Создатель "Звездных войн" Джордж Лукас подержал на руках малыша Йоду из "Мандалорца"

Создателю "Звездных войн" Джорджу Лукасу показали популярного персонажа сериала "Мандалорец" - малыша Йоду, который стоит около 5 млн долларов.

Фото, на котором Джордж Лукас на съемочной площадке держит куклу как ребенка, опубликовал в своем Instagram режиссер сериала Джон Фавро.

Напомним, премьера "Мандалорца" состоялась в ноябре прошлого года на новом стриминговом сервисе Disney+. Сериал уже продлен на второй сезон, который должен выйти в этом году. Обещают, что малыш Йода вернется в новом сезоне.

Как сообщалось ранее, фанаты "Звездных войн" запустили петицию с просьбой создать эмодзи с малышом Йодой.