NASA запустило голосование за название нового марсохода

NASA предложило всем желающим принять участие в голосовании за название нового марсохода, который отправится на Красную планету в 2020 году. Как сообщается на сайте агентства, названия для ровера предлагали школьники от младшей школы до 12 класса, передает ZN.UA.

Конкурс стартовал 28 августа 2019 года, за это время в NASA поступило более 28 тысяч эссе со всей территории США. Их изучили 4700 волонтеров, которые выбрали 155 полуфиналистов. Затем из них выбрали девять вариантов.

Финалистами стали:

Endurance ("Выносливость")

Tenacity ("Упорство")

Promise ("Обещание")

Perseverance ("Настойчивость")

Vision ("Видение")

Clarity ("Ясность")

Ingenuity ("Изобретательность")

Fortitude ("Стойкость")

Courage ("Смелость")

Голосование за название открыто до 27 января, проголосовать может каждый желающий по ссылке. Под каждым названием располагается ссылка на эссе, которое объясняет, почему такое имя было предложено школьником.