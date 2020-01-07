Фигуры принца Гарри и Меган Маркл убрали из экспозиции королевской семьи в музее мадам Тюссо

В лондонском Музее мадам Тюссо убрали из экспозиции восковые фигуры британского принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Об этом сообщает ZIK.ua со ссылкой на издание The Independent.

Отмечается, что на выставке, посвященной королевской семье в музее мадам Тюссо были представлены восковые фигуры герцога и герцогини, которые стоят рядом с королевой Елизаветой II, герцогом Эдинбургским, принцем Уэльским, герцогиней Корнуольской, а также герцогом и герцогиней Кембриджской.

Но сейчас принц Гарри и Меган Маркл перемещены в другое место, чтобы отразить их "новую прогрессивную роль в королевском институте",

По словам генерального менеджера музея Стива Дэвиса, они отреагировали вместе со всем миром на удивительные новости о том, что герцог и герцогиня Сассекские решили отступить от старших членов королевской семьи.

Фигуры Гарри и Меган больше не будут появляться в музейном наборе королевской семьи, но пара все еще будет представлена на выставке,

Напомним, 8 января Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что планируют отойти от своих ролей старших членов британской королевской семьи.