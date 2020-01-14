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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Создатель "Звездных войн" Джордж Лукас подержал на руках малыша Йоду из "Мандалорца"

Категория: Новости / Культура и искусство

Создатель "Звездных войн" Джордж Лукас подержал на руках малыша Йоду из "Мандалорца"

Создателю "Звездных войн" Джорджу Лукасу показали популярного персонажа сериала "Мандалорец" - малыша Йоду, который стоит около 5 млн долларов.

Фото, на котором Джордж Лукас на съемочной площадке держит куклу как ребенка, опубликовал в своем Instagram режиссер сериала Джон Фавро. 

Напомним, премьера "Мандалорца" состоялась в ноябре прошлого года на новом стриминговом сервисе Disney+. Сериал уже продлен на второй сезон, который должен выйти в этом году. Обещают, что малыш Йода вернется в новом сезоне. 

Как сообщалось ранее, фанаты "Звездных войн" запустили петицию с просьбой создать эмодзи с малышом Йодой.


Источник: 112.ua



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