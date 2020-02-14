Левочкин: Законопроект о рынке земли не отвечает интересам украинского общества

аконопроект о рынке земли не отвечает интересам украинского общества. Об этом народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Левочкин заявил, общаясь с журналистами телеканала "112 Украина".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" категорически против принятия закона о земле сейчас, поэтому мы считаем, что вообще рассмотрение этого законопроекта – он не отвечает интересам украинского общества", - сказал он.

"И время ВР должно быть предоставлено совершенно другим вещам. В первую очередь – уменьшению тарифов, второе – это улучшению экономической ситуации в стране, и самое главное – это рассмотрения необходимых законопроектов для того, чтобы установить мир на Донбассе. Потому что обещаний от власти много, к сожалению, сегодня прогресса в этом вопросе нет. Это нас абсолютно не устраивает, поэтому мы будем обращаться к руководству государства, к руководству ВР с инициативой, чтобы как можно скорее были согласованы в Нормандском формате и внесены в зал ВР необходимые законопроекты для установления мира в Украине", - подытожил политик.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что власть не имеет права открывать рынок земли без всеукраинского референдума.