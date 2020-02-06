Промоутер Далакяна подтвердил диагноз перелома руки у боксера

Артем Далакян 10 раундов боксировал со сломанной рукой. Украинец получил травму во время боя против Хосбера Переса, в котором он защитил свой титул. Уже во втором раунде Далакян сломал руку и оставшиеся 10 раундов боксировал с переломом. Об этом рассказал промоутер боксера Юрий Рубан.



"К сожалению, буквально сегодня диагноз подтвердился, у нашего чемпиона сломана правая рука. Считаю, что Артем проявил настоящие бойцовские качества, ведь на протяжении 10 раундов боксировал со сломанной рукой. Сразу после боя доктор наложил ему гипс. Нашему чемпиону сейчас непросто: по рекомендации врачей он минимизировал прием жидкостей, чтобы не отекала рука. В ближайшие недели будет восстанавливать руку. Когда станем четче понимать сроки восстановления, определим дальнейшую стратегию продвижения боксерской карьеры Артема. Хотим организовать ему большой бой за объединение титулов",

- сказал промоутер.