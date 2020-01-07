Фигуры принца Гарри и Меган Маркл убрали из экспозиции королевской семьи в музее мадам Тюссо

В лондонском Музее мадам Тюссо убрали из экспозиции восковые фигуры британского принца Гарри и его жены Меган Маркл.
Об этом сообщает ZIK.ua со ссылкой на издание The Independent.
Отмечается, что на выставке, посвященной королевской семье в музее мадам Тюссо были представлены восковые фигуры герцога и герцогини, которые стоят рядом с королевой Елизаветой II, герцогом Эдинбургским, принцем Уэльским, герцогиней Корнуольской, а также герцогом и герцогиней Кембриджской.
По словам генерального менеджера музея Стива Дэвиса, они отреагировали вместе со всем миром на удивительные новости о том, что герцог и герцогиня Сассекские решили отступить от старших членов королевской семьи.
Напомним, 8 января Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что планируют отойти от своих ролей старших членов британской королевской семьи.