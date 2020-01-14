Встреча с лидером рейтинга WTA: украинки получили соперниц основной сетки "AUS Open"

Пять украинских теннисисток узнали имена соперниц по основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Наиболее высокорейтинговую соперницу получила киевлянка Леся Цуренко, которая на старте турнира встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти. В 2014 году украинка проиграла австралийке в квалификации в Акапулько, однако в 2018 году обыграла ее в Брисбене. Цуренко в десятый раз сыграет на “Australian Open”: свой лучший результат она показала в 2013 году, когда сыграла в третьем круге.

Элина Свитолина (5 в WTA) получила пятый номер посева и в первом круге сыграет против Кэти Бултер (№ 317), которая заявилась на турнир по “защищенном рейтинга”. Даяна Ястремская (24), посеянная на турнире под 23-м номером, на старте встретится с одной из победительниц квалификации.

Екатерина Козлова (91) попытается получить свою дебютную победу в Мельбурне в матче против Присциллы Хон (139), которая получила “wild card”.

Зато Екатерина Бондаренко (534) заявилась на турнир по “защищенном рейтинга”. В первом круге украинку ждет обладательница “wild card” Ариной Родионовой (201).

Добавим, что основная сетку турнира начнется с 20 января.