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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Ястремская вышла в полуфинал турнира в Аделаиде, обыграв Векич

Категория: Новости / Спорт

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская встретилась с хорваткой Донной Векич в рамках четвертьфинального матча хардового Премьер в Аделаиде (Австралия).

Украинской теннисистке хватило двух сетов, чтобы добыть третью победу на этом турнире и пройти в следующую стадию. Поединок продолжался 1 час и 9 минут, в течение которых Ястремская подала 7 эйсов и реализовала 3 из 5 брейков.

Аделаида. Четвертьфинал

Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия)  6:4, 6:3

В полуфинале турнира Ястремская сыграет против Арины Соболенко из Беларуси, которая в своем матче уверенно обыграла Симону Халеп.


Источник: Корреспондент.net



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