Лопес пообещал снести Ломаченко в ринге

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес прокомментировал будущий поединок против обладателя титулов WBA, WBO и WBC украинца Василия Ломаченко, который должен состояться в этом году. Американский боксер гондурасского происхождения уверен в своей досрочной победе над украинцем.
Как стало известно, предстоящий бой очень важен для Лопеса, так как в случае победы, он бы мог стать настоящей боксерской звездой.
Издание также пишет, что в этом бою для Василия было бы лучше держать руки высоко, потому что Лопес имеет достаточно мощи, чтобы нанести решающий удар в любой момент.
Наставник украинского боксера Александра Гвоздика, именитый американский тренер Тедди Атлас, в свою очередь, отметил, что на сегодняшний день Ломаченко лучше, чем кто-нибудь другой в его категории.
Украинец завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе в бою с венесуэльцем Хорхе Линаресом 13 мая 2018 года, а 31 мая ему провели артроскопическую операцию на плече. Как выяснилось, Василий в том бою дрался с поврежденной рукой.
В 2019 году Василий Ломаченко провел два победных боя. В апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.
Всего на профессиональном ринге Василий Ломаченко имеет 14 побед (10 - нокаутом) и 1 поражение.