результате прилив эмоциональных и физических сил ощущают и зрители, и бойцы.
Боксерский клуб «Двенадцать унций» входит в состав Одесской областной федерации по боксу и воспитанники клуба удачно выступают на соревнованиях областного, национального и международного значения.
Тренеры клуба – мастера спорта и кандидаты, воспитавшие плеяду чемпионов и результативных спортсменов, – приглашают профессиональных спортсменов и любителей испытать эти невероятные ощущения, занявшись одним из самых популярных и зрелищных видов спорта. Клуб расположен в удобном и комфортном районе города Одессы, по адресу ул. Сегедская, 23, располагает полностью оборудованной тренировочной базой с рингом, специальным инвентарем и всеми удобствами.
Тот, кто желает влиться в команду клуба, всегда может получить подробную информацию по телефонам: 0630341488 и 0678584193.