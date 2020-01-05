Нового посла Украины представили Трампу

Новоназначенного посла Украины в США Владимира Ельченко представили президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Ельченко.

Церемония вручения верительных грамот новоназначенным послам произошла при участиии Трампа в Вашингтоне.

"Представил мои полномочия от Зеленского Трампу сегодня. Для меня большая честь представлять Украину в США, где всегда твердо поддерживал нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство должно быть укреплено на благо обеих стран", - написал Ельченко.