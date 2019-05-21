В Одессе прошел второй Международный турнир по боксу «Дебют» среди аматоров

В спорткомплексе Национального университета «Одесская юридическая академия» прошел второй Международный турнир по боксу «Дебют» среди аматоров. Это уже вторая такая встреча, первая состоялась в феврале нынешнего года на базе клуба.

Участников соревнований поздравил Президент НУ «ОЮА», народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Название турнира является символичным, ведь для многих он действительно является дебютом – первым соревнованием в спортивной карьере. Для начинающих спортсменов, причём неважно, будь-то дети, юниоры или взрослые, необходимо показать себя, свои навыки в спорте, продемонстрировать своё мастерство. Не раз бывает так, что первое удачное соревнование в дальнейшем определяет успех на протяжении всей спортивной карьеры, потому что у человека, который видит хороший результат, появляется стимул дальше тренироваться и совершенствоваться в своём виде спорта.

Очень важным является то, что спортивный клуб «Двенадцать унций» регулярно организовывает подобные состязания среди боксёров-аматоров, которые дают возможность всем желающим, независимо от возраста, весовой категории попробовать себя в классическом боксе. При том, что эти соревнования не носят отборочного характера, они по факту являются таковыми, потому что, участвуя в них, начинающие спортсмены пробуют свои силы, видят свои результаты, после чего принимают решение участвовать уже в более серьёзных, рейтинговых соревнованиях. Спортсмену, который делает только первые шаги, поначалу сложно решиться принять участие в серьёзных официальных соревнованиях, а вот благодаря таким тренировочным турнирам у начинающих спортсменов появляется уверенность, воля к победе, и потом они с лёгкостью занимают призовые места и побеждают на турнирах очень высокого уровня.

Я всегда рад слышать, когда Украину называют кузницей чемпионов по боксу. И мы делаем всё для того, чтобы сохранять этот статус – развиваем нашу спортивную базу, проводим реконструкцию, обновление наших стадионов и принимаем соревнования по данному виду спорта самого высокого уровня. И радует, что мы в этом не одиноки - клуб «Двенадцать унций» также активно развивает это спортивное направление в нашем городе, качественно занимаясь подготовкой спортсменов, которые добиваются очень высоких результатов на соревнованиях. И это замечательно, что всё большее количество людей выбирает бокс, ведь это очень благородный вид спорта, он очень организовывает, дисциплинирует и помогает выработать качества, необходимые во многих сферах жизни. Дорогие дебютанты, искренне поздравляю Вас с сегодняшним Вашим первым стартом, желаю Вам ярких, захватывающих боев, и пусть сегодняшний дебют знаменует начало Вашего успеха в спорте и в жизни!

– напутствовал участников соревнований Сергей Кивалов.

Перед началом турнира Президент университета вручил памятные медали Одесской Юракадемии, именные часы тренерам и членам клуба, участникам соревнований.

В свою очередь, Михаил Чобану вручил Сергею Кивалову футболку с символикой боксерского клуба «12 унций».

Кроме того, победителей и участников турнира «Дебют» также ожидали специальные призы от Одесской Юракадемии и именные боксерские перчатки от Сергея Кивалова.

Сегодняшнюю встречу по праву можно назвать международной, потому что к нам прибыли гости из Молдовы. И мы очень рады, что имеем возможность провести турнир более масштабно, на современной площадке, отлично оборудованной и построенной по самым лучшим европейским образцам. Национальный университет «Одесская юридическая академия» является генеральным партнёром клуба «12 унций» и всегда помогает нам, за что отдельная благодарность Президенту Юракадемии Сергею Васильевичу Кивалову.

– отметил основатель клуба «Двенадцать унций», судья национальной категории по боксу, главный тренер Михаил Чобану.

Отметим, что в НУ «ОЮА» уделяют большое внимание спортивной подготовке студентов и преподавателей. Здесь создана самая современная спортивная база, состоящая из нескольких спорткомплексов, стадионов, танцевального, тренажёрного, борцовского и других залов.

А уже совсем скоро стартует ещё один совместный проект университета и боксерского клуба «12 унций» - будет открыта бесплатная секция по боксу, которая начнёт свою работу на базе Одесской Юракадемии.

Суть сегодняшнего турнира заключается в том, что соревнуются не боксёры профессионалы, а боксёры-аматоры, то есть те, кто пришёл в бокс для того, чтобы просто заниматься спортом и развиваться физически. Любому человеку, даже тем, кто занимается аматорским боксом, очень интересно, когда есть какой-то соревновательный момент. И важно отметить, что второй турнир «Дебют» уже приобрёл статус международного и проходит при поддержке Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Васильевича Кивалова, который очень много внимания уделяет развитию спорта. Сергей Васильевич также проходил школу бокса, ещё в юношестве став мастером спорта по этому виду спорта.

Мы буквально недавно принимали в стенах Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого фонтана Международный турнир по боксу среди юниоров памяти Бориса Давыдовича Литвака – известного во всём мире одессита, Героя Украины, который внёс колоссальный вклад в развитие бокса и спорта в нашем городе и стране - более 30 лет руководил Одесской детско-юношеской спортивной школой Олимпийского резерва, возглавлял Одесскую областную федерацию бокса. Также каждый год на базе спортивного комплекса Юракадемии престижный международный турнир по боксу класса «А» памяти ещё одного известного одессита Семёна Трестина, на который традиционно приезжают спортсмены из многих стран мира.

Кроме того, в Национальном университете «Одесская юридическая академия» только недавно завершилась спартакиада, организованная Первичной профсоюзной организацией. И символично, что в сегодняшнем турнире принимают участие многие: как студенты, так и преподаватели нашего вуза.

- говорит глава Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии Валентин Федоров.

Всего в турнире принимают участие около сотни бойцов-любителей из Одессы, Ильичевска и Молдовы. Есть среди боксеров и две женские пары.

По итогам турнира ребята будут награждены медалями, грамотами, ценными призами, сертификатами, боксерской атрибутикой.

Такими соревнованиями мы стараемся популяризировать бокс в Одесской области, показать, что это вид спорта, который доступен всем. Люди заблуждаются, думая, что это жестокий вид спорта. Это олимпийский вид спорта, в котором заботятся о здоровье спортсменов, их физической форме. Этот вид спорта воспитывает бойцовские качества, закаляет дух, помогает выработать стойкость и умение не сдаваться. Эти качества очень полезны людям и в жизни, и в работе.

– уверен Михаил Чобану.

Те, кто пришел провести сегодня дружескую встречу, показать свое умение и попробовать силы, согласны с тренером.

Виктор Стоянов сегодня на соревнованиях первый раз. Он занимается у тренера Кирилла Моги не так долго, всего несколько месяцев, но уже почувствовал вкус к этому виду спорта.

Мне скоро исполнится 30 лет, и я решил попробовать позаниматься боксом, привести себя в форму. Мне очень понравилось. Конечно, сидеть и наблюдать за боем легче и спокойнее, но когда ты выходишь на ринг, это совсем другие впечатления. Бросать тренировки не собираюсь, буду продолжать.

– рассказывает Виктор.

Полина Русева занимается в клубе «12 унций» дольше. Сначала она пришла в клуб просто для того, чтобы улучшить физическую форму. Но когда тренер Михаил Чобану предложил ей принять участие в спаринге на «Дебюте», она согласилась. Полина не согласна с тем, что бокс – не женский вид спорта.

В наше время бокс довольно популярен среди девушек, женщин. Все мое окружение занимается спортом, многие из них профессионально. Мне предложили попробовать, и я не пожалела. Да, это бой, но все равно ты ощущаешь положительные эмоции. Конечно, хочется победить, но все мы дружим, в клубе мы как одна большая семья, и любой результат будет хорошим. Главное, что мы здесь вместе.

– делится Полина.

Боксерский клуб «Двенадцать унций» входит в состав Одесской областной федерации по боксу, воспитанники клуба удачно выступают на соревнованиях областной, национальной и международной категории.

Отметим, что боксерский клуб «12 Унций» приглашает профессиональных спортсменов и любителей заняться одним из самых популярных и зрелищных видов спорта. Занятия проводятся во взрослых и детских малокомплектных группах. Индивидуальные тренировки проводят опытные боксёры, которые воспитали не одного чемпиона. В боксе прорабатываются все группы мышц! Это идеальный вид спорта для людей, желающих скинуть вес и привести себя в форму! Полностью оборудованный зал бокса с рингом, специальным инвентарем и всеми удобствами ждет Вас по адресу: ул. Сегедская, 23. Дополнительная информация по телефонам 0630341488 и 0678584193.